Je suis « accro au Dollarama »: voici 17 choses que j’achète toujours (et seulement) là-bas
Certaines trouvailles valent vraiment le détour pour économiser! 👀✨
Je vais être honnête, je ne suis jamais capable d’entrer chez Dollarama pour un seul article. Je me dis que je passe rapidement pour une carte-cadeau et, sans trop m’en rendre compte, je me retrouve à la caisse avec le panier bien rempli de trouvailles diverses. On connaît la chanson, on se laisse tenter facilement.
À lire également : Dollorama vend ce produit nettoyant viral pour 60 % moins cher que Maxi et Amazon
Avec le temps, j’ai appris qu’il y a des items qui valent vraiment la peine d’être achetés là-bas, et d’autres, pas du tout. Il y a des articles que je regarde à peine, et d’autres que je rachète les yeux fermés parce que le rapport qualité-prix est tout simplement imbattable. Certains produits, je ne les prends plus ailleurs, point.
Évidemment, l’offre varie d’une succursale à l’autre, alors on ne trouve pas toujours exactement les mêmes trésors. Mais quand on sait quoi chercher, l’enseigne à petit prix peut devenir une vraie mine d’or.
Voici mes incontournables.
Crème pour le corps Dove Silky
La crème pour le corps Silky de Dove body love en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $ pour 300 ml
Chaque fois que je vois la crème pour le corps Silky de Dove au magasin du dollar, je la prends sans hésiter. La texture est riche tout en pénétrant rapidement, elle laisse la peau douce sans effet collant et son parfum reste léger. En pharmacie, impossible de mettre la main dessus, et sur Amazon Canada, le prix tourne autour de 16,95 $. L’écart parle de lui-même.
Masque de nuit pour les lèvres
Le masque de nuit pour les lèvres de la marque GlobalBeautyCare en vente chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,50 $ pour 20 g
Le masque de nuit pour les lèvres de GlobalBeautyCare est devenu un incontournable dans mon tiroir à cosmétiques. C’est un dupe du célèbre masque de lèvres Laneige, avec une texture ultra similaire et des fragrances variées, et pour le prix, ça vaut vraiment la peine d’en tester plusieurs. Depuis que je l’ai essayé, je n’ai plus acheté l’original, il me comble entièrement.
Masque hydratant pour les mains et les pieds Aveeno
Les masques réparateurs CICA pour les mains et les pieds de la marque Aveeno vendus au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,75 $ pour une paire
Quand le froid s’installe, mes mains et mes pieds écopent. Les masques réparateurs CICA pour les mains et les pieds d’Aveeno offrent exactement le boost d’hydratation recherché, comme un mini moment spa à la maison. À 4,75 $ la paire au Dollarama, c’est difficile de dire non, surtout quand Amazon Canada les affiche plutôt à 7,79 $. Presque 3 $ de différence pour le même soin, ça compte.
Rasoirs Soleil 3 de BIC
Ensemble de quatre rasoirs Soleil 3 parfumé de la marque BIC en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $ pour quatre rasoirs
Impossible de ne pas remarquer le paquet de quatre rasoirs Soleil 3 parfumés de BIC quand il apparaît sur les tablettes. Tandis qu'il est affiché à 8,29 $ chez Jean Coutu, on peut mettre la main sur un emballage à 5 $ au Dollo. Ici, on paie moins sans compromis sur le confort ni sur l’efficacité. Même rasage, facture allégée.
Ensemble d'ongles prêts-à-porter
Le paquet de 96 ongles prêts à porter de la marque Beauty Impression en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3 $ pour 96 ongles
Les faux ongles sont ma petite faiblesse assumée. Le lot de 96 ongles BeautyImpression permet de changer de manucure selon l’humeur sans s’engager pour des semaines, et surtout sans la facture du salon. On voit aussi passer des modèles de Sally Hansen vendus en pharmacie (à prix plus élevé). Pour varier les looks sans exploser le budget, difficile de faire mieux.
Cotons-Tiges Q-tips
Les coton-tiges Q-Tips en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,75 $ pour 500 coton-tiges
Si on utilise les Q‑Tips pour tout et n’importe quoi, les acheter au magasin du dollar à 4,75 $ pour 500 devient vraiment intéressant. Au Jean Coutu, le même produit se vend 5,49 $ pour seulement 400 coton-tiges. En choisissant le Dollo, on économise tout en en ayant plus à portée de main.
Bas collants Silktex
Paquet de bas collants Silktex en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2 $ pour une paire de collants
On le sait, les bas collants finissent presque toujours par avoir une maille. Ceux de la marque Silktex au détaillant à 1 $ et plus font très bien l’affaire pour une soirée ou un usage ponctuel. En garder une paire en réserve évite bien des stress de dernière minute.
Cintres de plastiques
Les paquets de 7 cintres en plastique blancs ou noirs en vente chez Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,50 $ pour sept cintres
Assez solides tout en restant légers, les ensembles de sept supports en plastique noir ou blanc à 2,50 $ du Dollarama font parfaitement le travail. Quand on préfère investir dans le linge plutôt que dans les cintres, ils deviennent vite indispensables pour garder le placard bien organisé.
Revitalisant en litre Rusk
Les bouteilles de revitalisant d'un litre de la marque Rusk en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $ pour un litre
Les bouteilles de revitalisant Rusk attirent l’attention dès qu’elles apparaissent en magasin. À 5 $, le rapport qualité-quantité est franchement intéressant, surtout si on en utilise généreusement à chaque lavage. Ailleurs, comme chez Mat&Max, ce type de produit capillaire professionnel coûte habituellement beaucoup plus cher.
Désodorisant invisible Secret
Le désodorisant invisible en bâton ph équilibre de Secret en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,74 $ pour 73 g
Depuis toujours, c’est cette marque que je choisis, alors la voir au Dollo à 4,75 $ fait vraiment plaisir, surtout que le même produit se vend 6,29 $ chez Jean Coutu. On y retrouve plusieurs odeurs comme lavande pureté ou rose délicate.
Bombes de douche parfumées
Les bombes de douche parfumées aux agrumes et menthe poivrée en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4 $ pour six bombes de douche
À 4 $, ces bombes de douche parfumées aux agrumes et à la menthe poivrée transforment complètement l’expérience de la douche, un vrai petit moment spa à la maison. L’odeur est agréable sans être envahissante, et il existe aussi une version à l’eucalyptus. Chaque bombe est emballée individuellement, un peu comme les bombes de bain, ce qui les rend pratiques à utiliser ou à offrir.
Nerds Gummy Clusters
Les bonbons Nerds gummy clusters en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,50 $ pour 85 g
Mon plaisir sucré, c’est ce genre de bonbon. Ce que j’apprécie au magasin du dollar, c’est non seulement le prix des sacs, ici à 2,50 $, mais surtout leur petit format qui permet de se faire plaisir sans culpabiliser. Il y a une énorme variété de bonbons et de douceurs pour tous les goûts, de quoi satisfaire chaque envie sucrée.
Paquet de gommes
Les paquets de 60 gommes sans sucre menthe-balloune Excel en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,50 $ pour 60 gommes
Pratiques grâce à leur format, les paquets de 60 gommes sans sucre se glissent facilement dans le porte-gobelet de l’auto. C’est un petit indispensable pour moi, idéal pour les petites envies à tout moment sans avoir à chercher partout.
Stylo Sharpie
Les stylos S-gel de la marque Sharpie en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $ pour deux stylos
Ce ne sont que des crayons, mais quand on écrit beaucoup, on sait qu’un bon stylo change tout. Les stylos à encre gel noire de Sharpie sont particulièrement pratiques : l’encre sèche rapidement et sans bavure, tout en glissant facilement pour une écriture nette et soignée.
Assainisseur d'air Febreze
L'assainisseur d'air frebreze en plusieurs parfum en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4 $ pour 230 g
Un assainisseur d’air Febreze à prix réduit, ça ne se refuse pas. La sélection de fragrances varie régulièrement, ce qui permet de changer selon la pièce ou l’humeur. Le même format se vend 4,99 $ chez Jean Coutu, ce pour quoi je préfère toujours le prendre au Dollo.
Effaceur magique M. Net
L'effaceur magique de M. Net en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2 $ pour un effaceur
Pratique à avoir sous la main, l’effaceur magique de M. Net à 2 $ devient vite un incontournable quand on en a besoin et on se réjouit d’en avoir gardé un en réserve. Il sert pour presque tout et trouve sa place dans toutes les pièces de la maison.
Dentifrice pour dents sensibles Crest
Dentifrice pour dents sensibles et gencives Crest en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $ pour 63 ml
Pour les dents sensibles et les gencives délicates, ce dentifrice à 5 $ du Dollarama reste un choix pratique, surtout que le même se vend 5,49 $ chez Jean Coutu. Bien sûr, on peut parfois le trouver à rabais en pharmacie, mais au Dollo son prix reste stable, ce qui évite de devoir surveiller les spéciaux.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
Les opinions exprimées sont celles de l'auteur ou l'autrice et ne reflètent pas nécessairement la position de Narcity Media sur le sujet.
- 19 des meilleures trouvailles et nouveautés repérées au Dollarama ce mois-ci ›
- Dollarama vend des hauts de sport à 5 $ qui coûtent autour de 25 $ chez L’Équipeur ›
- Dollorama vend ce produit nettoyant viral pour 60 % moins cher que Maxi et Amazon ›
- 16 produits de beauté de marques connues beaucoup moins chers au Dollarama qu'en pharmacie ›
- 16 produits ménagers populaires qui coûtent moins cher au Dollarama qu'au Walmart ›
- 16 produits de marques connues qui sont jusqu'à 70 % moins chers au Dollarama qu'au Walmart ›