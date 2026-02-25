Dollorama vend ce produit nettoyant viral pour 60 % moins cher que Maxi et Amazon
Pas question de payer le double pour le même produit ménager! 🫧🤯
Si tu passes un peu de temps sur le « CleanTok », cette section de TikTok avec des centaines de milliards de vues regroupant des vidéos de nettoyage, d'organisation et de rangement, tu as probablement déjà vu passer The Pink Stuff, la fameuse pâte nettoyante rose qui promet de faire disparaître les taches les plus tenaces. Ce produit culte fait fureur sur les réseaux sociaux depuis quelques années déjà, et pour cause : il nettoie pratiquement tout, et avec une efficacité qui dépasse souvent les attentes. Sache que tu n'as pas besoin de dépenser une fortune pour en acheter : le Dollarama en a sur ses tablettes.
Eh oui, il n'est pas rare de voir le Dollarama proposer des produits d'entretien ménager à prix ridiculement plus bas que plusieurs compétiteurs. Néanmoins, ce petit nouveau de la marque Stardrops, qui n'est pas offert dans toutes les succursales du magasin du dollar, en a fait réagir beaucoup sur les réseaux sociaux, puisqu'il est affiché à 13,55 $ pour un pot de 850 g sur Amazon Canada. Vendu pour 5 $ au Dollarama, tu économises près de 63 % pour exactement le même produit.
La pâte nettoyante The Pink Stuff est vendue à seulement 5 $ pour 850 grammes au Dollarama. Narcity Québec
Si on pousse la comparaison un peu plus loin en calculant le prix au 100 g, l’écart devient encore plus frappant : le produit revient à environ 1,59 $ / 100 g sur Amazon, alors que le coût au magasin du dollar tourne autour de 0,59 $ / 100 g.
Et ce n'est pas que la plateforme de vente en ligne qui te fait débourser beaucoup plus pour la fameuse pâte rose. Le format de 500 g, soit 350 g de moins, est affiché à 8,49 $ sur le site de Super C, ainsi que 8,50 $ sur le site de Maxi, soit 1,70 $/ 100g.
Bref, l’écart est loin d’être banal, surtout pour un produit ménager qu’on rachète régulièrement et qu’on utilise pour les gros nettoyages.
La pâte The Pink Stuff est plus de 60 % plus chère sur le site d'Amazon Canada qu'au Dollarama. Amazon Canada
La pâte The Pink Stuff existe depuis 1938. Ce n'est donc pas une tendance passagère, mais un classique de l'entretien ménager qui a traversé les décennies. Sa formule à base d'ingrédients naturels, végétalienne et polyvalente permet de s'attaquer aux taches les plus tenaces, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison.
Cuisinière, évier, carrelage, robinetterie, casseroles brûlées, surfaces métalliques... La liste de ce que ce produit peut nettoyer est longue. C'est d'ailleurs ce côté multifonction qui en fait un incontournable pour ceux et celles qui veulent simplifier leur arsenal de produits ménagers.
Comme toujours avec le Dollarama, l'inventaire peut varier d'une succursale à l'autre et les stocks sont limités. Ce genre de trouvaille ne reste pas longtemps sur les tablettes, alors si tu tombes dessus, c'est le moment de te jeter dessus.
Pâte de nettoyage Terrifik, vendue à 1,75 $ au Dollarama. Narcity Québec
D’ailleurs, si tu veux tester une option semblable à petit prix, Dollarama propose aussi une pâte comparable sous la marque Terrifik, vendue à seulement 1,75 $. Une alternative qui semble être un excellent « dupe » de la version populaire (mais qu'on n'a pas encore testée).
Cela dit, cette imitation n’affiche pas les mentions « ingrédients naturels » ni « vegan » mises de l’avant par la marque bien connue.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.