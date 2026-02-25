Le Canada est devenu le 51e État après ses défaites au Hockey, selon la Maison-Blanche

Il y en a qui sont des mauvais gagnants...

Donald Trump

La Maison-Blanche a nargué le Canada en publiant une carte de bingo dans laquelle il est devenu le 51e État américain.

The White House | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

La Maison-Blanche en a rajouté une couche dans l’interminable saga de l’annexion du Canada aux États-Unis en publiant une carte de bingo soulignant que le pays de l’érable est « devenu le 51e État américain » à la suite des victoires des États-Unis au hockey, lors des finales féminine et masculine des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026.

Dans une publication relayée sur le réseau social X peu avant le discours de Donald Trump sur l’état de l’Union, ce mardi 24 février, la Maison-Blanche a vanté les réalisations du président américain depuis son retour au pouvoir en 2025.

Pour celles et ceux qui sont moins familiers avec le concept de carte de bingo, il s’agit grosso modo d’un jeu inspiré du bingo classique que tout le monde connaît, avec des éléments inscrits sous chacune des lettres du mot. Les chiffres sont remplacés par des situations ou des phrases attendues, par exemple quelque chose qui pourrait être dit par telle ou telle personne.

Dans ce cas-ci, l’administration Trump y est allée avec des réalisations et des projets réalisés ou à réaliser, notamment diverses actions économiques et migratoires.

Il s’agit d’une énième flèche lancée au Canada depuis la victoire de l’équipe masculine américaine de hockey aux Jeux de Milan-Cortina face au Canada.

Dans une vidéo générée par l’intelligence artificielle et relayée sur les réseaux sociaux, on voit notamment Donald Trump dominer une équipe de hockey aux couleurs du Canada.

Voici d'autres propos provenant de la carte de bingo de la Maison-Blanche :

  • « les démocrates interrompent grossièrement le discours »;
  • « la frontière est sécuritaire »;
  • « l’économie est en feu! »;
  • Le président dit « l’Amérique est de retour »;
  • les démocrates se font ridiculiser par le président;
  • un Joe bien confus se présente par erreur pour livrer un discours;
  • la première dame impressionne avec le meilleur look dans la galerie.
canadadonald trumphockeyintelligence artificiellejeux olympiques
QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

