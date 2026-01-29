Un « désastre » : Voici ce que Doug Ford pense de l'indépendance du Québec

Les couteaux volent bas, dans le reste du Canada!

Un drapeau du Québec. Droite : Doug Ford.

L'indépendance du Québec et l'élection du Parti Québécois au pouvoir seraient un « désastre » selon Doug Ford.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, n’a pas mâché ses mots à l’endroit du Parti Québécois (PQ). Selon lui, l’arrivée au pouvoir du parti à la suite de l’élection générale prévue à l’automne prochain serait « un désastre » pour l’unité canadienne, advenant un référendum menant à l'indépendance du Québec.

« Ce serait un désastre pour notre pays si les séparatistes étaient élus. C’est aussi simple que ça », a-t-il affirmé en conférence de presse ce mercredi 28 janvier en marge d'une rencontre en marge d’une rencontre du Conseil de la fédération entre premiers ministres provinciaux et territoriaux.

Selon lui, « plus que jamais dans l'histoire » du Canada « nous devons rester unis » face à la menace américaine et la présidence de Donald Trump.

« Non seulement c'est bon pour le Canada, ça l'est aussi pour le Québec, a soutenu Ford, ajoutant que les provinces vont mieux prospérer ensemble. Alors, mes amis, souvenez-vous-en : vous voulez prospérer, vous voulez vous épanouir. Vous prospérerez bien davantage en formant un Canada uni ».

Lors de la même conférence de presse, la première ministre du Nouveau-Brunswick, Susan Holt, y est allée de manière plus tempérée que son homologue ontarien, soulignant que le Canada est « beaucoup plus fort » avec la Belle Province.

« On ne devrait pas contribuer à l'incertitude économique et sociale [...] Le Nouveau-Brunswick aimerait voir le Québec comme un bon voisin, un bon partenaire, qui fait partie du Canada », a-t-elle dit.

Pour sa part, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Tim Houston, est d'accord avec les propos du premier ministre ontarien.

« J'aime ce pays tel qu'il est, et ceux qui essaient de le démanteler ou de le briser, je ne suis pas de leur côté. Alors je pense que briser le Canada serait un désastre », a-t-il mentionné aux journalistes.

