Voici comment est fixé le prix du litre d’essence au Québec en 2026
« Spoiler alert » : le tiers du montant part en taxes! 🫠
Le conflit qui perdure en Iran se fait encore bien sentir à travers les stations-service du Québec, alors que le prix du litre d’essence ne cesse d’augmenter depuis près de deux semaines. Mais sur quoi se base-t-on pour facturer tel ou tel montant à la pompe? On te décortique tout ça.
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La fluctuation du prix du litre d’essence n’est pas propre à la guerre actuelle qui prend place dans le golfe Persique, où transit 20 % du pétrole mondial. Ça arrive plus souvent qu’autrement.
Ce vendredi 13 mars, le litre d’essence ordinaire atteignait en moyenne 173,3 cents dans l’est de Montréal, selon les données de la Régie de l’énergie du Québec.
Un chiffre qui fait mal et qui s’explique par plusieurs composantes bien précises, comme le détaille CAA-Québec. Ce sera le montant du litre qu’on utilisera comme exemple.
Le prix du pétrole brut
C’est une des composantes les plus importantes du prix à la pompe. Le prix du pétrole brut est fixé par le marché mondial, en fonction de l’offre et de la demande.
Quand la demande monte et que les stocks baissent — ou que des conflits géopolitiques perturbent les routes d’approvisionnement, comme c’est le cas en ce moment —, le prix du brut grimpe, et votre facture suit. C’est une variable sur laquelle ni Québec ni Ottawa n’ont de prise directe.
Au moment d’écrire ces lignes, ce vendredi 13 mars, le prix du baril de Brent de la mer du Nord était toujours en hausse et atteignait 101 $ américains, un sommet depuis juin 2025.
Le coût d’acquisition du carburant
Cette composante représente à elle seule 65 % du prix total. Elle comprend le coût minimal d’acquisition du pétrole brut, établi à 112,1 ¢ ce vendredi 13 mars, ainsi que les frais de transport entre la rampe de chargement et l’essencerie (0,4 ¢).
S’y ajoutent aussi les coûts de transport de l’essence depuis la rampe de chargement jusqu’à la station, naturellement plus élevés dans les régions éloignées des grands dépôts.
Pour compenser cet écart, le gouvernement du Québec a réduit en conséquence la taxe sur les carburants dans certaines zones périphériques et frontalières.
La marge de raffinage
Avant d’arriver dans ton réservoir, le pétrole brut doit être transformé en essence (ou autre produit). Ce processus n’est pas gratis. La marge de raffinage représente grosso modo la différence entre le prix du brut et le prix à la rampe de chargement.
Elle inclut le profit des raffineurs. Cette marge est identique pour toutes les régions administratives du Québec, mais elle fluctue considérablement au fil de l’année.
La marge du détaillant
La marge au détail représente ce que touche la station-service pour couvrir ses frais d’exploitation et dégager un profit. Elle ne représente que 3 % du prix total — soit 6,1 ¢/litre ce 13 mars. Les entreprises doivent, après tout, faire un peu d’argent.
Elle varie d’une région à l’autre au Québec, et d’un jour à l’autre selon les conditions du marché.
Les taxes
Après le coût du carburant, les taxes représentent la deuxième plus importante composante du prix à la pompe, selon CAA-Québec, soit 32 % du total à Montréal ce 13 mars. Elles s’accumulent en plusieurs couches :
- Taxe d’accise fédérale (TAF) : 10,0 ¢/litre, montant fixe
- Taxe sur les carburants provinciale (TCP) : 19,2 ¢/litre, montant fixe
- Majoration de la TCP pour le transport collectif : 3,0 ¢/litre supplémentaires, remis à l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) pour financer le transport en commun dans le Grand Montréal
- TPS : 7,2 ¢/litre
- TVQ : 14,4 ¢/litre
À noter que la TVQ et la TPS sont appliquées aux autres montants. Autrement dit, on taxe des taxes.
Ce que ça donne concrètement
En additionnant toutes ces composantes pour l’est de l’île de Montréal ce 13 mars 2026 : 112,5 ¢ de coût d’acquisition + 53,9 ¢ de taxes spécifiques + 6,1 ¢ de marge détaillant + 0,9 ¢ de taxes sur la marge = 173,3 ¢/litre.
Sur ce montant, la charge fiscale totale (taxes fixes + TPS + TVQ) dépasse les 54 ¢ par litre.
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