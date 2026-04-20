Ton essence te coûtera moins cher au Québec dès aujourd'hui : Voici pourquoi et de combien

Tous les rabais sont les bienvenus! 🫠

Une station-service.

Avec la suspension de la taxe fédérale sur l'essence, ton plein te coûtera moins cher pendant cinq mois au Québec.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Bonne nouvelle pour ton portefeuille si tu fais le plein régulièrement et que tu en as marre de te ruiner chaque fois : le gouvernement fédéral suspend dès ce lundi 20 avril sa taxe d’accise sur l’essence et le diesel pour les cinq prochains mois.

À lire aussi : Voici comment est fixé le prix du litre d’essence au Québec en 2026

Le premier ministre Mark Carney en avait d’abord fait l’annonce le 14 avril dernier, aux côtés du ministre des Finances François-Philippe Champagne.

Selon Ottawa, la suspension de cette taxe fédérale, prévue jusqu’au 7 septembre prochain, se traduira par une baisse directe du prix à la pompe :

  • Essence ordinaire : 10 cents de moins par litre
  • Diesel : 4 cents de moins par litre

Pour un plein moyen de 60 litres, cela représente une économie d’environ 6 $ par passage à la pompe. Sur cinq mois, pour une famille qui fait le plein une fois par semaine, les économies peuvent rapidement s’accumuler.

Rappelons que depuis le début du conflit au Moyen-Orient, les prix à la pompe ont parfois dépassé les 2 $ le litre au Québec, alourdissant la facture des automobilistes et des travailleurs et travailleuses qui dépendent de leur véhicule.

Cette suspension devrait coûter environ 2,4 milliards de dollars aux finances fédérales, selon les estimations du gouvernement.

Surveille les prix avec Régie essence Québec

Au Québec, la ministre Christine Fréchette s’est montrée ouverte à une possible suspension de la taxe québécoise sur l’essence. Elle a d’ailleurs mandaté le ministre des Finances, Eric Girard, pour examiner les différentes options afin de s’attaquer au coût de la vie.

Pour l’instant, si les Québécois et Québécoises souhaitent économiser à la pompe, il est possible de comparer les prix des stations-service grâce à la plateforme Régie essence Québec, lancée par le gouvernement caquiste au début du mois.

Cet outil centralise en temps réel les prix de l’essence ordinaire et du diesel dans toutes les stations-service de la province, y compris celles de Costco.

Accessible sur téléphone ou ordinateur, la carte interactive permet de comparer rapidement les tarifs près de toi, peu importe où tu te trouves au Québec. Une façon simple de savoir où faire le plein au meilleur prix.

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Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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