Ottawa suspend la taxe fédérale sur l'essence et le diesel : Voici combien tu économiseras
Cette mesure coûtera quelque 2,4 milliards de dollars aux contribuables.
En tant que première annonce comme gouvernement majoritaire, le premier ministre libéral Mark Carney a confirmé qu'il suspendait pendant cinq mois la taxe d'accise fédérale sur l'essence et le diesel. Son but? Faire baisser le prix à la pompe.
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Le tout a été précisé lors d’une conférence de presse à Ottawa, ce mardi 14 avril. Pour l’occasion, le premier ministre était notamment accompagné du ministre des Finances, François-Philippe Champagne.
Selon le gouvernement, la suspension de la taxe fédérale devrait réduire la facture à la station-service de 10 cents du litre sur l’essence régulière et de 4 cents du litre sur le diesel.
Il faut dire que, depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, les pleins d’essence pèsent de plus en plus lourd sur le portefeuille des Canadiens et des Canadiennes. Par moments, le prix a même dépassé les 2 $ le litre.
La suspension de la taxe fédérale sur l’essence et le diesel sera en vigueur à partir du 20 avril et jusqu’au 7 septembre. Cette mesure coûtera environ 2,4 milliards de dollars, selon Mark Carney.
Rappelons que le gouvernement du Québec a lancé au début du mois la plateforme Régie essence Québec, qui centralise les prix de l'essence ordinaire et du diesel de toutes les stations-service de la province, dont celles qui sont la propriété de Costco.
Cette première canadienne s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et vise à renforcer la transparence du marché de l'essence.
Accessible autant sur ordinateur que sur téléphone, cette carte interactive en ligne affiche en temps réel les prix de l’essence transmis directement par les stations-service. Tu peux ainsi comparer rapidement les tarifs autour de toi, peu importe où tu te trouves au Québec.