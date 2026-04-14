Ottawa suspend la taxe fédérale sur l'essence et le diesel : Voici combien tu économiseras

Cette mesure coûtera quelque 2,4 milliards de dollars aux contribuables.

Une station-service.

Ottawa suspend la taxe fédérale sur l'essence et le diesel dès ce mois-ci, et ce, pour cinq mois.

Narcity Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

En tant que première annonce comme gouvernement majoritaire, le premier ministre libéral Mark Carney a confirmé qu'il suspendait pendant cinq mois la taxe d'accise fédérale sur l'essence et le diesel. Son but? Faire baisser le prix à la pompe.

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Le tout a été précisé lors d’une conférence de presse à Ottawa, ce mardi 14 avril. Pour l’occasion, le premier ministre était notamment accompagné du ministre des Finances, François-Philippe Champagne.

Selon le gouvernement, la suspension de la taxe fédérale devrait réduire la facture à la station-service de 10 cents du litre sur l’essence régulière et de 4 cents du litre sur le diesel.

Il faut dire que, depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, les pleins d’essence pèsent de plus en plus lourd sur le portefeuille des Canadiens et des Canadiennes. Par moments, le prix a même dépassé les 2 $ le litre.

La suspension de la taxe fédérale sur l’essence et le diesel sera en vigueur à partir du 20 avril et jusqu’au 7 septembre. Cette mesure coûtera environ 2,4 milliards de dollars, selon Mark Carney.

Rappelons que le gouvernement du Québec a lancé au début du mois la plateforme Régie essence Québec, qui centralise les prix de l'essence ordinaire et du diesel de toutes les stations-service de la province, dont celles qui sont la propriété de Costco.

Cette première canadienne s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et vise à renforcer la transparence du marché de l'essence.

Accessible autant sur ordinateur que sur téléphone, cette carte interactive en ligne affiche en temps réel les prix de l’essence transmis directement par les stations-service. Tu peux ainsi comparer rapidement les tarifs autour de toi, peu importe où tu te trouves au Québec.

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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe du média numérique 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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