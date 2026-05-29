Virement unique allant jusqu'à 200$ : Revenu Québec révèle un détail important sur la date
Ça va t'éviter de paniquer en regardant ton compte de banque. 👀💰
Cette semaine, la population québécoise a appris qu'un versement spécial pouvant aller jusqu'à 200 $ atterrira dans le compte de banque de plus de 3,5 millions de personnes, alors que le gouvernement caquiste a annoncé une série de mesures pour alléger la hausse du coût de la vie.
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Si l'annonce initiale mentionnait que le versement pour l'épicerie et l'énergie sera envoyé à compter du 4 juin, Revenu Québec a précisé un détail assez important qui t'empêchera de paniquer en ne voyant pas ton montant jeudi prochain.
« Le crédit d'impôt remboursable attribuant un versement spécial pour l'épicerie et l'énergie [...] sera versé automatiquement aux particuliers admissibles entre le 4 et le 12 juin », peut-on lire sur la page Facebook de l'agence gouvernementale. Il se pourrait donc que tu ne le reçoives pas en même temps que ton entourage.
Qui va recevoir le versement entre le 4 et le 12 juin?
Tu recevras le versement automatiquement, sans avoir à en faire la demande, si tu remplis les deux conditions suivantes :
- Tu satisfaisais aux critères d'admissibilité au crédit d'impôt pour solidarité au 31 décembre 2024 (pour la période de versement du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026);
- Tu as produit ta déclaration de revenus de 2024 au plus tard le 31 décembre 2028, ou tu es prestataire de l'aide financière de dernier recours pour le mois de décembre 2024.
Combien vas-tu recevoir?
Le montant est fixe et, contrairement au crédit d'impôt pour solidarité habituel, il n'est pas réduit selon ton revenu familial. Il varie uniquement selon la composition de ton ménage :
- 100 $ pour une personne seule ou une famille monoparentale
- 150 $ pour un couple sans enfant
- 200 $ pour un couple avec enfant(s) : 150 $ de base, auxquels s'ajoute un montant de 50 $ par ménage ayant au moins un enfant mineur en date du 1er avril 2026 (un seul montant de 50 $, peu importe le nombre d'enfants)
En cas de garde partagée, chacun des parents reçoit le montant de 50 $ séparément. Et bonne nouvelle : même si tu as des dettes fiscales envers Revenu Québec, ce montant ne peut pas être saisi. Tu le recevras en totalité.
Comment vas-tu recevoir ton argent?
Le versement sera distribué automatiquement par Revenu Québec à compter du 4 juin, et ce, jusqu'au 12 juin. Si tu es inscrit.e au dépôt direct, la somme apparaîtra directement dans ton compte bancaire. Sinon, un chèque sera posté à ta dernière adresse enregistrée dans Mon dossier.
Important : Revenu Québec ne communiquera pas avec toi par texto à ce sujet et ne t'enverra aucun lien permettant d'accéder directement à ton versement. Si tu reçois ce type de message, il s'agit d'une tentative d'hameçonnage — sois vigilant.e!
Si tu dois mettre à jour tes coordonnées bancaires ou postales, fais-le dès maintenant via Mon dossier sur le site de Revenu Québec.
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