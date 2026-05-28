Un nouvel indicatif régional arrive au Québec : ce que ça change concrètement pour toi
514, 418, 819, 263 : Ça devient mélangeant tout ça!
T'es dans le 514, 418, 819? Eh bien, plusieurs auront bientôt une différente réponse à cette question, car un tout nouvel indicatif régional sera ajouté au Québec : le 273.
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C'est Bell Canada qui a fait l'annonce ce jeudi 28 mai. À compter du 27 février 2027, le 273 s'ajoutera aux indicatifs 418, 367 et 581, qui couvrent actuellement la Capitale-Nationale ainsi que l'est du Québec — soit le Bas-Saint-Laurent, Chaudière-Appalaches, la Côte-Nord, la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et le Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Est-ce que mon numéro va changer?
Non. Si tu as déjà un numéro avec le 418, le 367 ou le 581, tu le gardes tel quel. Le 273 sera attribué uniquement aux nouvelles personnes abonnées qui demandent un service téléphonique à partir de cette date. Les indicatifs existants arrivent tranquillement à court de numéros disponibles, d'où la nécessité d'en créer un nouveau.
La composition à 10 chiffres, c'est quoi?
Si dans le Grand Montréal et dans d'autres régions de la province, la composition à dix chiffres est devenue la norme depuis près de vingt ans, ce n'était pas le cas partout. Cependant, depuis le 27 mai 2026, il faut obligatoirement composer l'indicatif régional avant tout numéro, même pour un appel local. Pour la région de Québec et l'est de la province, une exception permettait encore de composer à sept chiffres entre deux numéros. Cette exception a pris fin cette semaine, justement pour préparer le réseau à accueillir le nouveau 273 sans confusion.
Ce qui ne change pas :
- Le 9-1-1 reste à trois chiffres
- Les zones d'appels locaux restent les mêmes
- Ton numéro actuel reste intact
En résumé : si tu as déjà un numéro, tu n'as rien à faire. Si tu demandes un nouveau service téléphonique à partir de février 2027, tu pourrais te retrouver avec un numéro en 273.
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