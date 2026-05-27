Le Canada instaure de nouvelles mesures strictes aux frontières et ça complique les voyages

Des restrictions qui entrent en vigueur dès cette semaine. 😳

L'aéroport Montréal-Trudeau. Droite : Un agent de l'Agence des services frontaliers du Canada.

L'épidémie d'Ebola force le Canada à instaurer des mesures temporaires aux frontières, dont une quarantaine obligatoire pour les voyageurs concernés.

Narcity Québec, Agence des services frontaliers du Canada | Facebook
Éditrice sénior, Nouvelles

Si tu as des projets de voyage ou si tu attends quelqu'un de l'étranger, tu voudras être au courant. Le gouvernement fédéral vient d'annoncer une série de mesures frontalières temporaires liées à l'épidémie d'Ebola qui sévit en Afrique centrale, et certaines de ces mesures concernent directement les gens qui rentrent au Canada.

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Dès le 27 mai à 23 h 59 (HAE), les documents d'immigration, comme les visas temporaires, les autorisations de voyage électroniques (AVE) ou les visas de résident permanent déjà approuvés sont suspendus pour les personnes résidant dans les pays considérés à risque élevé, soit actuellement la République démocratique du Congo, l'Ouganda et le Soudan du Sud. Concrètement, même si tu as déjà un visa en main, il ne sera pas valide pour entrer au Canada pendant cette période.

À partir du 30 mai, d'autres mesures sanitaires aux frontières du Canada s'ajoutent. Selon le gouvernement du Canada, toute personne, qu'elle soit citoyenne canadienne, résidente permanente ou ressortissante étrangère, ayant séjourné dans ces régions au cours des 21 derniers jours devra se soumettre à une quarantaine de 21 jours à son arrivée. Si tu n'as pas d'endroit où te mettre en isolement en toute sécurité, un lieu sera mis à ta disposition. Ces mesures resteront en vigueur jusqu'au 29 août 2026.

Ces dispositions s'inscrivent dans un contexte particulier : le Canada accueille cet été la Coupe du Monde de la FIFA 2026, ce qui implique des flux importants de voyageurs et voyageuses provenant de partout dans le monde. L'Agence de la santé publique du Canada précise qu'il n'y a actuellement aucun cas d'Ebola en Amérique du Nord, mais adopte une approche de précaution face à l'évolution de la situation mondiale.

« La santé et la sécurité de la population canadienne sont notre priorité absolue. Ces mesures frontalières temporaires contribueront à réduire le risque d'introduction de la maladie Ebola sur le territoire canadien, tout en garantissant une prise en charge des voyageurs en fonction de leur niveau de risque », a indiqué la ministre de la Santé, Marjorie Michel.

Si tu as un départ prévu dans les prochaines semaines, consulte les avertissements de voyage Canada avant de partir, car les mesures aux frontières peuvent changer à tout moment.

Du côté des États-Unis, des restrictions similaires sont déjà en place. Les voyageuses et voyageurs en provenance de certains pays à risque, dont le Congo, doivent obligatoirement transiter par Washington pour entrer sur le territoire américain. C'est d'ailleurs ce contexte qui avait forcé le déroutement d'un vol Air France Paris-Detroit vers Montréal la semaine dernière.


La photo de couverture de droite est utilisée à titre indicatif seulement.


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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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