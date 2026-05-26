Mike Matheson des Canadiens de Montréal est devenu papa pour une 3e fois
Tout un tour du chapeau! 👶🏼🔵👶🏼⚪️👶🏼🔴
Parmi les joueurs des Canadiens de Montréal, plusieurs sont déjà papas et d’autres s’apprêtent à le devenir. C’est notamment le cas du Québécois Mike Matheson, qui a accueilli son troisième enfant dans les derniers jours dans des circonstances plutôt uniques.
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Le défenseur du Tricolore en a fait l’annonce lors d’une entrevue avec Sportsnet, confirmant que sa femme, l’Américaine Emily Pfalzer, avait donné naissance à leur troisième enfant, Miles.
L’accouchement est survenu le 19 mai, au lendemain de la victoire des Canadiens de Montréal en sept matchs contre les Sabres de Buffalo, en deuxième ronde des séries éliminatoires de l’Association de l’Est de la Ligue nationale de hockey (LNH).
Autrement dit, le numéro 8 du CH a vécu un véritable tourbillon d’émotions en l’espace de 24 heures.
Contrairement à la saison régulière, les membres de la Sainte-Flanelle ne sont pas toujours à la maison pendant les séries, qu’ils soient parents ou non.
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L’équipe peut passer jusqu’à quatre jours à l’étranger avant de revenir à Montréal pour quelques jours. Et si la série se poursuit, les allers-retours s’enchaînent entre les villes des équipes adverses.
Questionné sur la façon dont il tente d’être présent pour ses enfants, sa femme et son nouveau-né tout en poursuivant son rêve de remporter la coupe Stanley, Matheson a confié que l’équilibre « est difficile à trouver ».
« Je m’engage à être le meilleur hockeyeur possible, et ce, chaque jour de l’année. Mais, en même temps, je ne pense pas que ce soit une coïncidence si j’ai commencé à offrir du gros hockey quand je suis devenu père », a-t-il lancé au balado 32 Thoughts.
« Avant, ça me prenait beaucoup d’énergie; c’était le seul truc auquel je pouvais penser. Maintenant, lorsque je quitte la glace, j’ai la responsabilité de constituer la meilleure version de moi-même pour mes enfants et ma femme », a-t-il ajouté.
Mike Matheson a aussi raconté en riant qu’il avait pensé prendre une photo de son nouveau bébé dans la coupe Stanley si les Canadiens de Montréal finissaient par mettre la main sur le trophée.
Lors d’une courte entrevue entre deux périodes avec TVA Sports ce lundi 25 mai, le défenseur a également confié que son but contre les Hurricanes de la Caroline, lors du match numéro 3 à Montréal, avait une signification particulière, puisqu’il s’agissait de son premier depuis la naissance de Miles.
« C’est vraiment spécial. On a pu revenir chez nous [dimanche] et passer la moitié de la journée tous ensemble. C'est spécial d'avoir ces moments-là », a-t-il ajouté, tout sourire.
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