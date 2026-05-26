Fini la TVQ sur ces produits d'épicerie au Québec : Voici la liste complète

Des produits que tu paieras maintenant moins cher. 💸

L'intérieur d'une épicerie au Québec.

Christine Fréchette a annoncé l'abolition de la TVQ sur certains produits d'épicerie au Québec.

Narcity Québec
Éditrice sénior, Nouvelles

Avec le coût de la vie qui pèse sur le portefeuille de la population québécoise depuis quelques années, le gouvernement de Christine Fréchette vient d'annoncer une mesure qui va directement alléger ton panier d'épicerie au Québec. À compter du 15 juillet, plusieurs aliments vendus dans les épiceries, pharmacies et dépanneurs seront désormais exemptés de la taxe de vente du Québec (TVQ). On te démêle la liste complète des articles qui seront moins chers dès cet été.

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« Les Québécois ressentent la pression du coût de la vie chaque semaine, à l'épicerie comme à la pompe. [...] Avec ces annonces, nous posons des gestes ciblés qui permettront de remettre rapidement de l'argent aux Québécois, particulièrement aux ménages les plus touchés », a souligné le ministre des Finances, Eric Girard, pour expliquer cette mesure qui permettra à un couple avec deux enfants de faire des économies de 50 $ par année, en moyenne.

De son côté, la première ministre Fréchette a précisé que c'est aussi pour « régler en fait une sorte d'iniquité, d'illogisme » dans la Loi sur la taxe de vente du Québec, notamment en ce qui a trait aux produits individuellement versus ceux en paquet de six.

Voici les produits qui seront désormais exemptés de TVQ

Parmi les produits où la TVQ sera maintenant abolie, on retrouve :
  • les fruits et légumes prêts à servir, comme les salades de fruits et les plateauxde légumes coupés;
  • les produits de granola, comme les barres tendres;
  • les noix et graines salées;
  • certains aliments déjà détaxés, mais qui deviennent taxés en raison du format ou de la quantité, comme les muffins vendus individuellement, les produits de boulangerie sucrés, la crème glacée, les poudings et produits semblables;
  • le papier hygiénique et les mouchoirs.

Ce que tu payais déjà sans taxes à l'épicerie

Cette nouvelle s'ajoute à une liste déjà bien garnie de produits qui échappaient à la TPS et à la TVQ bien avant aujourd'hui. Pour faire ton épicerie pas chère au Québec, ça vaut la peine de tout connaître.

  • la viande (bœuf, volaille, porc, agneau, viandes préparées, saucisses, etc.);
  • les céréales;
  • les fruits;
  • les légumes;
  • les œufs;
  • les pains;
  • les poissons;
  • les produits laitiers (lait non aromatisé, fromage, beurre, crème, yogourt, etc.)

Rappelons qu'en plus de l'abolition de la TVQ sur certains produits, le gouvernement caquiste a également annoncé une réduction de 50 $ sur le renouvellement des droits d'immatriculation ainsi qu'un virement spécial pour l'épicerie et l'énergie allant jusqu'à 200 $ par ménage.


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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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