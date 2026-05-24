Sécurité de la vieillesse : un versement allant jusqu'à 817 $ arrive cette semaine
Un petit coup de pouce qui tombe à point pour bien des gens!
Les personnes agées de 65 ans et plus peuvent s'attendre à recevoir leur versement mensuel de la pension de la Sécurité de la vieillesse (SV) d'ici la fin de la semaine. Administrée par l'Agence du revenu du Canada (ARC), cette prestation peut représenter un apport financier non négligeable pour celles qui compte sur des revenus modestes.
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Dans la grande majorité des cas, l'inscription à la SV se fait automatiquement à partir des données de ta déclaration de revenus. Si tu n'as pas encore reçu d'avis de confirmation, il vaut mieux soumettre une demande sans tarder pour ne pas passer à côté de prestations auxquelles tu as droit.
Qui est admissible à la pension de la Sécurité de la vieillesse?
Premier critère, incontournable : avoir atteint l'âge de 65 ans. C'est la condition de base à laquelle il n'y a aucune exception. Il faut donc avoir vu neiger et ne pas être né.e d'hier pour y avoir droit.
Pour les personnes vivant au Canada, il faut en plus détenir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident.e permanent.e, et avoir vécu au pays pendant un minimum de 10 ans après l'âge de 18 ans.
Tu habites à l'extérieur du Canada? Les exigences sont plus strictes : tu dois avoir eu le statut de citoyen.ne canadien.ne ou de résident.e permanent.e avant de quitter le pays, et y avoir résidé au moins 20 ans après tes 18 ans.
Le montant reçu varie également selon le revenu net annuel : passé un certain seuil, la prestation est réduite progressivement, jusqu'à être entièrement récupérée par le gouvernement fédéral.
Combien peux-tu recevoir lors du versement de mai?
Les prestations ont été légèrement revues à la hausse pour le trimestre d'avril à juin 2026, avec une indexation de 0,1 %. Voici les montants maximaux pour le versement de mai 2026 :
- De 65 à 74 ans : jusqu'à 743,05 $ par mois (pour un revenu annuel inférieur à 148 451 $);
- 75 ans et plus : jusqu'à 817,36 $ par mois (pour un revenu annuel inférieur à 154 196 $).
Le premier versement est généralement émis au cours du mois suivant le 65e anniversaire de naissance. Pour estimer le montant selon ta situation personnelle, consulte l'outil de calcul officiel du gouvernement du Canada.
Le montant devrait changer à partir de juillet, en fonction nottament des revenus déclarés en 2025, en plus de l'indexation.
À quelle date la SV sera-t-elle versée en mai?
Le versement de la pension de la Sécurité de la vieillesse sera déposé directement dans les comptes bancaires le 27 mai prochain. Cette même date s'applique au Supplément de revenu garanti, à l'Allocation ainsi qu'à l'Allocation au survivant.
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