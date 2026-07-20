Collision avec un animal : Cette obligation peut te coûter jusqu'à 300 $ au Québec
Ça, c'est sans oublier les 9 points d'inaptitude... 🥴
Peu importe à quel point tu conduis prudemment, été comme hiver, un animal peut toujours surgir devant ton véhicule sans crier gare. Ce que beaucoup d'automobilistes ignorent, c'est que le Code de la sécurité routière encadre précisément la marche à suivre dans une telle situation, et le non-respect de ces règles peut coûter cher.
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Selon la réglementation québécoise, toute personne impliquée dans une collision avec un animal pesant plus de 25 kilogrammes doit immédiatement immobiliser son véhicule de façon sécuritaire, puis vérifier qu'aucune personne n'a été blessée, indique CAA-Québec.
Si tu percutes un animal de compagnie, comme un chat ou un chien, tu dois entrer en contact avec le ou la propriétaire si cette personne n'est pas sur place.
Tu ignores le poids exact de l'animal que tu viens de heurter? Dans le doute, la police recommande de communiquer directement avec elle plutôt que de courir le risque, indique la plateforme Éducaloi.
Si tu ne signales pas à la police une collision avec un animal de plus de 25 kg, tu t'exposes à une amende de 200 $ à 300 $, en plus de neuf points d'inaptitude à ton dossier de conduite. Et qui dit points d'inaptitude en accumulation dit aussi une facture plus salée l'année suivante pour le renouvellement de ton permis de conduire.
Il existe également une liste d'espèces à déclaration obligatoire. Peu importe leur poids, si l'un de ces animaux est blessé ou tué sur la route, tu dois absolument prévenir un.e agent.e de protection de la faune.
Voici la liste complète des animaux à déclaration obligatoire :
- Mammifères :
- Bœuf musqué
- Carcajou
- Caribou
- Cerf de Virginie
- Cougar
- Coyote
- Loup
- Lynx du Canada
- Lynx roux
- Opossum d'Amérique
- Orignal
- Ours blanc
- Ours noir
- Renard gris
- Oiseaux :
- Dindon sauvage
- Oiseaux de proie diurnes et nocturnes
Finalement, CAA-Québec conseille fortement de communiquer avec ta compagnie d'assurance dès que possible après une collision avec un animal, particulièrement si ton véhicule a subi des dommages.
Si un animal mort ou blessé se trouve en plein milieu de la chaussée et nuit à la circulation, il est possible de composer le 911. S'il est plutôt sur le bord de la chaussée, mieux vaut contacter un service de contrôle animalier qui pourra venir le récupérer.
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