Feux de forêt au Canada : Trump confronte Carney et menace de facturer pour la fumée

« Notre air a été empoisonné... »

Mark Carney et Donald Trump. Droite : Les feux de forêt de l'Ontario en juillet 2026.

Donald Trump menace d'imposer des tarifs suite aux « dommages » des feux de forêt du Canada aux États-Unis.

The White House, Feux de forêt de l'Ontario | Facebook
Éditrice sénior, Nouvelles

Donald Trump ne lâche pas le morceau. Le président américain affirme avoir confronté le premier ministre canadien Mark Carney au sujet de la fumée des feux de forêt au Canada, qui continue d'affecter la qualité de l'air dans plusieurs États américains, et indique maintenant envisager de facturer le Canada pour les dommages causés.

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Selon Trump, l'échange a eu lieu le dimanche 19 juillet, à la finale de la Coupe du monde à East Rutherford, au New Jersey, où il assistait au match aux côtés de Carney, de la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum et du président de la FIFA Gianni Infantino.

« Je lui ai dit : "vous devez arrêter ces feux qui arrivent chez nous et qui empoisonnent notre air. Notre air a été empoisonné" », a déclaré Trump aux journalistes, selon des propos rapportés par CNN et plusieurs autres médias américains dimanche soir.

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Le président a ensuite laissé planer la possibilité de sanctions financières contre le Canada. « Peut-être qu'ils devraient nous payer des dommages ou quelque chose du genre, ou qu'on devrait imposer des tarifs », a-t-il ajouté, précisant que la fumée aurait forcé la fermeture de plusieurs entreprises, notamment dans la région de Detroit, au Michigan.

Cette sortie survient trois jours après que Trump a accusé le Canada de « négligence volontaire » dans un message publié sur Truth Social vendredi, affirmant que le pays ne gère pas adéquatement ses forêts et que le coût de la pollution devrait être ajouté aux tarifs déjà imposés au Canada.



De son côté, le bureau du premier ministre Carney n'a pas encore réagi directement aux propos de Trump. La semaine dernière, en point de presse, Carney avait affirmé que la lutte contre les changements climatiques est la responsabilité de tous les pays, incluant les États-Unis.


La photo de couverture de gauche est utilisée à titre indicatif seulement.

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Québec Nouvelles Canada
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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