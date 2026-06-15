Mark Carney imite Donald Trump devant public et c'est hilarant (VIDÉO)

Premier ministre à temps plein, imitateur à ses heures.😂

Donald Trump. Droite : Mark Carney.

Le premier ministre Mark Carney s'est payé la tête du président américain Donald Trump en faisant une imitation de lui.

The White House | Facebook, Mark Carney | Facebook
Éditeur Junior, Nouvelles

Le premier ministre du Canada, Mark Carney, a montré qu’il comptait plusieurs cordes à son arc ce week-end. Après hockeyeur, banquier et politicien, voilà qu’il serait également imitateur. Il a surpris un public irlandais en faisant une imitation du président américain, Donald Trump.

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Ce dimanche 14 juin dernier, le chef du gouvernement canadien était de passage dans le comté de Mayo, en Irlande, avant de se rendre en France dans le cadre du G7, où il devrait d'ailleurs rencontrer le président Trump.

Lors de son allocution, Mark Carney a tenu à raconter, sourire aux lèvres, une anecdote vécue il y a près d’un an avec « un autre grand dirigeant ».

Ce dernier lui aurait remis un cadeau, a-t-il confié. L’imitation, qui a été captée en vidéo, a été relayée sur le réseau social X et a fait le tour du monde.

« Mark, c’est quelque chose de très spécial, a raconté le premier ministre, imitant la gestuelle et le timbre de voix de son homologue américain. C’est unique. C’est une clé, une clé de la Maison-Blanche, Mark. Personne d’autre ne l’a. »

Avant de continuer, Carney a laissé entendre qu’il doutait que « personne d’autre » n’ait reçu le même cadeau, toujours en riant.

« J’étais ému. J’ai dit : “Monsieur le président, à quoi ça sert ?” » a poursuivi Mark Carney, toujours devant une salle amusée.

« Eh bien, soit ils te laisseront entrer, soit ils te tireront dessus, aurait répliqué Donald Trump. Ils te tireront probablement dessus », a-t-il précisé.

Reste à voir si le résident de la Maison-Blanche appréciera cette petite imitation ou s’il sera tenté de publier une salve de messages peu flatteurs à l’égard de son collègue canadien sur le réseau Truth Social.

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QuébecCanadaNouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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