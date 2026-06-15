Mark Carney imite Donald Trump devant public et c'est hilarant (VIDÉO)
Premier ministre à temps plein, imitateur à ses heures.😂
Le premier ministre du Canada, Mark Carney, a montré qu’il comptait plusieurs cordes à son arc ce week-end. Après hockeyeur, banquier et politicien, voilà qu’il serait également imitateur. Il a surpris un public irlandais en faisant une imitation du président américain, Donald Trump.
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Ce dimanche 14 juin dernier, le chef du gouvernement canadien était de passage dans le comté de Mayo, en Irlande, avant de se rendre en France dans le cadre du G7, où il devrait d'ailleurs rencontrer le président Trump.
Lors de son allocution, Mark Carney a tenu à raconter, sourire aux lèvres, une anecdote vécue il y a près d’un an avec « un autre grand dirigeant ».
Ce dernier lui aurait remis un cadeau, a-t-il confié. L’imitation, qui a été captée en vidéo, a été relayée sur le réseau social X et a fait le tour du monde.
« Mark, c’est quelque chose de très spécial, a raconté le premier ministre, imitant la gestuelle et le timbre de voix de son homologue américain. C’est unique. C’est une clé, une clé de la Maison-Blanche, Mark. Personne d’autre ne l’a. »
Avant de continuer, Carney a laissé entendre qu’il doutait que « personne d’autre » n’ait reçu le même cadeau, toujours en riant.
« J’étais ému. J’ai dit : “Monsieur le président, à quoi ça sert ?” » a poursuivi Mark Carney, toujours devant une salle amusée.
« Eh bien, soit ils te laisseront entrer, soit ils te tireront dessus, aurait répliqué Donald Trump. Ils te tireront probablement dessus », a-t-il précisé.
Reste à voir si le résident de la Maison-Blanche appréciera cette petite imitation ou s’il sera tenté de publier une salve de messages peu flatteurs à l’égard de son collègue canadien sur le réseau Truth Social.