Voici les 17 voitures les plus volées au Québec en 2025

Si tu conduis l’une d’entre elles, tu gagnerais peut-être à revoir tes protections antivol... 🥴

Des voitures dans un stationnement.

Le Groupement des assureurs automobiles (GAA) dévoile son palmarès 2025 des véhicules les plus volés au Québec.

Oleksii Tkachenko | Dreamstime
Éditeur Junior, Nouvelles

Les vols de véhicules ont diminué au Québec en 2025, mais certains modèles restent dans la mire des criminels. Selon le plus récent palmarès du Groupement des assureurs automobiles (GAA), les VUS et les camionnettes demeurent de loin les véhicules les plus convoités par les voleurs et les voleuses.

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Selon les données du GAA, publiées ce 28 juillet, les réclamations pour vol de véhicules ont chuté de 31,5 % en 2025 par rapport à l’année précédente. Au total, 4 559 véhicules ont été volés, soit le plus faible nombre enregistré depuis 2016.

« Les efforts de prévention et de lutte contre le vol automobile portent leurs fruits », soutient par communiqué Dave Cavallaro, directeur de l’estimation et des régimes d’assurance au GAA.

Ce dernier souligne que cette baisse est « une excellente nouvelle pour les consommateurs, puisque le vol d’un véhicule entraîne des coûts importants qui se répercutent ultimement sur l’ensemble du marché de l’assurance automobile ».

Parallèlement, le nombre de véhicules assurés contre le vol continue d’augmenter. Il est passé de 4,27 millions en 2015 à 4,95 millions en 2025, soit une hausse de 16 % en dix ans.

Malgré cette amélioration, certains modèles demeurent particulièrement prisés des bandits. Le GAA souligne que les VUS récents figurent toujours parmi les principales cibles, tandis que le Toyota Tundra à quatre roues motrices et l’Acura TLX à quatre portes affichent les taux de vol les plus élevés.

Voici la liste complète des 17 véhicules affichant la fréquence de vol la plus élevée au Québec en 2025, du plus au moins ciblé :

  1. Toyota Tundra 4RM 2022
  2. Toyota Tundra 4RM 2024
  3. Acura TLX 4 portes 2018
  4. Toyota Tundra 4RM 2023
  5. Acura TLX 4 portes 2020
  6. Acura TLX 4 portes 2019
  7. Jeep Gladiator 2021
  8. Acura RDX 4 portes 2021
  9. Honda Accord 4 portes 2019
  10. Honda Accord 4 portes 2020
  11. Acura TLX 4 portes 2021
  12. Honda Accord 4 portes 2018
  13. Toyota Highlander 4 portes 2020
  14. Jeep Gladiator 2022
  15. Lexus RX350h 4 portes 2024
  16. Acura RDX 4 portes 2020
  17. Honda CR-V 4 portes 2024

Pour rappel, la fréquence de vol représente la proportion de véhicules assurés contre le vol qui ont été dérobés pour un modèle donné. Un taux élevé ne signifie donc pas forcément qu'il s'agit de celui qui disparaît le plus souvent en chiffres absolus, mais plutôt qu'une plus grande part des exemplaires en circulation est ciblée, précise l'organisme.

Si tu conduis l'un de ces habitacles, il pourrait être judicieux de vérifier tes dispositifs antivol et d'en discuter avec ta compagnie d'assurance.


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  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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