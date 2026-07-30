Combien ça coûte vraiment, vivre à Montréal en 2026? On a fait les calculs pour toi
Disons que tu as pas mal de choses à prévoir à ton budget! 😬
Tu envisages de déménager dans le royaume du 514, mais tu crains de ne pas y arriver financièrement? Après tout, c'est normal : le coût de la vie peut vite faire mal au portefeuille. Alors, combien ça coûte, vivre à Montréal? On a fait les calculs pour t'aider à prévoir ton budget.
À lire également : Voici les meilleures cartes de crédit selon où tu fais ton épicerie au Québec actuellement
Pour arriver à nos fins, on s'est basé sur les données les plus récentes disponibles afin d'estimer le budget mensuel nécessaire pour qu'une personne puisse vivre seule à Montréal dans des conditions confortables.
Notre scénario repose sur une personne qui habite seule dans un logement de type 3 1/2, sans colocataire et sans voiture. Les calculs tiennent compte des principales dépenses du quotidien, comme le loyer, l'épicerie, l'internet, le transport en commun, ainsi que d'un petit budget pour les loisirs et les imprévus.
Loyer - 1 599 $
Il faut se l'avouer, le loyer représente souvent la plus grosse dépense du mois. À Montréal, le coût moyen d'un 3 1/2 non meublé s'établissait à 1 599 $ en juin 2026, d'après les plus récentes données de la plateforme de location liv.rent. Il s'agit d'une baisse de 5,27 % par rapport à juin 2025.
Forfait cellulaire - 48 $
C'est bien connu, les forfaits cellulaires au Québec et au Canada sont loin d'être aussi abordables qu'en Europe.
D'après la le site Web Numbeo, qui se base sur les contributions volontaires au partage d'informations des internautes, il faut prévoir environ 48,37 $ par mois pour un forfait offrant une bonne quantité de données auprès de l'un des grands fournisseurs du pays.
Cela dit, il est tout à fait possible de payer moins cher en te tournant vers des fournisseurs comme Fizz ou Koodo. Il existe des forfaits pour tous les budgets et tous les besoins. Même sans nom, la marque maison de Loblaw, propose désormais ses propres forfaits dans les magasins Maxi du Québec.
Internet résidentiel - 59 $
Toujours d'après Numbeo, il faut prévoir en moyenne 59,08 $ par mois pour un forfait internet résidentiel de 60 Mbps, une vitesse de base adaptée à une utilisation courante.
À ce débit, tu peux sans problème regarder tes séries préférées en continu, naviguer sur le Web et passer des heures sur Instagram.
Transport en commun - 110 $
Depuis le 1er juillet, les tarifs de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) ont augmenté, y compris dans la région de Montréal.
Pour circuler en zone A (Montréal seulement) avec un titre mensuel Tous modes, une personne adulte doit désormais débourser 110 $ pour sa carte OPUS.
Services de base - 110 $
Les tarifs d'électricité au Québec figurent parmi les plus bas en Amérique du Nord. À consommation égale, l'électricité coûte près de deux fois plus cher à Toronto et un peu plus de sept fois plus cher à New York, selon la plus récente comparaison d'Hydro-Québec.
La plateforme MovingWaldo avance qu’un budget d’environ 110 $ par mois devrait suffire pour couvrir le chauffage, la climatisation, l’électricité et les autres services du genre.
Épicerie - 380 $
Pour vivre, il faut bien manger. Et pour remplir le frigo et le garde-manger, un passage à l'épicerie s'impose régulièrement.
Les plus récentes données de Statistique Canada, qui datent de mai 2026, donnent un aperçu du prix de détail de plusieurs aliments et produits du quotidien au Québec. Voici une liste d'épicerie :
- Bœuf haché (par kilogramme) : 15,26 $
- Poitrines de poulet (par kilogramme) : 13,77 $
- Bacon (500 g) : 7,58 $
- Lait (2 L) : 5,44 $
- Beurre (454 g) : 5,62 $
- Fromage en bloc (500 g) : 6,94 $
- Yogourt (500 g) : 4,02 $
- Œufs (1 douzaine) : 4,19 $
- Pommes (par kilogramme) : 5,79 $
- Oranges (par kilogramme) : 3,88 $
- Bananes (par kilogramme) : 1,96 $
- Pommes de terre (4,54 kg) : 4,79 $
- Tomates (par kilogramme) : 7,53 $
- Carottes (1,36 kg) : 4,31 $
- Oignons (par kilogramme) : 4,72 $
- Céleri (unité) : 4,15 $
- Brocoli (unité) : 3,44 $
- Pain blanc (675 g) : 3,93 $
- Biscuits et biscuits sucrés (300 g) : 3,48 $
- Pâtes sèches ou fraîches (500 g) : 3,22 $
- Riz blanc (2 kg) : 11,22 $
- Céréales (400 g) : 4,25 $
- Farine de blé (2,5 kg) : 5,20 $
- Sucre blanc (2 kg) : 2,79 $
- Café torréfié ou moulu (340 g) : 9,47 $
- Ketchup (1 L) : 4,99 $
- Beurre d'arachide (1 kg) : 6,18 $
- Mayonnaise (890 ml) : 5,88 $
- Tofu (350 g) : 3,03 $
- Houmous (227 g) : 3,83 $
- Déodorant (85 g) : 7,87 $
- Dentifrice (100 ml) : 3,73 $
- Shampooing (400 ml) : 6,93 $
Si tu achetais chacun des produits de cette liste au cours d'une même épicerie, la facture s'élèverait à près de 190 $. En supposant que tu fasses une grosse épicerie toutes les deux semaines, il faudrait donc prévoir environ 380 $ par mois.
Sorties au cinéma - 34 $
Si tu veux aller au cinéma voir le film dont tout le monde parle, prévois environ 17 $ pour un billet. À raison de deux séances par mois, cela représente un budget d'environ 34 $.
Et ça, c'est sans compter les incontournables du comptoir : le maïs éclaté, la boisson gazeuse et les friandises, qui peuvent rapidement faire grimper la facture.
Manger au resto - 200 $
Même si ton frigo est bien rempli, rien ne t’empêche de te gâter au restaurant si ton budget te le permet. À Montréal, les options ne manquent pas et il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses.
Selon Numbeo, un repas au restaurant coûte en moyenne environ 25 $, taxes et pourboire compris. À raison de deux sorties par semaine, il faudrait donc prévoir près de 200 $ par mois.
Salle de gym - 43 $
Si tu es du genre à passer quelques heures par semaine au gym, attends-toi à débourser environ 43 $ par mois pour un abonnement à une salle de sport, selon Numbeo.
Pour faire la fête - 190 $
Se lâcher lousse de temps à autre, ça fait aussi partie du budget. Que ce soit pour un 5 à 7 entre collègues, une soirée entre BFF ou une virée du samedi soir, mieux vaut prévoir un petit montant.
En comptant un café à 6 $, deux pintes de bière à 9 $ chacune et un taxi de retour à 40 $, le tout une fois toutes les deux semaines, il faut prévoir environ 128 $ par mois.
Et si tu soupes chez des amis une fois par semaine en apportant une bouteille de vin à 15 $, ajoute 60 $ de plus. Au total, ton budget mensuel consacré aux sorties s'élèverait à 188 $.
Autres besoins - 100 $
Garde aussi une marge d'environ 100 $ pour les dépenses qui finissent toujours par s'ajouter : un déodorant, un rendez-vous chez le coiffeur ou la coiffeuse, du papier de toilette, une bouteille d'eau ou même un simple paquet de gomme.
Au total, il faudrait prévoir environ 2 873 $ par mois pour vivre convenablement à Montréal en 2026. Une somme qui frôle les 3 000 $ et qui peut sembler élevée à première vue, mais qui demeure inférieure au coût de la vie observé dans des villes comme Toronto ou Vancouver.
Et ce montant est loin de couvrir toutes les dépenses possibles. Il faut aussi penser aux assurances habitation, aux frais de garde si tu as un enfant, à l'essence, aux assurances automobile si tu possèdes une voiture, sans oublier les autres imprévus. Bref, la facture peut rapidement grimper.
D'ailleurs, ce budget demeure inférieur au revenu considéré comme nécessaire pour vivre dignement. Dans son plus récent rapport sur le revenu viable, publié en avril, l'Institut de recherche et d'informations socioéconomiques (IRIS) estime qu'une personne seule doit disposer d'un revenu annuel net variant entre 33 249 $ et 44 780 $, selon son lieu de résidence.
À Montréal, ce seuil atteint 41 585 $ après impôt, soit environ 3 465 $ par mois.
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