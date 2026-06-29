Les tarifs à la STM augmentent cette semaine : Voici combien tu paieras
C'est une autre dépense à prévoir dans ton budget!
Si tu prends le bus ou le métro, prépare-toi à débourser un peu plus dès cette semaine. La nouvelle grille tarifaire de l'autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) entre en vigueur ce mercredi 1er juillet 2026, avec une hausse moyenne de 3 % pour l'ensemble du Grand Montréal, dont à la Société de transport de Montréal (STM).
À lire également : Voici combien coûte le transport en commun dans chaque grande ville canadienne
Cette augmentation s'inscrit dans la stratégie de financement 2025-2028 convenue entre l'ARTM, la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et le gouvernement du Québec. Le 3 % représente le plancher minimal prévu dans cette entente.
Bonne nouvelle pour les personnes qui emprunte le transport en commun occasionnellement, puisque les passages à l'unité et en paire ne bougent pas. Que ce soit pour l'autobus ou pour les titres Tous modes (zones A, AB, ABC et ABCD), les tarifs au passage restent identiques à ceux de l'année dernière. Voici un rappel des prix en vigueur :
Zone Tous modes A (Montréal)
Sur l'île de Montréal, les passages à l'unité et en paire restent stables. C'est du côté du carnet de 10 passages et des abonnements que les hausses s'appliquent : le mensuel ordinaire grimpe à 110,00 $ et le 4 mois passe à 251,00 $ en tarif réduit.
1 passage
- Ordinaire : 3,75 $
- Réduit (6–17 ans) : 2,75 $
- Réduit (65 ans et +) : 2,75 $
2 passages
- Ordinaire : 7,00 $
- Réduit (6–17 ans) : 5,00 $
- Réduit (65 ans et +) : 5,00 $
10 passages
- Ordinaire : 35,00 $
- Réduit (6–17 ans) : 23,50 $
- Réduit (65 ans et +) : 23,50 $
24 h
- Ordinaire : 11,25 $
3 jours (jusqu'à 23 h 59 le 3e jour)
- Ordinaire : 21,75 $
Hebdo (du lundi au dimanche)
- Ordinaire : 33,25 $
- Réduit (6–17 ans) : 20,00 $
- Réduit (65 ans et +) : 20,00 $
Mensuel
- Ordinaire : 110,00 $
- Réduit (6–17 ans) : 66,00 $
- Réduit (Étudiant.e 18 ans +) : 66,00 $
- Réduit (65 ans et +) : 66,00 $
4 mois
- Tarif réduit seulement : 251,00 $
Zone Tous modes AB (Montréal + Laval + Longueuil)
Pour les déplacements entre les zones A et B, qui couvrent la STM, la Société de transport de Laval (STL) et le Réseau de transport de Longueuil (RTL), la passe mensuelle ordinaire s'établit à 170,00 $.
1 passage
- Ordinaire : 5,00 $
- Réduit (6–17 ans) : 3,50 $
- Réduit (65 ans et +) : 3,50 $
2 passages
- Ordinaire : 9,75 $
- Réduit (6–17 ans) : 6,50 $
- Réduit (65 ans et +) : 6,50 $
10 passages
- Ordinaire : 47,50 $
- Réduit (6–17 ans) : 32,25 $
- Réduit (65 ans et +) : 32,25 $
24 h
- Ordinaire : 13,75 $
3 jours (jusqu'à 23 h 59 le 3e jour)
- Ordinaire : 29,25 $
Mensuel
- Ordinaire : 170,00 $
- Réduit (6–17 ans) : 102,00 $
- Réduit (Étudiant.e 18 ans +) : 102,00 $
- Réduit (65 ans et +) : 102,00 $
Zone Tous modes ABC
Le titre mensuel Tous modes ABC couvre Montréal, Laval, Longueuil ainsi que les couronnes nord et sud (exo). La passe mensuelle ordinaire atteint 206,00 $ par mois.
1 passage
- Ordinaire : 7,00 $
- Réduit (6–17 ans) : 4,75 $
- Réduit (65 ans et +) : 4,75 $
2 passages
- Ordinaire : 13,50 $
- Réduit (6–17 ans) : 9,00 $
- Réduit (65 ans et +) : 9,00 $
10 passages
- Ordinaire : 61,75 $
- Réduit (6–17 ans) : 41,25 $
- Réduit (65 ans et +) : 41,25 $
24 h
- Ordinaire : 17,75 $
3 jours (jusqu'à 23 h 59 le 3e jour)
- Ordinaire : 41,25 $
Mensuel
- Ordinaire : 206,00 $
- Réduit (6–17 ans) : 123,50 $
- Réduit (Étudiant.e 18 ans +) : 123,50 $
- Réduit (65 ans et +) : 123,50 $
Zone Tous modes ABCD
Le titre Tous modes ABCD est le plus étendu : il couvre l'ensemble du territoire métropolitain, incluant les secteurs hors territoire de l'ARTM (zone D). La passe mensuelle ordinaire grimpe à 281,00 $.
1 passage
- Ordinaire : 9,50 $
- Réduit (6–17 ans) : 6,75 $
- Réduit (65 ans et +) : 6,75 $
2 passages
- Ordinaire : 18,50 $
- Réduit (6–17 ans) : 13,00 $
- Réduit (65 ans et +) : 13,00 $
10 passages
- Ordinaire : 84,25 $
- Réduit (6–17 ans) : 56,50 $
- Réduit (65 ans et +) : 56,50 $
24 h
- Ordinaire : 22,75 $
3 jours (jusqu'à 23 h 59 le 3e jour)
- Ordinaire : 56,25 $
Mensuel
- Ordinaire : 281,00 $
- Réduit (6–17 ans) : 168,50 $
- Réduit (Étudiant 18 ans +) : 168,50 $
- Réduit (65 ans et +) : 168,50 $
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.