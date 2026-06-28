Quel est le salaire d'un enseignant au Québec en 2026? Voici combien ça gagne vraiment
Endurer... Oups! Éduquer les enfants des autres, ça paie-tu assez? 🤔
Le métier d'enseignant ou d'enseignante est essentiel au Québec, mais ses conditions de travail demeurent souvent méconnues. À quoi ressemble le salaire d'une personne qui enseigne au primaire ou au secondaire? Horaire, avantages sociaux, exigences de formation et échelle salariale : voici tout ce qu'il faut savoir sur cette profession en 2026.
À lire également : Quel est le salaire d'un agent de police du SPVM en 2026? Voici combien ça gagne vraiment
Il faut savoir que toutes les personnes qui enseignent ne possèdent pas le même statut d'emploi. La convention collective nationale de la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) en prévoit plusieurs, selon le type d'engagement et les besoins du centre de services scolaire.
Pour simplifier, on s'attarde ici au statut le plus courant, soit celui d'enseignante ou d'enseignant régulier. Il s'agit d'une personne embauchée au moyen d'un contrat annuel renouvelable, qui peut occuper un poste à temps plein ou à temps partiel.
La convention parle aussi d'enseignantes et d'enseignants à taux horaire, un statut utilisé notamment pour les cours d'été, les cours de rattrapage ou d'autres besoins ponctuels, ainsi que la suppléance occasionnelle et régulière.
D'ailleurs, qu'est-ce que la FAE? Il s'agit du regroupement de neuf syndicats regroupant quelque 65 000 enseignants et enseignantes, notamment dans les régions de Montréal, de la Capitale-Nationale, de Laval, de l’Outaouais, des Laurentides, de l’Estrie et de la Montérégie.
Que font concrètement les enseignants et enseignantes?
Les profs enseignent à la société de demain. Leur mission consiste à transmettre les connaissances et les notions de base d'une ou de plusieurs matières, en plus de préparer le matériel pédagogique et les activités d'apprentissage destinés à leurs élèves, rappelle le site Web du gouvernement du Québec.
Le personnel enseignant doit également évaluer la progression des élèves, collaborer avec leurs parents et travailler en équipe avec leurs collègues afin de répondre au mieux aux besoins des jeunes.
Au préscolaire et au primaire, les enseignantes et les enseignants sont généralement responsables d'un seul groupe d'élèves à qui ils enseignent plusieurs matières. Au secondaire, ils se spécialisent habituellement dans une seule discipline, comme le français, les mathématiques, les sciences ou l'anglais, qu'ils enseignent ensuite à plusieurs groupes.
Quel est l'horaire de travail des enseignants et enseignantes?
Le métier d'enseignant ou d'enseignante est loin de ressembler à un emploi de bureau où l'on commence à 8 h pour terminer à 16 h, sans jamais rapporter de travail à la maison.
L'horaire varie d'un établissement à l'autre. De façon générale, le personnel enseignant est présent à l'école de 32 à 35 heures par semaine, réparties sur cinq jours, du lundi au vendredi.
La direction fixe les activités qui exigent une présence, comme les cours, les surveillances, les récupérations et certaines rencontres. Le reste du temps est consacré à la préparation des cours, à la correction, à la planification et aux autres tâches professionnelles, que les enseignantes et les enseignants peuvent organiser avec une certaine autonomie.
Selon la convention collective de la FAE, la tâche éducative correspond généralement à 23 heures d'enseignement par semaine au primaire, contre 20 heures au secondaire.
Les trois premières rencontres de parents de l'année scolaire et dix rencontres collectives s'ajoutent à ces responsabilités, sans être comprises dans l'amplitude hebdomadaire de 35 heures.
Au total, l'année de travail compte 200 jours, soit 180 jours de classe et 20 journées pédagogiques. Autrement dit, même lorsque les élèves sont en congé, le personnel enseignant est généralement au travail et il n'est pas rare qu'il poursuive aussi certaines tâches à la maison.
Quel est le salaire des enseignants et enseignantes?
Que tu enseignes au primaire, au secondaire, à l'éducation des adultes ou en formation professionnelle, une seule et même échelle salariale s'applique. L'échelon salarial est notamment déterminé en fonction de la scolarité reconnue et de l'expérience de la personne embauchée.
Une personne qui débute dans la profession avec un baccalauréat de quatre ans, correspondant à 17 années de scolarité, commencera généralement à l'échelon 3. Les années d'expérience reconnues peuvent ensuite faire progresser l'échelon, tout comme un niveau de scolarité plus élevé.
Échelle salariale unique - Personnel enseignant, selon la convention collective nationale de la FAE en vigueur en 2026 :
- Échelon 1 : 56 013 $
- Échelon 2 : 59 755 $
- Échelon 3 : 65 352 $
- Échelon 4 : 67 930 $
- Échelon 5 : 70 610 $
- Échelon 6 : 73 394 $
- Échelon 7 : 76 288 $
- Échelon 8 : 79 295 $
- Échelon 9 : 82 424 $
- Échelon 10 : 85 673 $
- Échelon 11 : 87 540 $
- Échelon 12 : 91 262 $
- Échelon 13 : 95 141 $
- Échelon 14 : 99 183 $
- Échelon 15 : 103 398 $
- Échelon 16 : 109 121 $
Bien que l'année de travail d'une enseignante ou d'un enseignant compte 200 jours, la rémunération est versée en 26 paies, soit une toutes les deux semaines, tout au long de l'année. Ils et elles continuent donc de recevoir un revenu pendant les congés scolaires, comme la relâche, les Fêtes ou l'été.
Sachant que les profs commencent généralement à l'échelon 3, il leur faudra 13 ans pour atteindre le haut de l'échelle salariale.
Quels sont les avantages sociaux des enseignants et enseignantes?
C'est bien beau le salaire, mais les « perks » qui viennent avec le job ont une influence sur un choix de carrière. Les avantages sociaux peuvent peser lourd dans la balance.
Par exemple, les enseignants et enseignantes des centres de services scolaires du Québec ont accès à un régime de retraite public (RREGOP), des assurances collectives, une assurance salaire en cas d'invalidité, des congés de maladie payés, des congés parentaux, des congés spéciaux ainsi qu'une protection en responsabilité civile prévue par la convention collective.
À cela s'ajoutent les quelque deux mois de vacances entre la fin de l'année scolaire et la rentrée automnale.
Quelles sont les exigences pour devenir enseignant ou enseignante?
La voie classique pour enseigner au préscolaire, au primaire ou au secondaire consiste à obtenir un brevet d'enseignement délivré par le ministère de l'Éducation. Celui-ci est généralement décerné à la fin d'un baccalauréat reconnu en enseignement de 120 crédits, soit quatre années d'études à temps plein comprenant notamment des stages et la réussite de l'examen de langue.
D'autres parcours sont toutefois possibles. Une personne déjà titulaire d'un baccalauréat dans une autre discipline peut suivre une formation reconnue de 60 crédits (2 ans) en enseignement afin d'obtenir son brevet.
Il est également possible de commencer à enseigner avant la fin de ses études grâce à une autorisation provisoire délivrée par le gouvernement, à condition d'être inscrit.e à un programme reconnu et de détenir une promesse d'embauche d'un établissement scolaire.
Face à la pénurie d'enseignants et d'enseignantes titulaires d'un brevet d'enseignement, Québec permet aussi aux centres de services scolaires d'embaucher des personnes dites « non légalement qualifiées » (NLQ) grâce à une tolérance d'engagement, une mesure exceptionnelle délivrée à l'employeur.
Une tolérance d'engagement est une autorisation dite exceptionnelle accordée à un centre de services scolaire afin qu'il puisse embaucher une personne qui ne possède pas encore d'autorisation d'enseigner, rappelle le ministère de l'Éducation.
En 2023-2024, sur les 128 772 enseignants et enseignantes ayant travaillé à la formation générale des jeunes dans le réseau public, 7 933 étaient des personnes non légalement qualifiées bénéficiant d'une tolérance d'engagement.
Le gouvernement recensait également 36 621 personnes non légalement qualifiées qui n'en bénéficiaient pas, notamment des personnes en suppléance occasionnelle.
Si jamais il y a un métier dont tu aimerais connaître le salaire et les conditions de travail, écris à notre journaliste Jean-Michel Clermont-Goulet à l’adresse jean-michel@narcity.com avec tes suggestions. On pourrait bien en faire le sujet d’un prochain article.
- Quel est le salaire d'un agent de police du SPVM en 2026? Voici combien ça gagne vraiment ›
- Quel est le salaire d'un pompier de Montréal en 2026? Voici combien ça gagne vraiment ›
- Quel est le salaire d'un facteur de Postes Canada en 2026? Voici combien ça gagne vraiment ›
- Quel est le salaire d'un arbitre de la LNH en 2026? Voici combien ça gagne vraiment ›