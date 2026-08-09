Quel est le salaire d'un agent de bord au Canada en 2026? Voici combien ça gagne vraiment
« Voulez-vous du thé, du café, de bonnes conditions de travail? »✈️
Le métier d'agent et d'agente de bord est essentiel dans un avion. Sans le personnel de cabine, les voyageurs et voyageuses devraient se débrouiller en toute autonomie avant, pendant et après leur vol. Mais combien gagne-t-on dans cette profession? Salaire, horaire, avantages sociaux, exigences de formation et perspectives de carrière : voici tout ce qu'il faut savoir sur ce job en 2026.
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La vocation d'agent et d'agente de bord est revenue dans l'actualité récemment, lorsque le personnel de cabine de la compagnie albertaine WestJet a déclenché une grève le 2 août dernier. Une partie de la flotte du transporteur a été clouée au sol, causant bien des maux de tête à plusieurs voyageurs et voyageuses.
Ce lundi 3 août, une entente de principe a été signée entre le syndicat représentant les quelque 4 700 agents et agentes de bord et leur employeur. Celle-ci prévoit notamment une meilleure rémunération ainsi qu'une amélioration du système de crédits de vol, qui sert à calculer les heures rémunérées du personnel de cabine.
Que font concrètement les agents et agentes de bord?
Les membres du personnel de cabine sont responsables d'assurer la sécurité et le service aux passagers et aux passagères avant, pendant et après les vols.
Leurs tâches sont loin de se limiter à servir le thé ou le café en vol. Elles comprennent notamment l'accueil, les démonstrations de sécurité, les interventions en cas d'urgence, le service des repas et des boissons, ainsi que l'exécution de formalités liées aux douanes, à l'immigration ou à la santé lorsque nécessaire.
Ce sont aussi ces personnes qui ont l'ingrate tâche de demander à la personne assise devant toi de relever son siège pour que tu puisses manger.
L'équipe collabore également au service à la clientèle lors de retards ou d'annulations de vols afin d'aider les voyageurs et les voyageuses.
Elle veille également au bon fonctionnement des équipements de sécurité à bord, notamment les gilets de sauvetage, les appareils respiratoires et les systèmes de communication. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'elle en fait la démonstration avant le décollage.
En cas de problème, comme une évacuation d'urgence, ce sont ces mêmes personnes qui prennent les commandes et coordonnent l'évacuation afin de faire sortir rapidement et de façon sécuritaire l'ensemble des passagers et des passagères de l'appareil.
Il y a aussi la cheffe ou le chef de cabine, qui supervise le travail de l'ensemble de l'équipage commercial. En quelque sorte, c'est la gérante ou le gérant de la place.
Quel est l'horaire de travail des agents et agentes de bord?
Ça, c'est probablement l'une des questions à mille piastres concernant ce métier, puisque la réponse dépend notamment de la compagnie aérienne pour laquelle tu travailles ainsi que des vols auxquels tu participes.
Par exemple, une personne qui travaille à temps plein n'aura pas le même horaire si elle effectue quotidiennement des vols long-courriers, comme Montréal-Paris, que si elle fait uniquement des vols régionaux, comme Saint-Hubert–Gaspé.
Toutefois, plusieurs éléments reviennent dans les conventions collectives consultées. Les employé.e.s travaillent notamment selon des horaires variables qui peuvent inclure des vols de jour, de soir, de nuit, les fins de semaine et les jours fériés.
La plupart des transporteurs attribuent les horaires en fonction de l'ancienneté, tout en prévoyant des périodes de réserve, des journées de congé garanties, des périodes minimales de repos ainsi que la possibilité d'échanger ou de céder certaines affectations.
Des compagnies offrent aussi des options supplémentaires, comme un programme d'horaire réduit ou un système de mises permettant aux employés et aux employées de personnaliser davantage leur horaire.
Quel est le salaire des agents et agentes de bord?
Comme pour l'horaire de travail, le salaire du personnel de cabine dépend de plusieurs facteurs, dont son poste, son ancienneté ainsi que de la compagnie pour laquelle il est à l'emploi.
Contrairement à plusieurs autres professions, les agents et agentes de bord ne sont généralement pas rémunérés selon le nombre d'heures réellement passées au travail. Ce détail vient souvent faire sourciller plusieurs membres du personnel de cabine. Par exemple, certaines compagnies ne paient pas le temps avant et après le décollage, dont l'accueil des passagers et passagères.
Air Canada/Air Canada Rouge — Selon la convention collective en vigueur de 2025 à 2029
- 0 à 12 mois : 34,63 $/h
- 13 à 18 mois : 36,25 $/h
- 19 à 24 mois : 37,80 $/h
- 25 à 30 mois : 39,40 $/h
- 31 à 36 mois : 42,29 $/h
- 37 à 42 mois : 49,59 $/h
- 43 à 48 mois : 52,59 $/h
- 49 à 54 mois : 54,29 $/h
- 55 à 60 mois : 56,16 $/h
- 6e année : 58,40 $/h
- 7e année : 61,20 $/h
- 8e année : 63,90 $/h
- 9e année : 67,14 $/h
- 10e année : 70,16 $/h
À noter que la convention collective actuelle prévoit également une grille pour les commissaires de bord (chef et cheffe de cabine).
- Commissaire de bord adjoint ou adjointe
- 1re année : 70,58 $/h
- 2e année : 72,00 $/h
- 3e année : 75,71 $/h
- Commissaire de bord (A319, A320, B737, Embraer E175/E190)
- 1re année : 71,43 $/h
- 2e année : 77,10 $/h
- 3e année : 81,24 $/h
- Commissaire de bord (A321)
- 84,30 $/h
- Commissaire de bord (B767, A330 et B787/B777 lorsqu'il y a deux commissaires de bord)
- 93,33 $/h
- Commissaire de bord (B787 et B777)
- 96,79 $/h
Air Canada Jazz/Air Canada Express — Selon la convention collective échue le 31 décembre 2025
- 0 an : 34,29 $/h
- 1 an : 34,97 $/h
- 2 ans : 35,65 $/h
- 3 ans : 37,02 $/h
- 4 ans : 38,41 $/h
- 5 ans : 39,76 $/h
- 6 ans : 41,14 $/h
- 7 ans : 42,52 $/h
- 8 ans : 43,88 $/h
- 9 ans : 45,27 $/h
- 10 ans : 46,63 $/h
- 11 ans : 48,26 $/h
- 12 ans : 50,35 $/h
- 13 ans : 54,55 $/h
Ces montants sont des estimations calculées à partir de la seule grille tarifaire datant du 1er juillet 2015 et de la clause prévoyant une augmentation annuelle de 2 %.
Sunwing — Selon la convention collective échue depuis le 1er juin 2026 — voici les taux horaires 1er juin 2025
Agents et agentes de bord
- 0 à 6 mois : 29,49 $/h
- 6 à 12 mois : 30,73 $/h
- 12 à 24 mois : 32,00 $/h
- 24 à 36 mois : 37,02 $/h
- 36 à 48 mois : 40,78 $/h
- 48 à 60 mois : 43,29 $/h
- 60 à 72 mois : 44,55 $/h
- 72 à 84 mois : 45,79 $/h
- 84 à 96 mois : 46,71 $/h
- 96 à 108 mois : 47,64 $/h
- 108 à 120 mois : 48,39 $/h
- 120 mois et plus : 49,13 $/h
Pour les chefs et cheffes de cabine
- 0 à 12 mois : 41,33 $/h
- 12 à 24 mois : 45,18 $/h
- 24 à 36 mois : 48,35 $/h
- 36 à 48 mois : 51,53 $/h
- 48 à 60 mois : 54,07 $/h
- 60 à 72 mois : 56,62 $/h
- 72 à 84 mois : 59,15 $/h
- 84 à 96 mois : 60,34 $/h
- 96 à 108 mois : 61,54 $/h
- 108 à 120 mois : 62,51 $/h
- 120 mois et plus : 63,47 $/h
En plus de leur salaire horaire, les agents et agentes de bord de Sunwing peuvent recevoir différentes formes de rémunération additionnelle. La convention prévoit notamment des commissions de 6 % sur les ventes à bord et une prime de 100 $ à 700 $ pour les longues périodes de service ou les vols prolongés.
Quels sont leurs avantages sociaux?
C'est bien beau le salaire, mais il n'y a pas que cela qui compte, lorsque vient le temps de choisir un job, une vocation. Les conventions collectives des principales compagnies aériennes canadiennes offrent sensiblement les mêmes avantages sociaux.
Les agents et agentes de bord ont généralement accès à des assurances collectives, à un régime de retraite, à des vacances et congés payés, à des indemnités lors des escales, à de la formation rémunérée ainsi qu'à des privilèges de voyage. Selon la compagnie aérienne, ceux-ci peuvent prendre la forme de billets à tarif réduit ou offrir la possibilité de prolonger un séjour à destination.
Certaines compagnies proposent aussi des allocations pour les uniformes, des programmes d'aide aux employé.e.s et à leur famille, de même que des indemnités pour certains déplacements liés au travail.
Il va sans dire que le métier de personnel de cabine offre la possibilité de voyager presque tous les jours, que ce soit à travers le Québec, ailleurs au Canada ou aux quatre coins du monde. En contrepartie, il faut être prêt à composer avec le décalage horaire.
Comment devient-on agent ou agente de bord au Canada?
Si tu n'as pas terminé ton secondaire, sache que ce diplôme est exigé.
Tout dépendant de l'entreprise aérienne pour laquelle tu souhaites travailler, la formation est offerte et est payée au salaire minimum. Cette dernière peut durer jusqu'à huit semaines.
Selon le site Web de recherche d'emploi Indeed, il existe également quelques exigences minimales. Pour devenir agent ou agente de bord, il faut généralement avoir au moins 18 ans, un passeport valide et répondre aux exigences médicales et de sécurité du poste.
Les employeurs recherchent aussi des personnes bilingues, sans casier judiciaire et prêtes à suivre la formation obligatoire. La connaissance d'une troisième langue constitue souvent un atout.
Si jamais il y a un métier dont tu aimerais connaître le salaire et les conditions de travail, écris à notre journaliste Jean-Michel Clermont-Goulet à l’adresse jean-michel@narcity.com avec tes suggestions. On pourrait bien en faire le sujet d’un prochain article.
Cet article s'appuie sur les informations disponibles au moment de sa publication. Il pourra être mis à jour si de nouveaux renseignements sont portés à notre attention.
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