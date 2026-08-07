La STM engage des répartiteurs avec un sec. 5 et le salaire débute à 31,16 $/h

Un emploi stable avec un bon salaire, ça te tente?

La station de métro Papineau à Montréal.

La STM engage et le salaire débute à 31,16 $/h.

Shawn Ccf | Dreamstime
Éditrice Junior

À la recherche d'un emploi payant? La Société de transport de Montréal recrute pour des postes permanents et temporaires au sein de sa direction Sûreté et sécurité incendie. Le poste : agent ou agente de répartition, basé à la salle de contrôle du métro. Pour poser ta candidature, il faut au moins avoir un diplôme d'études secondaires et de l'expérience dans le domaine.

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Les quarts de travail sont de huit ou douze heures, offerts de jour, de soir et de nuit, selon la convention collective. Le salaire débute à 31,16 $ de l'heure, passe à 32,35 $ après un an, puis grimpe jusqu'à 43,55 $ de l'heure après six ans d'ancienneté. Une prime de 5 % s'ajoute, et les taux horaires 2026 restent à confirmer.

La personne choisie sera responsable de recevoir et de prioriser les appels liés aux urgences et à la sécurité sur le réseau de la STM. Elle devra évaluer chaque demande, répartir les ressources sur le terrain selon l'urgence et la localisation, et collaborer étroitement avec les équipes internes et les partenaires externes. Au quotidien, ça inclut aussi la surveillance des communications radio, des alarmes intrusion et incendie, des caméras et des systèmes de contrôle d'accès, en plus de documenter les interventions et de traiter les demandes d'extraction vidéo.

Pour postuler, il faut détenir un diplôme d'études secondaires (DES), ou une formation collégiale ou universitaire pertinente, comme une AEC en répartition d'appels d'urgence, en droit, en criminologie ou en sûreté industrielle.

Une expérience minimale de trois ans en répartition d'appels liée aux services d'urgence ou à la sécurité est aussi exigée, tout comme la réussite d'une enquête de sécurité de niveau 1 menée par la Sûreté du Québec. La STM recherche des candidat.e.s reconnu.e.s pour leur autonomie, leur rigueur, leur gestion du stress et leur facilité à communiquer.

Du côté des avantages, la STM offre des primes selon l'horaire, une rémunération globale avantageuse, un régime de retraite à prestations déterminées, une politique de vacances concurrentielle et le transport collectif gratuit sur tout son réseau et celui de ses partenaires.

Ça t'intéresse? Prépare ton CV et tente ta chance!

Répartitrice ou répartiteur à la STM 

Salaire : 31,16 $ à 43,55 $ de l'heure (+ prime de 5 %)

Compagnie : Société de transport de Montréal

C'est ici pour postuler

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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