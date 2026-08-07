La mairesse de Montréal s'est fait saisir son véhicule pour une contravention impayée

Mairesse ou pas, personne n’est au-dessus de la loi. 😬

Soraya Martinez Ferrada.

La mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada, s'est fait saisir son véhicule pour une contravention impayée

Soraya Martinez Ferrada | Facebook
Rédaction et édition

Personne n'est à l'abri de voir sa voiture saisie ou remorquée en raison d'une amende impayée, incluant la mairesse de Montréal. Soraya Martinez Ferrada et son amoureux l'ont appris à leurs dépens au printemps dernier, rapporte Le Journal, ce vendredi 7 août. On t'explique.

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Le tout remonte au 9 mars dernier, alors que le conjoint de la mairesse, Pascal Delinois, a reçu un constat d'infraction pour un excès de vitesse dans une zone de 50 km/h.

Jusque-là, rien d'exceptionnel. C'est lorsque l'agent du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a constaté que le véhicule n'avait pas l'autorisation de rouler que les choses se sont compliquées.

Ce qu'il faut savoir, c'est que l'automobile en question est immatriculée au nom de Soraya Martinez Ferrada. Cette dernière avait reçu, au cours des mois précédents, une amende qui n'avait toujours pas été payée au moment de l'interception.

Toujours selon Le Journal, qui a consulté le système informatique public de la cour municipale de Montréal, le SPVM a alors fait remorquer la voiture, conformément aux procédures du corps de police. Un constat d'infraction de quelque 524 $ a également été remis à M. Delinois ainsi qu'à Mme Martinez Ferrada.

Le cabinet de la mairesse a indiqué au média de Québecor que l'infraction initiale était tombée « entre deux chaises » et que les sommes dues avaient été payées le jour même, soit le 9 mars dernier. Le couple a ensuite pu récupérer son véhicule.

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