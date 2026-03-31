Une policière du SPVM se fait violemment insulter par un citoyen et ça fait réagir (VIDÉO)
Non, le SPVM ne peut pas arrêter quelqu'un qui traite une agente de « Sale p*te ».
Une vidéo dans laquelle on voit une agente du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) se faire lourdement injurier à coups de commentaires et insultes violentes et misogynes de la part d'un automobiliste intercepté en bordure de la route est devenue virale dans les derniers jours.
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Les images, tournées à l’été 2025, ont été diffusées sur le compte TikTok d’une personne identifiée d'abord par les médias de Québecor comme étant Mohamed Bekkali. Celui-ci a depuis fermé sa page, avant d’en créer une nouvelle.
On y entend notamment l’homme traiter la policière de « sale p*te » à 13 reprises et de « chi*nne » à six occasions.
« Tu me casses les couilles, sale chi*nne! Est-ce que c’est ma faute si tu fais 20 $ de l’heure? Est-ce que c’est ma faute si je suis plus riche que toi? Si je veux, je t’achète live et je te vends en esclavage. Tu es mon esclave; si je veux, tu es mon esclave », lance-t-il.
@fr4ppstar Quand c rendu tu tfais Pull Over EVRYDAY pr des sotises; SA VO FAIRE ESTI !!! Big S/o au OG VillaNueve, sois dit en passant 🤗🤗🤭 #mtltiktok #police #spvm #LevingwayyOrNoWayy🥶 ♬ son original - KILMA FR4PSTAR🥶
Le SPVM a confirmé l’authenticité de la vidéo, qui cumule les millions de vues, et a fermement condamné « les propos misogynes et dégradants prononcés par l’automobiliste envers la policière ».
M. Bekkali, qui n’en est pas à sa première sortie du genre envers des membres du SPVM, avait été intercepté en raison de la teinte foncée des vitres de son véhicule.
L’intervention a ensuite dégénéré, l’automobiliste multipliant les insultes envers l’agente Schmidt, qui est demeurée calme tout au long de l’échange.
« Nous tenons à saluer la retenue de la policière et son professionnalisme en complétant son intervention sans se rabaisser au niveau de l’automobiliste contrevenant », a indiqué le corps policier aux médias.
Un règlement qui se fait attendre
Ce qu’il faut savoir, c’est que, contrairement à d’autres villes de la province, dont Québec, aucun règlement municipal n’interdit à une personne d’insulter un.e policier.ère dans l’exercice de ses fonctions. Lors d’un point de presse, le directeur du SPVM a d’ailleurs qualifié de « répugnants » les propos tenus par le citoyen.
De son côté, la Fraternité des policiers et policières de Montréal réclame que la municipalité adopte une nouvelle réglementation.
« Je vais m’assurer que la police a les moyens de faire son travail, que les citoyens se sentent respectés, mais aussi que les citoyens respectent la police », a déclaré, lors d’une mêlée de presse lundi, la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.
L'automobiliste se défend
Dans une publication sur son nouveau compte TikTok, l’homme qui réside à Montréal affirme que ses propos envers la policière n’ont rien à voir avec le masculinisme ou la misogynie.
« Et puis quoi encore? J’ai l’impression de devoir raisonner des “trisomiques”, excusez-moi du terme… », lance celui qui affirme plutôt être victime de « profilage racial et social ».
« Le problème n’a jamais été le sexe de l’agent. Le problème, c’est un corps de police gangrené par l’abus, l’arrogance et l’incompétence, au point de pousser d’honnêtes citoyens parfaitement normaux à bout », écrit Bekkali.
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