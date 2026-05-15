Le sac en papier de Mike Matheson du CH fait jaser et les hypothèses sont hilarantes

Des petites collations santé ou des souvenirs pour sa famille? 🛍️

Mike Matheson.

Mike Matheson des Canadiens de Montréal a l'habitude de transporter un sac en papier lors des matchs sur la route.

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La ville, voire la province, est virée hockey. Non seulement les fans des Canadiens de Montréal se rivent vers leurs écrans les soirs de match, mais les joueurs sont aussi devenus les vedettes chouchous du moment et l'on adore tout voir et tout savoir à leur sujet. Quelle est la commande Starbucks d'Alex Newhook? Quelle musique écoute Cole Caufield dans le vestiaire? Et surtout : Qu'est-ce qu'il y a dans le fameux sac en papier de Mike Matheson?

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Avant chaque début de partie, le Club a l'habitude de partager des photos des joueurs à leur arrivée à l'aréna. Les partisans et partisanes peuvent ainsi admirer les looks vestimentaires d'enfer des hockeyeurs, dont certains sont de vraies icônes mode (Allô Arber Xhekaj!), et l'on peut dire qu'ils sont scrutés à la loupe.

En effet, plusieurs ont remarqué que le défenseur Mike Matheson trimballe souvent un sac en papier lors de ses déplacements.

Mike Matheson. Mike Matheson des Canadiens de Montréal a l'habitude de transporter un sac en papier lors des matchs sur la route.@canadiensmtl | Instagram

Il n'en fallait pas plus pour que ça pique la curiosité des fans. Nombreuses sont les hypothèses à savoir ce qu'il y a l'intérieur et elles sont assez cocasses.

Une conversation Reddit intitulée « Mike & his paper bag » est justement dédiée à ce sujet. Si certain.e.s ont plaisanté en disant qu'il traînait un « but top corner » ou un « lancer du poignet », d'autres pensent que son sac est rempli de collations.

« Il a apporté sa pizza sans gluten et sans lactose pour célébrer avec Danault après le match. »

« Il mange toujours des fruits ou du granola entre les périodes, peut-être qu'il s'arrête dans un magasin d'aliments naturels avant le match. »

« Je parie sur une commande Starbucks. Beaucoup de gars descendent du bus avec des cafés Starbucks. Matheson se bourre peut-être des bouchées aux œufs. »


Capture d'\u00e9cran. Les fans font des hypothèses sur ce que transporte Mike Matheson dans son sac. @canadiensmtl | Instagram


Est-ce lui le responsable de la célèbre tête de loup, le chapeau que le joueur du match porte après chaque rencontre de la Sainte-Flanelle?


Capture d'\u00e9cran. Les fans font des hypothèses sur ce que transporte Mike Matheson dans son sac. @canadiensmtl | Instagram

« Il achète des souvenirs pour sa famille », a lancé une internaute.

Bref, on attend un haul complet ou une vidéo « What's in my bag » à la Céline Dion de la part du numéro 8.

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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