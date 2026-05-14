Une nouvelle passerelle de 220m suspendue dans les arbres débarque près de Laval cet été
La vue au sommet s'annonce juste WOW! 🤩
Si tu cherches des activités en plein air près de Montréal pour cet été, les Laurentides viennent d'ajouter une nouvelle carte dans leur jeu. Dès août 2026, le Sommet Saint-Sauveur ouvre La Place du Sommet, une attraction quatre saisons juchée sur la montagne. Au programme : des passerelles suspendues au-dessus des arbres, des belvédères sur la vallée et une expérience qui va certainement impressionner ta date.
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Dès ton arrivée, tu devras t'installer dans le télésiège 71 pour une montée tranquille vers le clou du spectacle : le secteur de la canopée. Là-bas, 220 mètres de passerelles surélevées dans les feuillus t'attendent, avec des ponts suspendus, des zones de détente et des aires de jeu intégrées. Pensé pour tous les âges et toutes les capacités, le parcours se veut aussi inclusif qu'immersif. Pour ceux et celles qui préfèrent rester au sol, des sentiers aménagés permettent de découvrir la montagne à son propre rythme.
Plusieurs belvédères offriront également des points de vue panoramiques sur la vallée de Saint-Sauveur. La plate-forme principale s'annonce déjà comme l'arrêt photo de la saison.
Selon Sommet Saint-Sauveur, l'identité du lieu veut s'ancrer dans l'histoire des Laurentides. Un magasin général à l'ambiance village alpin abritera un mini-musée sur l'histoire du ski et des Pays-d'en-Haut. L'agora accueillera une programmation festive et intergénérationnelle tout au long de l'année.
Et si tu fais le déplacement, sache que La Place du Sommet s'ajoute à un site qui a déjà pas mal à offrir : le parc aquatique et le Parc F.U.N. — avec sa montagne russe en forêt Viking accessible de jour comme de soir — sont aussi sur place pour compléter la journée.
La Place du Sommet
Prix : À déterminer.
Quand : Août 2026
Adresse : 655, ch. Louis-Dufour, Saint-Sauveur, QC
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