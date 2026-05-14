Une nouvelle passerelle de 220m suspendue dans les arbres débarque près de Laval cet été

La vue au sommet s'annonce juste WOW! 🤩

La passerelle suspendue de la nouvelle Place du Sommet à Saint-Sauveur.

Perchée au sommet de la montagne, La Place du Sommet ouvrira ses portes dès août 2026.

Sommet Saint-Sauveur
Éditrice sénior, Nouvelles

Si tu cherches des activités en plein air près de Montréal pour cet été, les Laurentides viennent d'ajouter une nouvelle carte dans leur jeu. Dès août 2026, le Sommet Saint-Sauveur ouvre La Place du Sommet, une attraction quatre saisons juchée sur la montagne. Au programme : des passerelles suspendues au-dessus des arbres, des belvédères sur la vallée et une expérience qui va certainement impressionner ta date.

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Dès ton arrivée, tu devras t'installer dans le télésiège 71 pour une montée tranquille vers le clou du spectacle : le secteur de la canopée. Là-bas, 220 mètres de passerelles surélevées dans les feuillus t'attendent, avec des ponts suspendus, des zones de détente et des aires de jeu intégrées. Pensé pour tous les âges et toutes les capacités, le parcours se veut aussi inclusif qu'immersif. Pour ceux et celles qui préfèrent rester au sol, des sentiers aménagés permettent de découvrir la montagne à son propre rythme.

Plusieurs belvédères offriront également des points de vue panoramiques sur la vallée de Saint-Sauveur. La plate-forme principale s'annonce déjà comme l'arrêt photo de la saison.

Selon Sommet Saint-Sauveur, l'identité du lieu veut s'ancrer dans l'histoire des Laurentides. Un magasin général à l'ambiance village alpin abritera un mini-musée sur l'histoire du ski et des Pays-d'en-Haut. L'agora accueillera une programmation festive et intergénérationnelle tout au long de l'année.

Et si tu fais le déplacement, sache que La Place du Sommet s'ajoute à un site qui a déjà pas mal à offrir : le parc aquatique et le Parc F.U.N. — avec sa montagne russe en forêt Viking accessible de jour comme de soir — sont aussi sur place pour compléter la journée.

La Place du Sommet

Prix : À déterminer.

Quand : Août 2026

Adresse : 655, ch. Louis-Dufour, Saint-Sauveur, QC

Site Internet de La Place du Sommet



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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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