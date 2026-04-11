Ce parc en Ontario est une mini oasis avec passerelle flottante et 20 km de plages dorées
Ça sent le road trip!
Si tu cherches une idée de road trip à faire à partir du Québec quand les températures remontent, ce parc en Ontario pourrait bien te surprendre. Situé sur les rives du lac Érié, dans le comté d’Essex, le parc national de la Pointe-Pelée se trouve à quelques heures de route et offre un décor qui donne presque l’impression d’être ailleurs.
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Entre plages de sable doux, sentiers verdoyants et passerelles flottantes, c’est l’endroit parfait pour passer une journée complète dehors.
Une fois sur place, tu peux autant te baigner dans une eau claire que relaxer sur le sable ou partir explorer les nombreux sentiers. Le parc est d’ailleurs connu pour abriter le point le plus au sud du Canada continental, accessible via le Tip Trail, une courte boucle d’environ un kilomètre qui se fait en une trentaine de minutes.
Pour varier les points de vue, la promenade du marais est aussi à voir. Cette passerelle flottante traverse le marais de la Pointe-Pelée et mène à une tour d’observation équipée d’un télescope.
Le site propose aussi un volet historique avec le DeLaurier Homestead & Trail, qui retrace près de 10 000 ans d’occupation. Côté randonnée, plusieurs autres sentiers valent le détour, dont le Woodland Nature Trail, qui traverse la plus vieille forêt du parc, et le Chinquapin Oak Trail, où tu peux observer une forêt sèche assez rare avec des chênes qu’on retrouve jusqu’au Mexique.
Le parc abrite aussi la plus longue plage naturelle ininterrompue du comté d’Essex, avec 20 kilomètres de sable qui longent la péninsule. Les secteurs Northwest Beach et West Beach sont particulièrement appréciés pour relaxer, avec des installations sur place, même si la baignade n’est pas permise à la pointe.
En plus de la marche, tu peux explorer les lieux en canot, à vélo ou simplement profiter du calme pour observer la faune. Grâce à sa position le long du lac Érié, le parc devient un arrêt clé pour les oiseaux chanteurs au printemps et à l’automne, ce qui en fait une destination intéressante même hors saison estivale.
Entre ses plages, ses sentiers et son ciel étoilé loin de la pollution lumineuse, le parc national de la Pointe-Pelée est une option à considérer si tu veux t’évader sans aller trop loin du Québec.
Parc national de la Pointe-Pelée
Price: 10 $ par adulte, gratuit avec le laissez-passer Un Canada fort du 19 juin au 7 septembre 2026
Adresse: 1118, promenade Point Pelee, Leamington, ON
* Ceci est une adaptation de l'article « This Ontario park is a mini oasis with a floating boardwalk and 20 km of velvety beaches », qui a été publié à l'origine par Madeline Forsyth sur Narcity.
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