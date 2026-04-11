Ce parc en Ontario est une mini oasis avec passerelle flottante et 20 km de plages dorées

Ça sent le road trip!

A boardwalk through a marsh. Right: A sandy strip of land.
A park in Ontario.
Chiyacat | Dreamstime, @moreno_mrn13 | Instagram
Éditrice Junior

Si tu cherches une idée de road trip à faire à partir du Québec quand les températures remontent, ce parc en Ontario pourrait bien te surprendre. Situé sur les rives du lac Érié, dans le comté d’Essex, le parc national de la Pointe-Pelée se trouve à quelques heures de route et offre un décor qui donne presque l’impression d’être ailleurs.

À lire également : Cette destination au Canada à 6 h de road trip du Québec va te faire oublier la Floride

Entre plages de sable doux, sentiers verdoyants et passerelles flottantes, c’est l’endroit parfait pour passer une journée complète dehors.

Une fois sur place, tu peux autant te baigner dans une eau claire que relaxer sur le sable ou partir explorer les nombreux sentiers. Le parc est d’ailleurs connu pour abriter le point le plus au sud du Canada continental, accessible via le Tip Trail, une courte boucle d’environ un kilomètre qui se fait en une trentaine de minutes.

Pour varier les points de vue, la promenade du marais est aussi à voir. Cette passerelle flottante traverse le marais de la Pointe-Pelée et mène à une tour d’observation équipée d’un télescope.

Le site propose aussi un volet historique avec le DeLaurier Homestead & Trail, qui retrace près de 10 000 ans d’occupation. Côté randonnée, plusieurs autres sentiers valent le détour, dont le Woodland Nature Trail, qui traverse la plus vieille forêt du parc, et le Chinquapin Oak Trail, où tu peux observer une forêt sèche assez rare avec des chênes qu’on retrouve jusqu’au Mexique.


Le parc abrite aussi la plus longue plage naturelle ininterrompue du comté d’Essex, avec 20 kilomètres de sable qui longent la péninsule. Les secteurs Northwest Beach et West Beach sont particulièrement appréciés pour relaxer, avec des installations sur place, même si la baignade n’est pas permise à la pointe.

En plus de la marche, tu peux explorer les lieux en canot, à vélo ou simplement profiter du calme pour observer la faune. Grâce à sa position le long du lac Érié, le parc devient un arrêt clé pour les oiseaux chanteurs au printemps et à l’automne, ce qui en fait une destination intéressante même hors saison estivale.

Entre ses plages, ses sentiers et son ciel étoilé loin de la pollution lumineuse, le parc national de la Pointe-Pelée est une option à considérer si tu veux t’évader sans aller trop loin du Québec.


Parc national de la Pointe-Pelée

Price: 10 $ par adulte, gratuit avec le laissez-passer Un Canada fort du 19 juin au 7 septembre 2026

Adresse: 1118, promenade Point Pelee, Leamington, ON

Site Internet de Parcs Canada

* Ceci est une adaptation de l'article « This Ontario park is a mini oasis with a floating boardwalk and 20 km of velvety beaches », qui a été publié à l'origine par Madeline Forsyth sur Narcity.

From Your Site Articles
voyager au canadaroad trip ontariobucket list de narcityroad trip au québec
QuébecVoyageCanada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

This Ontario park is a mini oasis with a floating boardwalk and 20 km of velvety beaches

It's a beautiful spot for a spring day trip.

Readers say this dreamy park with silky beaches is the best place they've visited in Ontario

It's a magical spot to spend a day.

7 chutes presque irréelles que tu dois voir au moins une fois dans ta vie au Québec

Notre province cache vraiment des trésors de la nature!

7 sentiers avec passerelles pour des randonnées d'hiver faciles et WOW près de Montréal

Paysages enneigés à perte de vue! ❄️✨😍

Canadian Tire fait un gros solde et ces 9 produits sont moins chers qu'au Dollarama

Quand les prix sont plus bas qu'au Dollarama, ça vaut VRAIMENT la peine! 🔥🤯

19 restos à Montréal qui ont reçu 2 200 $ à 6 800 $ d'amendes du MAPAQ en mars 2026

Plusieurs sont assez populaires. 👀

Cette trouvaille IKEA est en rabais à 39 $ et c'est un «must» pour ton petit balcon

Et une note de 4,8/5 étoiles!

J'ai fait mes propres impôts cette année et voici ce que j'ai appris à la dure

J'ai eu l'impression d'être Pierre-Yves McSween, mais version Wish et Temu.

10 pièces de monnaie canadiennes rares que tu peux trouver dans ton porte-monnaie en 2026

As-tu fouillé dans ton petit cochon dernièrement? 👀

L'itinérance a explosé au Québec en 3 ans et voici les régions les plus touchées

Le phénomène dépasse largement Montréal.

Ces 11 entreprises québécoises figurent parmi les meilleures PME au Canada en 2026

Leurs avantages sociaux peuvent vraiment te rendre jaloux! 🤯

14 des meilleures trouvailles au Costco qui valent vraiment la visite en avril 2026

Plein de bons prix et de découvertes!

9 choses que ta proprio ne peut pas te faire quand tu loues un logement au Québec

Connaitre ses droits en tant que locataire est essentiel.

Tout sur la saga du faux sirop d'érable vendu en épicerie au Québec

Peut-être en as-tu toi-même acheté? 👀