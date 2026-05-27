Fin de la TVQ à l'épicerie : les Québécois ont parlé et ils ne mâchent pas leurs mots
« Où vais-je placer mon 1,00$ d'économie par semaine? » 🫠
Le coût de la vie continue d’augmenter et met une pression grandissante sur les finances des personnes à plus faible revenu. Québec a donc confirmé l’abolition de la TVQ sur plusieurs produits vendus en épicerie, en pharmacie et dans d’autres commerces. Mais est-ce vraiment une bonne idée? On a posé la question aux Québécois et Québécoises.
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Ce qu’il faut savoir, c’est que la première ministre, Christine Fréchette, a annoncé ce lundi 25 mai que la taxe de vente du Québec (TVQ) serait retirée dès le 15 juillet prochain sur certains produits afin de « donner de l’oxygène » à la population.
Parmi les articles visés, on retrouve notamment les fruits et légumes déjà coupés ou prêts à manger, les barres tendres, les noix, les muffins vendus à l’unité ainsi que le papier hygiénique.
Pour connaître l’opinion des Québécois et Québécoises sur cette mesure, dont le coût est estimé à 100 M$ par année, on a sondé la communauté Facebook de Narcity Québec afin de prendre le pouls de la situation. En moins de 24 heures, plus de 1 000 commentaires se sont accumulés sous la publication, en plus de centaines de réactions.
Ce que pensent les internautes
Outre les personnes qui ont profité de cette tribune pour critiquer la première ministre et le gouvernement caquiste, donc clairement opposées à la mesure, d’autres ont exprimé leur désaccord de façon plus nuancée ou, à l’inverse, leur appui à l’abolition de la TVQ.
Pour une grande partie des personnes ayant pris la parole, la fin de la taxe québécoise ne représente toutefois pas la mesure la plus concrète pour aider les ménages aux finances plus fragiles. Plusieurs estiment plutôt que le gouvernement devrait miser sur des mesures « plus ciblées ».
De nombreuses personnes ont aussi souligné que l’abolition de la taxe sur l'essence aurait un impact plus important sur le portefeuille de la population.
D’autres internautes ont avancé qu’il s’agissait surtout d’un achat de votes en vue des élections générales prévues au Québec l’automne prochain.
Il s’agit de « mesures électoralistes ridicules payées à même les poches des contribuables », pour reprendre les mots d’une personne visiblement mécontente.
Sachant que la mesure gouvernementale permettrait d’économiser en moyenne 50 $ par année, une personne s’est surtout demandé où elle allait placer son « 1,00$ d'économie par semaine », soit « le prix d'une gomme baloune ».
Force est de constater que la mesure annoncée cette semaine par la première ministre Christine Fréchette passe difficilement auprès de plusieurs Québécois et Québécoises. Bon nombre estiment qu’elle n’aura que très peu d’impact sur leurs finances et auraient préféré des mesures offrant un réel coup de pouce au portefeuille.
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