Tes immatriculations vont te coûter moins cher au Québec et voici à partir de quand
Des rabais comme ça, ça se prend bien! 🤑
Face à la hausse du coût de la vie qui touche la population québécoise, la première ministre Christine Fréchette a annoncé ce 25 mai une série de mesures qui viendront directement alléger ton portefeuille. En plus d'abolir la taxe de vente du Québec (TVQ) sur plusieurs produits à l'épicerie, les dépenses liées à ta voiture vont également baisser alors que les droits d'immatriculation seront réduits.
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À compter de septembre 2026 jusqu’en août 2027, les automobilistes vont bénéficier d'une réduction de 50 $ sur leur facture annuelle. Cette mesure concerne les véhicules à essence, hybrides, hybrides rechargeables et au diesel, ce qui représente près de 4,9 millions de véhicules immatriculés dans la province.
Le gouvernement précise que le rabais s'applique à chacun de tes véhicules de promenade. La seule exception, ce sont les voitures 100 % électriques.
Rappelons que les plaques d'immatriculation coûtent 217 $ en 2026 pour la plupart des automobilistes, et jusqu'à 396 $ dans le Grand Montréal, alors que des taxes et contributions s'ajoutent selon les différentes régions. Une diminution des tarifs est donc la bienvenue pour plusieurs.
Tu n'auras aucune démarche à faire. La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) appliquera la réduction automatiquement sur ton avis de paiement.