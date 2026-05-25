Tes immatriculations vont te coûter moins cher au Québec et voici à partir de quand

Des rabais comme ça, ça se prend bien! 🤑

Des voitures sur l'autoroute 10 à Brossard au Québec.

Le gouvernement du Québec annonce un rabais de 50 $ sur les droits d'immatriculation pour réduire le coût de la vie.

Marc Bruxelle | Dreamstime
Éditrice sénior, Nouvelles

Face à la hausse du coût de la vie qui touche la population québécoise, la première ministre Christine Fréchette a annoncé ce 25 mai une série de mesures qui viendront directement alléger ton portefeuille. En plus d'abolir la taxe de vente du Québec (TVQ) sur plusieurs produits à l'épicerie, les dépenses liées à ta voiture vont également baisser alors que les droits d'immatriculation seront réduits.

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À compter de septembre 2026 jusqu’en août 2027, les automobilistes vont bénéficier d'une réduction de 50 $ sur leur facture annuelle. Cette mesure concerne les véhicules à essence, hybrides, hybrides rechargeables et au diesel, ce qui représente près de 4,9 millions de véhicules immatriculés dans la province.

Le gouvernement précise que le rabais s'applique à chacun de tes véhicules de promenade. La seule exception, ce sont les voitures 100 % électriques.

Rappelons que les plaques d'immatriculation coûtent 217 $ en 2026 pour la plupart des automobilistes, et jusqu'à 396 $ dans le Grand Montréal, alors que des taxes et contributions s'ajoutent selon les différentes régions. Une diminution des tarifs est donc la bienvenue pour plusieurs.

Tu n'auras aucune démarche à faire. La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) appliquera la réduction automatiquement sur ton avis de paiement.

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QuébecCanadaNouvelles
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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