Rappel important de air fryers au Canada : tu peux les remplacer gratuitement et sans reçu
Attention, ta passion « air fryer » pourrait devenir dangereuse. 😳
Si ta friteuse à air fait partie de tes indispensables en cuisine, tu vas vouloir lire ceci avant de l'allumer ce soir. En effet, il serait temps de vérifier le modèle inscrit au bas de l'appareil, parce que Santé Canada vient d'émettre un rappel de produit qui pourrait te concerner directement.
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L'avis, publié le 22 mai dernier, vise les air fryers de marque Secura portant le numéro de modèle SAF-53 (TXG-DS16), mais uniquement celles avec un code de date 1903 ou 1904, inscrit sur l'étiquette argentée sous l'appareil. Ces modèles, disponibles en quatre couleurs, ont été vendus au Canada entre mai 2019 et octobre 2020. Au total, 680 unités sont concernées.
Plusieurs modèles de la marque Secura sont rappelés. Santé Canada
Pourquoi ces friteuses sont-elles rappelées?
Le problème vient d'une connexion de fil à l'intérieur de l'appareil qui peut surchauffer, ce qui crée des risques d'incendie et de brûlure. À noter qu'au moment de la publication de l'avis, aucun incident ni blessure n'avait encore été signalé au Canada.
Que faire si tu possèdes l'un de ces appareils?
La consigne est claire : cesse immédiatement de l'utiliser. Tu dois ensuite contacter Secura Inc. pour obtenir soit un appareil de remplacement gratuit, soit un code de carte-cadeau Amazon.ca de 45 $. Pour ce faire, tu devras fournir tes coordonnées, des photos de la friteuse avec le cordon d'alimentation coupé, ainsi que l'information sur le code de date. Même pas besoin du reçu.
Tu peux joindre le service à la clientèle de Secura au 1-888-792-2360 (du lundi au vendredi, de 9 h à 17 h, heure du Pacifique), par courriel ou via leur site Web.
Si tu es admissible à un remplacement, l'entreprise mentionne que ça peut prendre de six à huit semaines avant de recevoir ta nouvelle friteuse à air.
Rappel important : en vertu de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommation, il est interdit de revendre, donner ou redistribuer un produit visé par un rappel, même sur les groupes Facebook de vente.
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