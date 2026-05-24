Une rare pleine lune bleue brillera cette semaine au Québec et voici quoi savoir

Deux phénomènes en un, ça n'arrive pas souvent! 🤩

Une pleine lune.

Le mois de mai 2026 compte deux pleines lunes.

Kym MacKinnon | Unsplash
Éditrice sénior, Nouvelles

Lève les yeux au ciel. Le mois de mai se termine avec un événement céleste peu commun : une pleine lune bleue. Et cette année, elle a la particularité d'être doublement spéciale.

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D'abord, pourquoi « bleue »? Ne cherche pas une énorme boule bleutée, ce n'est pas sa couleur qui lui vaut ce titre. Selon la NASA, c'est simplement le nom qu'on donne à la deuxième pleine lune d'un même mois civil. Mai 2026 en compte deux : la première était le 1er mai, celle-ci clôture le mois.

Mais ce qui rend ce phénomène encore plus rare, c'est qu'il est aussi une microlune. D'après EarthSky, c'est même la microlune la plus éloignée de 2026, c'est-à-dire le moment où notre satellite est au point le plus loin de la Terre sur son orbite. Résultat : il paraît environ 7 % plus petit qu'une pleine lune ordinaire. Subtil à l'œil nu, mais réel.

Pour ne pas manquer le spectacle, sors le soir du 31 mai. Espace pour la vie indique que le pic de la pleine lune tombe à 13 h 23, heure de l'Est. Donc, quand l'astre de la nuit se lèvera à l'est en soirée, il sera déjà pleinement illuminé. Tu pourras aussi l'admirer la veille et le lendemain, ça risque d'être tout aussi beau.

D'après le Farmers' Almanac, ce type de lune bleue se produit en moyenne tous les 33 mois. La prochaine n'aura lieu que le 31 décembre 2028. Autant profiter de celle-ci.


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Québec Canada Nouvelles
  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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