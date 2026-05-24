Une rare pleine lune bleue brillera cette semaine au Québec et voici quoi savoir
Deux phénomènes en un, ça n'arrive pas souvent! 🤩
Lève les yeux au ciel. Le mois de mai se termine avec un événement céleste peu commun : une pleine lune bleue. Et cette année, elle a la particularité d'être doublement spéciale.
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D'abord, pourquoi « bleue »? Ne cherche pas une énorme boule bleutée, ce n'est pas sa couleur qui lui vaut ce titre. Selon la NASA, c'est simplement le nom qu'on donne à la deuxième pleine lune d'un même mois civil. Mai 2026 en compte deux : la première était le 1er mai, celle-ci clôture le mois.
Mais ce qui rend ce phénomène encore plus rare, c'est qu'il est aussi une microlune. D'après EarthSky, c'est même la microlune la plus éloignée de 2026, c'est-à-dire le moment où notre satellite est au point le plus loin de la Terre sur son orbite. Résultat : il paraît environ 7 % plus petit qu'une pleine lune ordinaire. Subtil à l'œil nu, mais réel.
Pour ne pas manquer le spectacle, sors le soir du 31 mai. Espace pour la vie indique que le pic de la pleine lune tombe à 13 h 23, heure de l'Est. Donc, quand l'astre de la nuit se lèvera à l'est en soirée, il sera déjà pleinement illuminé. Tu pourras aussi l'admirer la veille et le lendemain, ça risque d'être tout aussi beau.
D'après le Farmers' Almanac, ce type de lune bleue se produit en moyenne tous les 33 mois. La prochaine n'aura lieu que le 31 décembre 2028. Autant profiter de celle-ci.
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