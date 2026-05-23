Tu peux visiter cette petite ville du Québec en train pour une escapade d'été mémorable
Une escapade de rêve au bord de l'eau t'attend! ✨
Avec le coût de l'essence qui fait très mal au portefeuille, pourquoi ne pas échanger le road trip en voiture pour un voyage en train cet été? Depuis Montréal, VIA Rail t’amène jusqu’à Québec avant de poursuivre l’aventure à bord du Train de Charlevoix, qui longe le fleuve à travers des paysages verdoyants baignés de soleil.
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Entre les montagnes, les vues sur le Saint-Laurent et les villages qui défilent, le trajet vers la pittoresque destination de Baie-Saint-Paul fait presque partie des vacances.
À l’arrivée, difficile de s’ennuyer. Tu peux passer d’une galerie d’art à l’autre, découvrir le Musée d’art contemporain ou profiter de l’ambiance animée des rues du centre-ville.
Côté bouffe, plusieurs arrêts valent le détour, dont le Bistro Mouton Noir et la sandwicherie Le Diapason. Pour goûter aux saveurs locales, un détour par le verger Baie-Saint-Pomme ou chez Hydromel Charlevoix permet de découvrir cidres, spiritueux et vins au miel produits dans la région.
Et quand vient le temps de décrocher, le Spa Nordique de l’Hôtel Le Germain Charlevoix est tout indiqué pour relaxer entre deux activités.
Entre les boutiques locales, les terrasses et le charme du village, Baie-Saint-Paul offre une façon douce et dépaysante de profiter de l’été au Québec, sans le trafic ni le stress de la route.
Voyage en train vers Baie-Saint-Paul
Prix des billets de train : À partir de 43 $ de Montréal à Québec avec VIA Rail (aller seulement), puis à partir de 169 $ de Québec à Baie-Saint-Paul (aller-retour) avec le Train de Charlevoix
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.
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