Tu peux visiter cette petite ville du Québec en train pour une escapade d'été mémorable

Une escapade de rêve au bord de l'eau t'attend! ✨

Deux personnes devant le bord de l'eau. Droite : La rue Saint-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul.

Road trip au Québec : Cette petite ville peut être visitée en train.

@vicuack | Instagram, Itzhaki | Dreamstime
Éditrice Junior

Avec le coût de l'essence qui fait très mal au portefeuille, pourquoi ne pas échanger le road trip en voiture pour un voyage en train cet été? Depuis Montréal, VIA Rail t’amène jusqu’à Québec avant de poursuivre l’aventure à bord du Train de Charlevoix, qui longe le fleuve à travers des paysages verdoyants baignés de soleil.

À lire également : Tu peux visiter cette jolie petite ville en train à partir du Québec cet été

Entre les montagnes, les vues sur le Saint-Laurent et les villages qui défilent, le trajet vers la pittoresque destination de Baie-Saint-Paul fait presque partie des vacances.

À l’arrivée, difficile de s’ennuyer. Tu peux passer d’une galerie d’art à l’autre, découvrir le Musée d’art contemporain ou profiter de l’ambiance animée des rues du centre-ville.

Côté bouffe, plusieurs arrêts valent le détour, dont le Bistro Mouton Noir et la sandwicherie Le Diapason. Pour goûter aux saveurs locales, un détour par le verger Baie-Saint-Pomme ou chez Hydromel Charlevoix permet de découvrir cidres, spiritueux et vins au miel produits dans la région.

Et quand vient le temps de décrocher, le Spa Nordique de l’Hôtel Le Germain Charlevoix est tout indiqué pour relaxer entre deux activités.

Entre les boutiques locales, les terrasses et le charme du village, Baie-Saint-Paul offre une façon douce et dépaysante de profiter de l’été au Québec, sans le trafic ni le stress de la route.

Voyage en train vers Baie-Saint-Paul

Prix des billets de train : À partir de 43 $ de Montréal à Québec avec VIA Rail (aller seulement), puis à partir de 169 $ de Québec à Baie-Saint-Paul (aller-retour) avec le Train de Charlevoix

Site Internet de la Ville de Baie-Saint-Paul

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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Québec Canada Voyage
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

Tu peux visiter cette jolie petite ville en train à partir du Québec cet été

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