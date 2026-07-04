Cette activité unique au Québec te fait pédaler sur des rails au milieu de jolis paysages
Juste OUI! 🚲
L'été est fait pour essayer des activités qui sortent de l'ordinaire, et celle-ci risque de te donner l'impression de redécouvrir le Québec sous un tout nouvel angle. Plutôt que de rouler sur une piste cyclable, imagine-toi en train de pédaler... directement sur une ancienne voie ferrée, avec des paysages de l'Estrie qui défilent de chaque côté.
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C'est au départ du parc Bellerive, à Beaulac-Garthby, que tu peux monter à bord d'un VéloRail, une plateforme installée sur les rails et propulsée uniquement grâce aux deux personnes qui pédalent. Entre les deux vélos se trouve une banquette pouvant accueillir deux ou trois jeunes enfants, selon leur poids. Au total, la charge maximale autorisée est de 181 kg (400 lb) par véhicule, et les personnes qui pédalent doivent avoir une longueur de jambes d'au moins 70 cm, mesurée de l'entrejambe à la plante du pied.
Deux parcours aller-retour sont offerts selon le type de balade que tu recherches. Le premier couvre 10 km et dure environ 1 h 30. Il longe d'abord le lac Aylmer avant de traverser un secteur boisé, puis tu fais demi-tour au cinquième kilomètre pour revenir au point de départ.
Si tu veux prolonger l'expérience, tu peux opter pour le trajet de 18 km, d'une durée d'environ 2 h 30. Celui-ci passe lui aussi par le bord du lac et différents paysages avant d'atteindre la fromagerie Les P'tits Plaisirs, où une pause d'environ 15 minutes est prévue avant le retour. À noter que ce parcours est offert une seule fois par jour, avec un départ à 14 h 30.
Le coût est de 60 $ (taxes incluses) pour le parcours de 10 km et de 75 $ (taxes incluses) pour celui de 18 km.
Comme les départs sont limités et que cette activité est particulièrement populaire pendant la belle saison, mieux vaut réserver ta place d'avance si tu veux ajouter cette sortie originale à ta bucket list estivale.
Les vélorails de Beaulac-Garthby
Prix : 60 $ pour le trajet de 10 km et 75 $ pour celui de 18 km
Quand : Tous les jours durant la saison estivale (Un seul départ par jour pour le trajet 18 km, à 14 h 30)
Adresse : Parc Bellerive - 3, rue St-Jacques, Beaulac-Garthby, QC
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