Cette maison à vendre dans les Laurentides est à 29 995 $ et est aussi kitch que cute
Et c’est une des moins chères sur le marché immobilier au Québec!
Devenir propriétaire sans se ruiner est encore possible, même dans la région de Mont-Tremblant. Une maison mobile est actuellement à vendre à moins de 30 000 $, ce qui en fait l’une des propriétés les moins chères offertes sur le marché immobilier du Québec en ce moment.
À lire également : Top 15 des grandes villes les plus abordables au Canada : Seulement 2 sont au Québec
Contrairement à ce que certaines personnes pourraient croire, à ce prix, on est loin d’un taudis qui nécessite une rénovation complète ou d’importants travaux.
En parcourant Centris.ca, Narcity Québec est tombé sur cette charmante maison mobile affichée à 29 995 $, située dans un camping de Saint-Jovite, à Mont-Tremblant. Si tu habites à Montréal, ce petit havre de paix se trouve à moins de 1 h 45 du centre-ville.
La maison à vendre à Mont-Tremblant est située sur un terrain loué d’un camping et est bien entretenue. Patrick Fargnoli | RE/MAX Québec
Installée au cœur du Camping Le Diable, cette roulotte de 1968, présentée comme un chalet quatre saisons, ne fait pas du tout son âge. Qui plus est, le vendeur affirme y avoir habité pendant 30 ans.
À en juger par les photos publiées dans l’annonce de RE/MAX Québec, la propriété a été entretenue avec grand soin. Si tu souhaites t’en porter acquéreur, sache toutefois qu’il faudra apprécier le bleu pâle et la tapisserie au style résolument rétro.
Les acheteurs ou acheteuses doivent aimer le bleu pâle pour vivre dans cette maison à vendre à Mont-Tremblant, à moins de la repeinturer. Patrick Fargnoli | RE/MAX Québec
La propriété est vendue avec une remise quatre saisons, mais est installée sur un terrain loué. Le coût du bail est actuellement de 181 $ par mois et une « légère augmentation » est prévue dans les prochains mois.
Il faut toutefois garder en tête qu’il s’agit d’une propriété davantage adaptée à une personne seule ou à un couple, puisque la chambre est de dimensions modestes, comme le précise l’annonce.
Des tapisseries originales qui rappellent les plages dans le Sud sont omniprésentes. Patrick Fargnoli | RE/MAX Québec
Avec une mise de fonds de 10 000 $, le montant à financer serait de 19 995 $. En appliquant un taux d’intérêt de 4,5 % et une période d’amortissement de 25 ans, les versements hypothécaires mensuels s’élèveraient à environ 111 $, sans tenir compte des taxes, des assurances et des autres frais liés à la propriété.
Maison mobile à vendre à Mont-Tremblant
Prix : 29 995 $
Adresse : 92, rue Beausoleil, Mont-Tremblant, QC
C’est ici pour voir l’annonce complète
- Voici ce que tu peux louer comme appart à moins de 1 550 $ près du métro à Montréal en juin ›
- Les maisons à Québec coûtent plus cher : Voici le salaire à atteindre pour y arriver en juin ›
- Ce chalet à vendre au Québec est moins de 50 000 $ et tu vas vouloir y déménager ›
- Voici combien tu dois gagner par année pour t'acheter une maison à Montréal en juin 2026 ›
- La maison la moins chère au Québec est seulement 27 000 $ et parfaite avec un peu d’amour ›