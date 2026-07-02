Cette maison à vendre dans les Laurentides est à 29 995 $ et est aussi kitch que cute

Et c’est une des moins chères sur le marché immobilier au Québec!

La devanture d’une maison. Droite : une chambre.

Une maison à vendre à Mont-Tremblant, dans les Laurentides, est à 29 995 $ et elle est aussi kitch que cute

Patrick Fargnoli | RE/MAX Québec
Éditeur Junior, Nouvelles

Devenir propriétaire sans se ruiner est encore possible, même dans la région de Mont-Tremblant. Une maison mobile est actuellement à vendre à moins de 30 000 $, ce qui en fait l’une des propriétés les moins chères offertes sur le marché immobilier du Québec en ce moment.

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Contrairement à ce que certaines personnes pourraient croire, à ce prix, on est loin d’un taudis qui nécessite une rénovation complète ou d’importants travaux.

En parcourant Centris.ca, Narcity Québec est tombé sur cette charmante maison mobile affichée à 29 995 $, située dans un camping de Saint-Jovite, à Mont-Tremblant. Si tu habites à Montréal, ce petit havre de paix se trouve à moins de 1 h 45 du centre-ville.

Une maison mobile. La maison à vendre à Mont-Tremblant est située sur un terrain loué d’un camping et est bien entretenue. Patrick Fargnoli | RE/MAX Québec

Installée au cœur du Camping Le Diable, cette roulotte de 1968, présentée comme un chalet quatre saisons, ne fait pas du tout son âge. Qui plus est, le vendeur affirme y avoir habité pendant 30 ans.

À en juger par les photos publiées dans l’annonce de RE/MAX Québec, la propriété a été entretenue avec grand soin. Si tu souhaites t’en porter acquéreur, sache toutefois qu’il faudra apprécier le bleu pâle et la tapisserie au style résolument rétro.

Une cuisine. Droite\u00a0: une chambre \u00e0 coucher. Les acheteurs ou acheteuses doivent aimer le bleu pâle pour vivre dans cette maison à vendre à Mont-Tremblant, à moins de la repeinturer. Patrick Fargnoli | RE/MAX Québec

La propriété est vendue avec une remise quatre saisons, mais est installée sur un terrain loué. Le coût du bail est actuellement de 181 $ par mois et une « légère augmentation » est prévue dans les prochains mois.

Il faut toutefois garder en tête qu’il s’agit d’une propriété davantage adaptée à une personne seule ou à un couple, puisque la chambre est de dimensions modestes, comme le précise l’annonce.

Une salle de bain. Droite\u00a0: un salon. Des tapisseries originales qui rappellent les plages dans le Sud sont omniprésentes. Patrick Fargnoli | RE/MAX Québec

Avec une mise de fonds de 10 000 $, le montant à financer serait de 19 995 $. En appliquant un taux d’intérêt de 4,5 % et une période d’amortissement de 25 ans, les versements hypothécaires mensuels s’élèveraient à environ 111 $, sans tenir compte des taxes, des assurances et des autres frais liés à la propriété.

Maison mobile à vendre à Mont-Tremblant

Prix : 29 995 $

Adresse : 92, rue Beausoleil, Mont-Tremblant, QC

C’est ici pour voir l’annonce complète

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Québec Canada Marché immobilier
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

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