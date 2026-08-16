Costco offre de jolis accessoires décoratifs pour environ 70 % moins cher que sur Amazon

Trois pour moins que le prix d’un seul!

La façade d'un Costco.

Costco offre des accessoires de rangement à très bon prix.

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Éditrice Junior

Les brunchs entre amis et les tables bien garnies de fruits frais font partie des incontournables, peu importe la saison. Histoire d'avoir de jolis paniers pour présenter tes fraises, tes cerises ou tes framboises, il y a une trouvaille aperçue chez Costco qui pourrait t’intéresser. Et le meilleur dans tout ça : elle coûte beaucoup moins cher que sur Amazon.

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L’ensemble de paniers à baies Over&Back, vendu en magasin pour 14,99 $, comprend trois pièces en grès : un grand panier de 19 cm x 19 cm x 9,4 cm, ainsi que deux paniers moyens de 14,9 cm x 14,9 cm x 7,3 cm.

Ensemble de trois paniers polyvalents en gr\u00e8s Over&Back au Costco. Les paniers polyvalents Over&Back à vendre au Costco. Noémi Lincourt | Narcity Québec

Le tout est offert en blanc ou en vert tendre, va au lave-vaisselle et au micro-ondes, et fait aussi office de passoire grâce à ses côtés troués pratiques pour rincer les fruits avant de les servir.

Sur Amazon, une option similaire retient l’attention : le bol de lavage TIDTALEO, vendu 16,89 $. Malgré la mention « céramique » dans le titre du produit, la fiche précise que le matériau est en réalité du plastique. Le format est aussi bien plus modeste, avec un seul panier de 10,6 cm x 7,1 cm, donc plus petit que tous ceux de l’ensemble vendu chez Costco.

Panier \u00e0 fruits en plastique sur Amazon. Le panier à fruits en plastique blanc sur Amazon Canada. Amazon Canada

En clair, il faudrait débourser 16,89 $ sur Amazon pour un seul panier en plastique, alors que Costco propose un ensemble complet de trois paniers en grès pour 14,99 $. Ramené à l’unité, ça représente une économie d’environ 70 % par pièce comparativement à l’option offerte sur le site du détaillant en ligne.

Si tu planifies déjà tes brunchs ou que tu cherches simplement à égayer ta table avec quelque chose d’un peu plus esthétique qu’un bol de plastique ordinaire, ça peut valoir la peine de vérifier ce qui reste en succursale avant de te tourner vers Amazon.


Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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