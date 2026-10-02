L'influenceur Chris Negrowski accusé de proxénétisme : Le SPVM cherche d'autres victimes
Il aurait proposé plusieurs centaines de dollars par mois à une mineure.
Un influenceur suivi sur plusieurs plateformes fait face à de graves accusations Christophe Ndjomo, mieux connu sur les réseaux sociaux comme Chris Negrowski, a été arrêté par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour proxénetisme à l'endroit de mineures. Les forces de l'ordre cherchent d'autres victimes potentielles.
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Selon un communiqué du SPVM publié ce vendredi, l'homme de 27 ans a été arrêté le 3 septembre dernier par l'équipe de lutte au proxénétisme de la Section de l'exploitation sexuelle.
Il est accusé de proxénétisme, ainsi que d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir, contre rétribution, des services sexuels de personnes mineures.
D'après l'enquête, tout aurait commencé en juin dernier sur les réseaux sociaux. Le suspect aurait écrit en message privé à une victime d'âge mineur peu de temps après que celle-ci eut réagi à l'une de ses publications.
L'influenceur Chris Negrowski est accusé de proxénétisme et lLe SPVM cherche d'autres victimes.Photo fournie par le SPVM
Toujours selon la police, il lui aurait ensuite proposé un montant d'argent chaque mois en échange de faveurs sexuelles, en lui offrant de devenir son « sugar daddy ».
Comme le SPVM croit qu'il pourrait y avoir d'autres victimes, il diffuse les différents noms que l'homme utiliserait en ligne :
- « chrisnegrowskyrap » et « chrisnxgrowskiclip » sur TikTok ;
- « Chris Stavoski » sur Snapchat ;
- « Christopher Negrowski » sur Facebook.
Le corps policier décrit Christophe Ndjomo comme un homme à la peau noire de 1,75 m et d'environ 77 kg, aux cheveux et aux yeux noirs. Il s'exprime surtout en français.
Les personnes qui croient avoir été victimes du suspect, ou qui connaissent quelqu'un qui pourrait l'avoir été, sont invitées à se rendre à leur poste de quartier ou à composer le 911 pour porter plainte ou faire une déclaration.
Il est aussi possible de transmettre de l'information de façon anonyme et confidentielle à Info-Crime Montréal, au 514 393-1133 ou par l'entremise du formulaire en ligne.
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