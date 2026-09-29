21 aliments québécois ou canadiens vendus à petit prix au Dollarama
Encourager local sans vider ton portefeuille? C’est possible.
La guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis ne cesse d'inquiéter les Québécois et Québecoises, en plus d'affecter leur portefeuille. Washington a franchi une nouvelle étape ce mardi 29 septembre, alors que l’interdiction d’importer certains produits canadiens, dont des boissons alcoolisées et des produits laitiers, entre en vigueur. Cette mesure survient trois semaines suite aux contre-tarifs d’Ottawa sur 27,6 milliards de dollars de produits américains, eux-mêmes adoptés en riposte aux tarifs de 50 % imposés depuis le 22 août dernier. À l’épicerie, cette guerre tarifaire sans fin se fait sentir jusque dans ton panier.
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Le fromage, le miel et les mélanges à gâteau fabriqués aux États-Unis figurent parmi les quelque 700 articles visés par les contre-tarifs canadiens, et le retour du logo « T » chez Maxi et Provigo incite bien des gens à scruter les étiquettes de plus près.
Que ce soit pour soutenir les entreprises d’ici ou pour boycotter les aliments provenant des États-Unis, toutes les raisons de s’informer sur la provenance de ses achats sont bonnes. Toutefois, s’y retrouver entre les différentes mentions comme « Préparé au Canada », « Produit du Canada », « Fabriqué au Canada », « Fait au Canada » ou « Emballé au Canada », sans oublier les emballages qui n’affichent qu’un simple logo ou une feuille d’érable sans autre explication, peut devenir un vrai casse-tête.
Si tu as tendance à croire que l’achat local rime automatiquement avec facture salée, sache que plusieurs magasins à bas prix, comme Dollarama, proposent des aliments québécois ou d’ailleurs au Canada à petits prix. Bien sûr, la meilleure façon d’acheter québécois serait de te tourner vers ton marché indépendant du coin, mais in this economy, comme on dit, ce n’est pas tout le monde qui peut se le permettre.
D’ailleurs, même si Dollarama importe une bonne partie de ses produits d’Asie, l’entreprise est bel et bien québécoise : le premier Dollarama a ouvert ses portes à Matane en 1992, et son siège social est situé à Mont-Royal, sur l’île de Montréal. La famille Rossy est toujours aux commandes, puisque Neil Rossy, fils du fondateur, en est le PDG. L’entreprise est toutefois cotée à la Bourse de Toronto, et la majorité de ses actions est détenue par le public.
On a donc fait le tour des rayons pour toi et repéré 21 aliments québécois ou canadiens vendus chez Dollarama, en précisant la provenance de chacun.
Lait Grandpré
Le lait Grandpré est produit à Terrebonne, dans Lanaudière.
Narcity Québec
Le lait Grand Pré est un produit laitier entièrement québécois que tu peux retrouver sur les tablettes du magasin du dollar. Depuis 2009, la marque appartient à I-Nov Concept, une entreprise de distribution alimentaire établie à Terrebonne, dans Lanaudière. Ce lait subit un traitement à ultra-haute température (UHT), un procédé qui prolonge sa durée de conservation et en assure l’innocuité. Non ouvert, il se conserve jusqu’à neuf mois sans réfrigération.
L’emballage affiche le logo bleu et blanc « Lait de qualité » des Producteurs laitiers du Canada, qui garantit que ce produit est fait de lait et d’ingrédients laitiers 100 % canadiens. Le logo indique aussi que l'achat soutient directement la production et la transformation laitières d'ici.
Certains Dollarama offrent aussi la version au chocolat du lait Grand Pré.
Canneberges séchées Yupik
Les canneberges séchées Yupik sont préparées et emballées à Montréal.
Narcity Québec
Les canneberges séchées de la marque Yupik proviennent à l’entreprise Tootsi Impex, qui prépare et emballe plusieurs de ses aliments, incluant les canneberges, dans ses installations de Montréal.
Ils portent la mention « Aliments du Québec », ce qui veut dire que le produit est composé d’au moins 85 % d’ingrédients d’origine québécoise, que tous ses ingrédients principaux proviennent de la belle province et que toute sa transformation et son emballage sont également faits ici.
Popcorn Impérial
Le Popcorn « cinéma au beurre » de la marque Impérial est produit par une compagnie des Basses-Laurentides.
Narcity Québec
Le popcorn « Cinéma au beurre » d’Imperial affiche la mention « Aliments préparés au Québec ». Pour obtenir cette certification, le produit doit être entièrement transformé et emballé au Québec. Contairement à la mention « Aliments du Québec » présentée ci-haut, il peut contenir des ingrédients d’ici ou importés, mais lorsque ses ingrédients principaux sont offerts au Québec en quantité suffisante, ils doivent être utilisés.
Dans le cas d’Imperial Snacking, l’entreprise derrière ce maïs soufflé, c’est à son usine de Saint-Eustache, que ça se passe.
La compagnie des Basses-Laurentides produit aussi les popcorns de la marque French Cancan ainsi que ceux de Bad Monkey, une entreprise montréalaise rachetée par Imperial Snacking en 2024.
Barbe à papa Impérial
Les pots de Barbe à papa de la marque Impérial sont produits par une compagnie des Basses-Laurentides.
La barbe à papa d’Impérial est elle aussi fabriquée par Impérial Snacking, l’entreprise mentionnée précédemment, située à Saint-Eustache. Ses pots affichent également la mention « Aliments préparés au Québec ».
Fèves au lard Clark
Les fèves au lard de la marque Clark sont produites à Montréal.
Narcity Québec
Les fèves Clark au sirop d’érable et celles à la sauce tomate que tu peux trouver au Dollarama portent la mention « Aliments préparés au Québec ». Selon l’entreprise, les ingrédients utilisés proviennent de producteurs québécois ou canadiens.
La marque Clark a été fondée en 1877 par William Clark, sur la rue Saint-Antoine, à Montréal. Elle appartient aujourd’hui à Aliments Ouimet-Cordon Bleu inc., qui produit ses conserves dans son usine de l’arrondissement d’Anjou, à Montréal. L’entreprise, fondée en 1933, y est installée depuis 1988.
Pâté de foie et pâté de jambon Paris Pâté
Les conserves de Paris Pâté sont produites à Montréal.
Narcity Québec
La marque Paris Pâté fait également partie d’Aliments Ouimet-Cordon Bleu inc., une entreprise bien établie au Québec. Plusieurs de ses produits, dont le pâté de foie et le pâté de jambon, figurent d’ailleurs au répertoire « Aliments préparés au Québec ». Les conserves Paris Pâté sont aussi fabriquées dans l’usine de l’entreprise située à Anjou, sur l’île de Montréal.
Pain Gadoua
Le pain Gadoua est préparé au Québec, et appartient à une compagnie canadienne.
Narcity Québec
Dollarama offre plusieurs marques de pain sur ses tablettes, dont Gadoua, qui est canadienne. Tu peux y trouver des variétés comme le pain aux raisins et cannelle, le pain à sandwich moelleux, le pain moelleux tranché blanc, les pains moelleux à hamburger et les pains moelleux à hot-dog.
Fondée en 1911 à Napierville, en Montérégie, cette boulangerie québécoise a été achetée par George Weston en 2008, puis vendue en 2021 à FGF Brands, la maison mère torontoise de Wonderbrands. Les pains Gadoua portent néanmoins la mention « Aliments préparés au Québec », puisqu’ils sont transformés et emballés dans la belle province.
Pour obtenir cette mention, Gadoua peut utiliser des ingrédients d’ici ou importés. Toutefois, lorsque les ingrédients principaux de ses pains sont offerts au Québec en quantité suffisante, ils doivent provenir de la province.
Pain D'Italiano
Le pain D'Italiano est produit au Canada.
Narcity Québec
Tout comme les pains Gadoua, le pain D’Italiano appartient à Wonderbrands, dont la maison mère est l’entreprise torontoise FGF Brands.
La marque se décrit comme fièrement canadienne, tant pour sa fabrication que pour sa propriété. Ses pains sont produits dans les 14 boulangeries que l’entreprise exploite à travers le pays, donc pas spécifiquement au Québec comme Gadoua.
Soupe aux tomates Aylmer
La soupe aux tomates Aylmer est produite à Saint-Hyacinthe, en Montérégie.
Narcity Québec
La soupe aux tomates Aylmer porte la mention « Aliments préparés au Québec ». La marque est canadienne, mais toutes ses soupes sont préparées à Saint-Hyacinthe, en Montérégie, par Aliments BCI, soit l’une des plus grandes usines de conserves au Canada. L’entreprise y regroupe son usine, son entrepôt et ses bureaux.
C'est également elle qui fabrique les soupes Primo, St-Hubert et Tim Hortons, ainsi que plusieurs marques maison vendues en épicerie.
Boissons énergisantes Guru
Les boissons énergisantes biologiques de la marque montréalaise Guru sont faites en Ontario.
Narcity Québec
La marque de boissons énergisantes biologiques Guru est née à Montréal et le siège social est au Québec. Néanmoins, la production de ses boissons destinées au Canada se fait dans une usine à Toronto, ce qui en fait un produit canadien, mais l'empêche de porter la mention « Aliments préparés au Québec ».
Tous leurs produits sont écoresponsables, étant certifiés biologiques par ECOCERT (Biologique Canada).
Eau gazéifiée Montellier
L'eau gazéifiée Montellier provient d’une source souterraine naturelle située à Sainte-Brigitte-de-Laval.
Narcity Québec
L’eau pétillante Montellier est née en 1984. Son fondateur, René Coulombe, avait trouvé après des années de recherche la source qu’il cherchait. Aujourd'hui, la marque appartient à Alex Coulombe ltée, une entreprise familiale de Québec fondée en 1905. Son eau provient d’une source souterraine naturelle située à Sainte-Brigitte-de-Laval, dans la région de la Capitale-Nationale.
Selon l’entreprise, l’eau est 100% naturelle et elle n’est soumise à aucun traitement. Elle est transportée jusqu’à l’usine du parc industriel Jean-Talon, à Québec, où elle est mise en bouteille ou en canette. Les produits Montellier portent d’ailleurs la mention « Aliments du Québec ».
Barres granola MadeGood
Les barres granola de la marque MadeGood sont fabriquées au Canada.
Narcity Québec
La marque MadeGood appartient à Riverside Natural Foods, une entreprise familiale canadienne fondée à Toronto, en Ontario.
Ses différentes saveurs de barres portent la mention « Fabriqué au Canada », ce qui signifie que certains ingrédients peuvent provenir de l'étranger, mais que la dernière transformation substantielle du produit est effectuée au pays. Sur son site Web, l'entreprise précise toutefois utiliser notamment de « l’avoine cultivée par des agriculteurs canadiens dans les Prairies ».
MadeGood porte également la mention B Corp, une certification accordée aux entreprises qui répondent à des normes élevées en matière de performance sociale et environnementale, de transparence et de responsabilité. Les produits de la marque sont aussi certifiés biologiques.
Tu peux donc encourager une entreprise canadienne qui fabrique ses produits au pays, tout en soutenant une marque qui met de l'avant des pratiques axées sur la durabilité.
Bouchées granola MadeGood
Les bouchées granola de la marque MadeGood sont fabriquées au Canada.
Narcity Québec
Tout comme les barres présentées ci-haut, les bouchées granola de la marque MadeGood sont biologiques et faites au Canada par l'entreprise Riverside Natural Foods.
Pâte de tomates Primo
La pâte de tomates Primo est produite en Ontario.
Narcity Québec
La pâte de tomates Primo est préparée et mise en conserve au Canada par Sun-Brite Foods, ce qui explique pourquoi elle porte la mention « Produit du Canada ». Pour pouvoir afficher cette mention, 98 % des coûts de production ou de fabrication doivent être engagés au Canada, et la totalité ou la quasi-totalité des principaux ingrédients doivent être d’origine canadienne.
Cette entreprise familiale canadienne a été fondée en 1973 et son siège social se trouve à Ruthven, près de Leamington, dans le sud-ouest de l’Ontario. Sun-Brite, qui possède également la marque Unico, est l’un des plus importants transformateurs de tomates au pays.
Boisson d'avoine
La boisson d'avoine de la marque Earth's Own Food Company Inc. appartient à une compagnie canadienne.
La marque Earth’s Own, qui produit plusieurs boissons végétales comme la boisson d’avoine, est une entreprise canadienne établie à Burnaby, en Colombie-Britannique. Ses boissons et ses creamers à café sont fabriqués dans trois villes du pays : à Delta, en Colombie-Britannique, à Mississauga, en Ontario, et à Québec.
Pour ses produits à base d’avoine, l’entreprise dit utiliser uniquement de l’avoine cultivée au Canada, en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba.
Vinaigre blanc
Le vinaigre de la marque Winston House appartient à une compagnie canadienne.
Narcity Québec
Le vinaigre de la marque Winston House appartient à Reinhart Foods Ltd., une compagnie canadienne fondée en Ontario en 1910 par la famille Reinhart. Ses produits proviennent d'usines à Chambly au Québec, Stayner en Ontario ou Vancouver en Colombie-Britannique.
Petits gâteaux Vachon
La Boulangerie Vachon inc. produit au Canada, mais appartient à une entreprise qui n'est pas canadienne.
Narcity Québec
Les petits gâteaux Vachon, que ce soit les May West, Ah Caramel!, Jos Louis, Passion Flakie ou ½ Lune, ont sans doute fait partie de ton enfance. On aurait donc tendance à penser qu'on encourage 100% québécois en les achetant, mais c'est un peu plus compliqué que ça.
Fondée en 1923 à Sainte-Marie-de-Beauce, au Québec, l’entreprise a changé de propriétaire à quelques reprises au fil des ans. Renommée Culinar en 1977, elle a été achetée par Saputo en 1999, puis vendue en 2015 à Canada Bread, une filiale de la multinationale mexicaine Grupo Bimbo.
Malgré ces changements de propriétaire, la production est restée au Québec toutes ces années, où plusieurs de ses produits populaires sont toujours fabriqués. C’est pourquoi ces gâteaux qui ont marqué ton enfance portent toujours la certification « Aliments préparés au Québec ».
En achetant Vachon, tu encourage donc l'équipe d'une usine située dans la région de la Chaudière-Appalaches, mais il faut savoir que l'argent ne reste pas entièrement au Québec.
Mélange randonnée Bassé
Les Noix Bassé est une entreprise lavalloise, mais ses matières premières sont majoritairement importés.
Narcity Québec
Tu peux retrouver des produits de l'entreprise lavalloise Les Noix Bassé au Dollarama. Par contre, contrairement à plusieurs produits dans cette liste, Bassé est dans une zone grise, puisque ses noix, graines et fruits séchés proviennent des quatre coins du monde, étant donné que la plupart des matières premières, comme les noix de cajou, les amandes ou les fruits tropicaux, ne sont pas ou peu cultivés au Québec à l’échelle commerciale.
Bassé s’approvisionne donc auprès de fournisseurs d’Amérique du Nord et du Sud, d’Asie et du Moyen-Orient. Les produits sont ensuite acheminés au Canada pour y être rôtis, mélangés et emballés.
Ketchup French's
Le ketchup aux tomates French’s est produit au Canada.
Narcity Québec
Si tu ne le savais pas avant les tensions tarifaires entre le Canada et les États-Unis, tu sais probablement maintenant que le ketchup aux tomates French’s est fabriqué au pays à partir de tomates canadiennes. Il s’agit d’ailleurs de l’un des produits qui ont particulièrement profité du mouvement d’achat local depuis le début de la guerre commerciale en 2025, aux dépens de la populaire marque Heinz.
Selon McCormick, le ketchup French’s est fait de tomates cultivées à 100 % dans la région de Leamington, en Ontario. Depuis 2021, il est mélangé, embouteillé et emballé à l’usine de l’entreprise à London, aussi en Ontario.
French’s appartient toutefois à McCormick, l’entreprise derrière les épices Club House. McCormick Canada a été fondée en 1883 à London sous le nom de Gorman, Dyson & Co. Plus tard renommée Gorman, Eckert & Co., elle a été achetée en 1959 par McCormick & Co., de Baltimore, au Maryland.
Donc, en achetant du ketchup French’s, tu encourages une usine canadienne et des agriculteurs d’ici, mais la maison mère est américaine.
Attention : la moutarde French’s, pour sa part, est faite à partir de grains de moutarde canadiens, comme mentionné sur le devant de ses bouteilles. Toutefois, elle est fabriquée aux États-Unis et appartient aussi à la multinationale américaine McCormick.
Biscuits couverts de chocolat
Groupe Biscuits Leclerc est une entreprise québécoise.
Narcity Québec
L’histoire des biscuits Leclerc remonte à 1905, alors que l’entreprise a été fondée à Québec. Un héritage bien de chez nous qui se reflète encore aujourd’hui jusque sur certains de ses produits, comme les biscuits Célébrations, notamment reconnaissables par le Château Frontenac gravé dans la délicieuse couche de chocolat.
Aujourd'hui, le Groupe Biscuits Leclerc conserve son siège social au Québec, mais sa production s’étend maintenant des deux côtés de la frontière. L’entreprise exploite huit usines, dont cinq au Canada : deux à Saint-Augustin-de-Desmaures, au Québec, ainsi que trois en Ontario, à Hawkesbury, Cornwall et Brockville. Trois autres installations se trouvent aux États-Unis.
Il est donc difficile de déterminer avec certitude dans quelle usine chaque produit vendu en magasin a été fabriqué, même si Leclerc demeure une entreprise canadienne.
Sur son site Internet, l’entreprise indique que certains biscuits enrobés de chocolat, minibiscuits en portions individuelles et biscuits moulés au chocolat sont fabriqués à Saint-Augustin-de-Desmaures. Comme Leclerc ne précise toutefois pas quelles variétés sont concernées, il est possible que certains biscuits Célébrations y soient produits, sans pouvoir l’affirmer avec certitude.
La nuance est d’autant plus importante que Leclerc mentionne aussi que certains minibiscuits en portions individuelles sont fabriqués dans ses installations américaines.
Bref, si tu cherches à privilégier les produits fabriqués au Canada, mieux vaut garder en tête que la marque est canadienne, mais que le lieu de fabrication peut varier selon le produit.
Biscuits à la confiture Tradition LeclercGroupe Biscuits Leclerc est une entreprise québécoise.
Narcity Québec
Les biscuits crème française Tradition 1905 sont également produits par Leclerc, dont la situation est expliquée ci-haut. Si on se fie au site Internet de la compagnie, tous les cream sandwich cookies (biscuits sandwich remplis de crème) ainsi que les wire-cut cookies (biscuits coupés au fil) sont fait au pays. Ces premiers sont produits à Saint-Augustin-de-Desmaures, et les biscuits coupés sont faits dans les usines ontariennes, à Hawkesbury.
Ce serait donc un produit entièrement canadien.
À noter que l’inventaire peut varier d’une succursale à l’autre. Les informations sur la provenance et la production de chaque produit sont vérifiées au moment de publier ces lignes et pourraient changer.
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