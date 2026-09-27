On a stalké Billy d'OD Panama : Voici tout ce que tu veux savoir

Il fait déjà beaucoup jaser.

Billy d'OD Panama sur un divan. Droite : Billy d'OD Panama en chemise blanche.

Billy d'OD Panama fait réagir et voici quoi savoir sur sa vie en dehors de la téléréalité.

@billy.od_officiel | Instagram
Éditrice Junior

Chaque année, les fans d'Occupation Double suivent les actions des candidats et candidates de près, et se font une opinion à partir des images diffusées dans le cadre de l'émission. Cela dit, lors de leur passage devant la caméra, on ne voit qu'une partie de leur personnalité et pas toujours sous leur meilleur jour. Qu'on les aime, qu'on les critique ou qu'on aime les critiquer, certaines personnalités font particulièrement réagir, et Billy fait partie des célibataires qui font pas mal jaser durant l'édition filmée au Panama.

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Afin d'en savoir plus sur lui, on a fouillé sur ses réseaux sociaux, mais Narcity Québec s'est aussi entretenu avec un membre de sa famille. Voici donc plusieurs faits et anecdotes à savoir sur ce candidat.

Billy fêtera peut-être son anniversaire à OD

Billy Bélanger est un monteur de lignes originaire du Saguenay. Sa date de naissance est le 25 septembre 2000, ce qui veut dire que s'il était toujours dans l'aventure lors de cette date (on se rappelle qu'il y a un décalage de quelques semaines entre les enregistrements et la diffusion des épisodes), il a eu 26 ans durant son séjour au Panama.

Aussi, selon sa date d'anniversaire, il est né sous le signe de la Balance. Gouverné par Vénus, ce signe vivrait pour l'amour et adorerait séduire, ce qui ferait de lui un candidat parfait pour Occupation Double... en théorie. Son indécision pourrait cependant le mener tout droit vers un triangle amoureux, ou d'autres drôles de situations, ce sera donc à voir!

Il a un frère et deux sœurs, dont une ancienne candidate d'OD

Il n’est pas le premier de sa famille à tenter l’aventure de la téléréalité. Tu le sais sûrement déjà si tu écoutes l'émission depuis plusieurs années et que tu es « chroniquement en ligne », mais sa grande sœur, la mannequin Marilou Bélanger, s’est fait connaître du public en participant à Occupation Double Dans l’Ouest.

Il est d'ailleurs le cadet d’une fratrie de quatre enfants, complétée par son frère Joe et son autre sœur Frédérique, qui nous a partagé quelques informations sur Billy et leur dynamique familiale.

« C'est le petit dernier. On est très proche les quatre enfants, a-t-elle mentionné à Narcity Québec. On aime beaucoup passer du temps et faire des activités les quatre ensemble. »

Noël et leurs fêtes sont des moments pour lesquels il est important pour les frères et sœurs de se réunir. Alors que Frédérique est l'ainée, elle le considère comme son « petit Billy » et elle a confié qu'elle s'ennuie beaucoup de lui.

Il a été en couple durant environ six ans

Le candidat a été en couple avec la créatrice de contenu Laeticia Lavoie durant plus ou moins six ans, mais le duo a rompu ses fiançailles il y a environ un an et demi. En février 2025, il a partagé une publication sur Instagram qui avait alimenté les discussions en ligne sur leur séparation, qui disait « Alway know your worth ».

Son « personnage » à OD ne cadre pas totalement avec la personne que sa famille connait

On le sait, même si Occupation Double a un côté réalité, l'aspect « télé » fait en sorte que le montage et le nombre limité de temps d'antenne créent ainsi une image seulement partielle, mais souvent divertissante, des actions de chaque personne. Ainsi, si la sœur de Billy peut reconnaitre son frère, les images à l'écran ne représenteraient pas toujours la personne qu'elle connait à l'extérieur de l'aventure.

« La personne qu'on voit à l'écran je le trouve très partagé. Son côté drôle, blagueur, sa gestuel, c'est lui à 100%. Billy c'est un gars affectif tellement souriant. J'ai de la misère à voir qu'ils montre des moments de lui alors qu'il a toujours l'air fâché, parce que ce n'est pas comme ça qu'il est en dehors. Il est tellement attentionné et poli », a partagé Frédérique.

Il a gagné environ 10 000 abonnés depuis le début de l'aventure

Sans se présenter comme influenceur, Billy a tout de même débuté son séjour au Panama avec plus de 11 000 personnes abonnées sur Instagram. Que sa popularité se soit créée de manière organique, ou par association alors qu'il va à l'occasion à des événements avec Marilou et Frédérique, en plus de passer du temps avec le streamer Lewislefou (Louis-Charles Lavoie), il a maintenant encore plus de followers.

Eh oui, en date du 23 septembre 2026, plus de 21 000 followers le suivent sur cette plateforme, ce qui montre que malgré l'opinion controversée du public à son sujet, il ne manque pas de personnes qui veulent en savoir plus sur lui.

Il explore plusieurs professions et passe-temps

Bien qu'il soit monteur de lignes, Billy a également été militaire. Il a passé six ans dans l'infanterie et de plus, sur ses réseaux sociaux, on peut découvrir deux autres de ses passions : Billy est DJ à ses heures et il prend la pose pour des séances de photos professionnelles. Ses sœurs ne sont donc pas les seules à se retrouver devant l'objectif.

Frédérique nous a confirmé qu'il a fait un contrat pour Simons en mannequinat, et qu'il crée des playlists sur Spotify.

Les membres de sa famille s'appellent après chaque épisode

« Nous écoutons OD à distance, nous a confié Frédérique. Mes parents sont au Saguenay, moi sur la Rive-Nord de Montréal et ma sœur, sur la Rive-Sud, alors on l'écoute très religieusement à distance. Et on s'apelle tous en FaceTime après pour discuter. »

Il a un faible pour les félins

Petit fun fact, selon Frédérique, son plaisir coupable serait... coller les minous! Selon elle, il adore les chats.

Il serait « un gars de couple »

On a demandé à Frédérique si Billy est du genre à hésiter entre plusieurs filles hors de l'aventure, et celle-ci nous a expliqué que selon elle, ce ne serait pas habituellement le cas.

« Dans la vraie vie, non, a-t-elle répondu. Il a vécu six ans avec son ex. Il a eu un célibat cet été et en a profité comme tout célibataire. Mais quand il cherche du sérieux, c’est un gars de couple et quand il aime, il aime pour vrai. Je pense qu’à OD il explore chaque connexion, veut aussi plaire à chaque fille, c’est un jeu de séduction. Il m’a dit avant de partir qu’il voulait vraiment trouver l’amour à OD, je crois qu’il n’a juste pas encore trouvé la bonne! »

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occupation double panama od panama occupation double
Québec Divertissement Canada
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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