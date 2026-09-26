Un labyrinthe hanté de 25 000 m² ouvre à Laval pour l’Halloween et on a déjà des frissons

Une trentaine de créatures t’attendent entre les rangées de maïs. 🌽👻

Deux personnages costumés en clowns effrayants dans un champ de maïs. Droite : Personnage inquiétant enveloppé dans une couverture en crochet dans un décor sombre.

Halloween à Laval : Un labyrinthe hanté de 25 000 m² ouvre ses portes en octobre 2026.

Escaparium | Courtoisie
Éditrice Junior

Si ta gang et toi êtes du genre à chercher la sortie d’Halloween qui va vous faire crier (et rire nerveusement), prépare-toi : dès le 16 octobre 2026 un tout nouveau parcours hanté s’installe dans les champs de la Ferme Marineau, à Laval, et il a l’air franchement épeurant.

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Baptisé La dernière récolte, le projet est né d’une collaboration entre la ferme lavalloise et Escaparium, qui a déjà trois éditions de Nuit de terreur derrière la cravate. Cette année, l’équipe troque ses salles fermées pour un décor qu’elle n’aurait jamais pu recréer elle-même : un vrai champ de maïs, en pleine nuit.

Le concept ? Un labyrinthe où tes pires cauchemars prennent vie. Sur près de 25 000 m², le champ est divisé en plusieurs univers inspirés de peurs différentes, chacun avec ses créatures, ses décors et ses petites surprises. Horreur, paranormal et tension psychologique sont au menu, alors oublie ça, la balade tranquille.

Personnage au visage rouge et noir cach\u00e9 dans un champ de ma\u00efs sombre. Droite : Clown effrayant masqu\u00e9 tenant une arme factice dans un champ de ma\u00efs la nuit. Le labyrinthe de « La dernière récolte » ouvre ses portes le 16 octobre 2026. Escaparium | Courtoisie

« Pour nous, la peur ne vient pas seulement du moment où une créature apparaît. Elle vient surtout des 30 secondes avant », explique l’équipe d’Escaparium à Narcity Québec. On a des frissons juste à y penser.

Une trentaine de comédien.ne.s se cacheront entre les rangées pour interagir avec les groupes, improviser et s’adapter à chaque réaction. Deux groupes qui entrent à quelques minutes d’intervalle peuvent donc ressortir avec des histoires complètement différentes à raconter. Bonne nouvelle pour les plus sensibles : aucun contact physique n’est permis sans consentement explicite.

Et non, tu n’auras pas d’énigme à résoudre pour sortir de là. « Votre seul véritable défi sera de continuer à avancer », lance l’équipe. On se doute que ce sera plus facile à dire qu'à faire!

Attends-toi à des chemins multiples, à des culs-de-sac et à ce petit moment de doute où tu te demandes si c’est vraiment par là qu’il faut aller. Des sorties sont heureusement prévues un peu partout pour ceux et celles qui atteindraient leur limite en cours de route.

Prévois de 30 à 45 minutes pour en venir à bout, selon ton rythme et le nombre de fois où quelqu’un de ta gang décidera soudainement qu’il ne veut plus passer en premier. L’aventure est recommandée aux 13 ans et plus.

Petit conseil : garde un œil sur la météo, puisque l’événement se déroule entièrement dehors et pourrait être annulé en cas de mauvais temps. Et achète tes billets d’avance, car ils sont vendus en ligne seulement.

La dernière récolte

Prix : 49,14 $ par personne

Quand : Les vendredis 16, 23 et 30 octobre, les samedis 17, 24 et 31 octobre, le jeudi 29 octobre et le dimanche 1er novembre 2026, de 19 h à 23 h

Adresse : Ferme Marineau - 4356, boul. Dagenais O., Laval, QC

Accessibilité : Le parcours, situé dans un champ de maïs, n’est pas aménagé pour les personnes à mobilité réduite

C'est ici pour réserver tes billets


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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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