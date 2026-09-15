La Ronde devient une immense maison hantée avec une nouvelle zone effrayante en octobre

Ça s'annonce encore plus intense! 😱

Un personnage effrayant du Festival de la Frayeur à La Ronde. Droite : Un personnage avec une tronçonneuse au du Festival de la Frayeur à La Ronde.

Le Festival de la Frayeur revient à La Ronde avec des nouveautés.

La Ronde - PAGE OFFICIELLE | Facebook
Éditrice Junior

Les fans d’horreur qui aiment mieux vivre leurs frissons en vrai que les regarder à travers un écran pourront ajouter une sortie assez intense à leur calendrier d’octobre. Imagine une maison hantée, mais au lieu de quelques corridors sombres et une dizaine de personnages cachés derrière des portes, c’est pratiquement tout un parc d’attractions qui devient inquiétant une fois le soleil couché. C’est ce qui t’attend avec le retour du Festival de la Frayeur à La Ronde cet automne.

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Les week-ends du 3 octobre au 1er novembre 2026, ainsi qu'un lundi et deux vendredis, plus de 100 personnages se promèneront sur le site après 17 h 30, alors tu pourrais avoir quelques mauvaises surprises entre deux manèges. Plusieurs zones effrayantes connues des habitué.e.s seront à nouveau accessibles, tandis que le Spectacle de l’Éveil revient avec une nouvelle mise en scène. Plus de 50 personnages participeront à cette performance présentée à la Place d’Animation.

Une nouveauté risque toutefois de voler la vedette cette année : Les Oursons oubliés. Cette zone te fera entrer dans une fête foraine laissée à l’abandon où les peluches que tu aurais normalement voulu gagner à un jeu d’adresse sont devenues pas mal moins mignonnes. Disons que tu risques de regarder ton vieil ours en peluche différemment après ta visite.

L’expérience se poursuit ailleurs dans le parc avec encore plus d’animation. Des DJ seront aux platines pendant les soirées, des percussionnistes feront partie de la programmation et d’immenses squelettes sous forme de marionnettes circuleront sur le site.

Si tu as des jeunes enfants dans ton entourage, sache que tu n'as pas besoin d’exposer les plus jeunes aux grosses frayeurs pour profiter de l’Halloween à La Ronde. Pendant la journée, la Fête des Citrouilles revient avec des activités plus familiales, de nouveaux spectacles de Ribambelle et des Monstres Moches, des personnages à rencontrer et quelques douceurs. De la danse thématique et des échassiers font également partie des ajouts de 2026. Les enfants pourront aussi profiter des attractions du Pays de Ribambelle et du DinoParc.

Une fois 17 h 30 passé, par contre, les petites citrouilles laissent leur place aux cauchemars et les soirées sont déconseillées aux enfants de 12 ans et moins. Pour les autres, il ne reste qu’à trouver la personne de ta gang qui prétend ne jamais avoir peur et à voir combien de temps elle tiendra avant son premier cri... sans être dans un manège.

Festival de la Frayeur à La Ronde

Prix : À partir de 50 $ pour l'accès journalier à La Ronde

Quand : Les week-ends d'octobre (incluant le 1er novembre) et les 12, 23 et 30 octobre

Adresse : La Ronde - 22, ch. Macdonald, Montréal, QC

Site Internet de La Ronde

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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