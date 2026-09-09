9 activités à mettre sur ta « bucket list » pour avoir du vrai fun à Montréal ce week-end

Patins à roulettes, lanternes, festival 100 % Britney : ça s'annonce épique!

Deux personnes avec une lanterne. Droite : Le festival Jackalope à Montréal.

Quoi faire à Montréal : 9 activités à mettre sur ta « bucket list » du 11 au 13 septembre 2026.

88 FEST, JACKALOPE | Facebook
Éditrice Junior

Si tu entends quelqu'un de ton entourage dire « j'ai rien à faire ce week-end », alors que cette personne habite à Montréal, c'est qu'elle n'a pas cherché au bon endroit. La métropole regorge d'activités gratuites ou payantes du 11 au 13 septembre, et plusieurs promettent du plaisir ainsi que des moments mémorables.

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Pas le temps de fouiller parmi tout ce que ta ville a à offrir? Voici neuf sorties qui valent ton temps et ton argent cette fin de semaine.

T'émerveiller devant des lanternes qui illuminent le ciel

Prix : Accès au festival gratuit, kiosques de vente sur place

Quand : Du 11 au 13 septembre 2026

Adresse : Jardins des Floralies au Parc Jean-Drapeau - 1, circuit Gilles-Villeneuve, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Un spectacle plutôt féérique s’installe à Montréal ce week-end alors que le 88 FEST débarque pour une toute première édition au parc Jean-Drapeau. Du 11 au 13 septembre, l’événement met la culture asiatique à l’honneur avec trois jours de festivités, notamment des kiosques de cuisine de rue.

Le vendredi soir, une envolée de lanternes viendra illuminer le ciel pour un moment magique. Les lanternes disponibles pour participer à l’activité sont déjà toutes vendues, mais pas besoin d’en avoir une entre les mains pour profiter de la scène. Tu peux simplement te rendre sur place pour admirer le spectacle.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur

Site Internet du 88 FEST

Faire le tour du monde par la danse

Prix : Gratuit

Quand : Le samedi 12 septembre 2026, de 13 h à 18 h

Adresse : Parc Noël-Spinelli - 2207, boul. Saint-Joseph, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Pour faire un petit tour du monde en dansant, direction le parc Noël-Spinelli ce samedi 12 septembre. L'événement Danser au fil de l’eau réunira plusieurs troupes qui te feront entre autres découvrir des danses du Sénégal, du Japon et de Tahiti. Après les prestations, tu pourras même apprendre quelques pas et te joindre à la fête. Une aire de jeux et un bar sans alcool seront aussi aménagés sur place.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur

Page Facebook de l'événement

Découvrir la programmation gratuite du Festival Quartiers Danses

Prix : Gratuit

Quand : Du 1er au 19 septembre 2026

Adresse : Plusieurs adresses à Montréal

Pourquoi tu dois y aller : Le Festival Quartiers Danses se déroule sur plusieurs jours en septembre, mais ce week-end, trois représentations gratuites sont à mettre à ton horaire. Vendredi, Songes, insoumissions explore le rêve, la mémoire et la révolte au Marché Atwater. Samedi, Djata : Conversations du Manden mêle danse et récit à la place du Village, avec une initiation à la danse africaine après le spectacle. Puis dimanche, Présences, résistances s’installe à la place d’Armes avec deux performances inspirées des cultures de rue.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, sites extérieurs

Site Internet du Festival Quartiers Danses

Regarder les pros et faire de l'escalade au festival JACKALOPE

Prix : Gratuit pour le public

Quand : Du vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2026

Adresse : Quai Jacques-Cartier - Rue de la Commune E, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Du 11 au 13 septembre, les sports d’action débarquent au Vieux-Port avec le festival JACKALOPE. L’accès au site est gratuit, ce qui te permet d’assister aux prouesses d’athlètes professionnel.le.s en skateboard et en escalade de bloc sans dépenser un sou. La programmation s’étend sur trois jours et comprend aussi de la musique, des boutiques éphémères et différentes expériences sur place. Tu pourras même enfiler tes chaussons et essayer gratuitement l’escalade sur un mur accessible au public.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur

Site Internet de JACKALOPE Montréal

Prouver que tu es un vrai ou une vraie fan de Britney Spears

Prix : Contribution volontaire pour l'atelier de danse (25 $ suggérés, mais non obligatoire), projection gratuite (consommations payantes)

Quand : Samedi 12 septembre 2026, dès 14 h (atelier de danse) et dès 19 h (projection)

Adresse :


  • Proto Studio - 5333, av. Casgrain, local 1107, Montréal, QC (atelier)
  • Le Robin des Bois - 3933, av. du Parc-La Fontaine, Montréal, QC (projection)

Pourquoi tu dois y aller : Pour lancer sa nouvelle saison, le Théâtre ESPACE GO accompagne la sortie de sa pièce Enfin te voilà (Britney Spears) avec un festival complet dédié à la star : le BritneyFest. Imaginé par des fans de la chanteuse, l'événement s'étend sur six rendez-vous qui redécouvrent Britney sous toutes ses formes. Le 12 septembre, un atelier ouvert à tous les niveaux te permet d'apprendre des extraits des chorégraphies les plus iconiques de Britney, sous la direction du chorégraphe Chad Érick Concepcion. En soirée, direction le parc La Fontaine pour une projection qui souligne le 25e anniversaire du concert Britney Spears: Live From Las Vegas, question de revivre l'un des moments forts de sa carrière sur grand écran.

Accessibilité : À vérifier selon les emplacements, le Robin des Bois est accessible aux fauteuils roulants

Site Internet d'ESPACE GO

Faire partie d'un jury... pour le plaisir

Prix : En rabais à partir de 42,80 $

Quand : Le 12 septembre 2026, sur réservation

Adresse : Centre Mont-Royal - 2200, rue Mansfield, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Dans The Jury Experience, c'est toi qui rends le verdict. L'histoire de cette activité immersive tourne autour d'une sortie en bateau qui a mal tourné : le fils d'un homme politique influent se retrouve accusé de meurtre après une nuit qui a fait un mort et un blessé dans le coma. Entre témoignages contradictoires et indices à décortiquer, l'expérience immersive de 60 minutes te plonge directement dans la salle d'audience pour trancher : coupable ou non coupable?

Accessibilité : Accessible aux personnes à mobilité réduite, espace pour fauteuils roulants disponible. Le spectacle aborde des thèmes sensibles, dont la violence conjugale et la consommation d'alcool, et inclut la diffusion d'un appel d'urgence.

Site Internet de Fever

Voir des rapaces en plein ciel 

Prix : Gratuit

Quand : Le dimanche 13 septembre 2026, à 11 h et à 13 h 15

Adresse : Parc Frédéric-Back (près de l'intersection de l'avenue Émile-Journault et de la rue D'Iberville) - 2235, rue Michel-Jurdant, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Les acrobates du ciel débarquent au parc Frédéric-Back pour un spectacle en plein air qui te permet d'observer des rapaces (faucons, hiboux et compagnie) évoluer en plein vol, à quelques mètres de toi. Comme l'activité se déroule dehors, garde un œil sur la météo : en cas de pluie, mieux vaut vérifier auprès de la TOHU avant de te déplacer.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes, site extérieur. Les chiens sont interdits.

Site Internet de la TOHU

Vivre 3 jours de patin à roulettes et de « roller disco » à Montréal

Prix : Gratuit (inscription obligatoire)

Quand : Du vendredi 11 au dimanche 13 septembre 2026

Adresse : Plusieurs lieux à Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Montréal Roll (anciennement Montréal-Roll-O-Rama) transforme la ville en terrain de jeu géant pour trois jours, peu importe ton niveau. Patinage libre, ateliers de slalom et de dérapage, session au skatepark, concours de danse, soirée Roller Disco avec DJ et randonnées urbaines nocturnes : il y a de quoi occuper tout ton week-end sur roulettes. Tu n'as pas de patins? Un prêt gratuit est offert pour les ateliers à la patinoire BBB de Verdun (quantités limitées) et tu peux aussi en louer aux boutiques SoloInline et LowLife.

Site Internet de Montréal Roll

Découvrir des jeux expérimentaux créés par des Montréalais et Montréalaises

Prix : Gratuit

Quand : Samedi 12 septembre 2026, de 13 h à 23 h 30

Adresse : Agora du Cœur des sciences (UQAM) - 175, av. du Président-Kennedy, Montréal, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le LUDODROME rassemble 59 jeux expérimentaux conçus par des créateurs et créatrices d'ici, pour une célébration complètement gratuite de la communauté du jeu montréalaise. Tu peux venir jouer dès l'après-midi, puis rester pour la soirée où une partie en direct réunira plus de 50 joueurs et joueuses en simultané.

Accessibilité : Accessible aux fauteuils roulants et aux poussettes

Site Internet d'Eventbrite

Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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