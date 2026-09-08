Guy Turcotte souhaite faire des sorties de prison : Voici tout ce que tu veux savoir
Condamné à la prison à vie, il a la possibilité de demander des sorties sous escorte.
L’ex-cardiologue Guy Turcotte, condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 17 ans pour le meurtre de ses deux enfants à l’hiver 2009, souhaite maintenant pouvoir effectuer des sorties de prison. Il passera bientôt devant la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC) afin d’obtenir son autorisation. On t’explique le tout.
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L’histoire avait choqué le Québec. Le 20 février 2009, Guy Turcotte a assassiné son fils Olivier, 5 ans, et sa fille Anne-Sophie, 3 ans, à coups de couteau.
Il avait alors été reconnu, lors d’un premier procès, non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux, avant d’être interné à l’Institut Philippe-Pinel. Il a été remis en liberté en 2012.
Lors d’un second procès survenu en 2015, l’ancien médecin a été reconnu coupable du meurtre au second degré de ses deux enfants et condamné à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 2028. Il purge sa peine depuis 2024 dans une prison à sécurité minimale.
La CLCC, qui se penchera sur le dossier de l’homme aujourd’hui âgé de 54 ans, indique que si la demande de Turcotte d'avoir une permission de sortie avec escorte (PSAE) est acceptée, les motifs de la décision ne seront pas rendus publics, indique-t-on dans une missive envoyée aux médias.
Qu’est-ce qu’une PSAE? Pour les néophytes en la matière, il s’agit d’une permission permettant à une personne incarcérée de quitter temporairement l’établissement pour différentes raisons, notamment médicales, administratives ou familiales. La sortie se fait sous escorte, soit en compagnie d’un.e membre du personnel de l’établissement ou d’une personne bénévole autorisée.
L'audience devant la CLCC aura lieu le 22 septembre prochain.