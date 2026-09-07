Tigre Géant fait une vente de produits de beauté et de « dupes » à seulement 2 $

Masques à lèvres, bâtons fard à joues, brumes corporelles... OUI!

La façade d'un Tigre Géant.

Tigre Géant fait une vente de produits de beauté.

Noémi Lincourt | Narcity Québec
Éditrice Junior

Si ta trousse de maquillage a besoin d'un petit renouveau mais que ton portefeuille, lui, n'est pas vraiment partant, le Tigre Géant a peut-être exactement ce qu'il te faut. Le magasin liquide présentement une grosse sélection de produits de beauté à 2 $ chacun, et ça donne envie d'y faire une visite.

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Des articles normalement vendus 5 $ ou plus se retrouvent à 2 $ pile, peu importe le format ou la marque, alors il est possible de faire des petites comme des grosses économies.

Des ensembles de masques de nuit pour les l\u00e8vres Ruby & Millie en liquidation \u00e0 2 $. Des ensembles de masques de nuit pour les lèvres Ruby & Millie sont en liquidation à 2 $ au Tigre Géant.Noémi Lincourt | Narcity Québec

Du côté des soins pour les lèvres, on retrouve les coffrets lip sleeping mask de Ruby & Millie, souvent présentés en ligne comme le dupe du fameux Lip Sleeping Mask de Laneige, avec plusieurs mini-pots de textures et parfums différents (baies, mangue, pastèque, gummy bear) accompagnés d'une petite spatule d'application.

Les beurres à lèvres à la goyave rose de la même marque, en format tube, sont eux souvent comparés au Lip Butter Balm de Summer Fridays et se retrouvent aussi dans la liquidation.

Baume \u00e0 l\u00e8vres Ruby & Millie pr\u00e9sent\u00e9 devant une section de produits beaut\u00e9 en liquidation \u00e0 2 $. Des produits beauté, dont ce baume à lèvres Ruby & Millie, sont en liquidation à 2 $ au Tigre Géant.Noémi Lincourt | Narcity Québec

Pour le maquillage, les blush sticks crème de Ruby & Millie, offerts en teintes comme « Juicy Babe » (rose vif) et « Sangria », font fureur sur TikTok comme dupe du Pocket Blush de Rhode, et sont passés de 5 $ à 2 $.

Produits de maquillage Ruby & Millie, dont des b\u00e2tons de fard \u00e0 joues, sous une affiche de liquidation \u00e0 2 $. Des produits de maquillage Ruby & Millie sont affichés à 2 $ dans la section liquidation du Tigre Géant.Noémi Lincourt | Narcity Québec

Pour le corps, les gommages Glow à la vanille-amande et au caramel salé misent sur un profil de parfum qui n'est pas sans rappeler certaines des notes de la fameuse fragrance Cheirosa '62 de Sol de Janeiro (celle du Bum Bum Cream).

Les brumes parfumées infusées à l'huile de cerise ou de pastèque font aussi partie des aubaines, tout comme les brumes rafraîchissantes de Dani Beauty.

Gommage corporel Glow tenu devant une tablette de produits beaut\u00e9 affich\u00e9s \u00e0 2 $. Plusieurs soins pour le corps et produits beauté sont offerts à 2 $ en liquidation au Tigre Géant.Noémi Lincourt | Narcity Québec

Chez Sona Cosmetics, une marque canadienne, ce sont les bâtons de contour et de blush liquide qui sont visés par la promo, tout comme les duos d'huiles à lèvres hydratantes IZMO, offerts en formats fraise et noix de coco.

Produits de maquillage Sona Cosmetics, dont des contours et fards \u00e0 joues, affich\u00e9s \u00e0 2 $. Plusieurs produits Sona Cosmetics sont offerts à 2 $ dans cette section beauté du Tigre Géant.Noémi Lincourt | Narcity Québec


Bref, entre les soins visage, les produits pour le corps et les incontournables pour les lèvres inspirés des grandes marques, il y a de quoi fouiner longtemps dans les allées du Tigre Géant sans se ruiner. Les rabais sont en vigueur jusqu'au 31 décembre... si tout ne disparaît pas avant!

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  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

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