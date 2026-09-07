Tigre Géant fait une vente de produits de beauté et de « dupes » à seulement 2 $
Masques à lèvres, bâtons fard à joues, brumes corporelles... OUI!
Si ta trousse de maquillage a besoin d'un petit renouveau mais que ton portefeuille, lui, n'est pas vraiment partant, le Tigre Géant a peut-être exactement ce qu'il te faut. Le magasin liquide présentement une grosse sélection de produits de beauté à 2 $ chacun, et ça donne envie d'y faire une visite.
À lire également : Tigre Géant vend un « dupe » à 60 $ du populaire séchoir Dyson et on l’a mis au test
Des articles normalement vendus 5 $ ou plus se retrouvent à 2 $ pile, peu importe le format ou la marque, alors il est possible de faire des petites comme des grosses économies.
Des ensembles de masques de nuit pour les lèvres Ruby & Millie sont en liquidation à 2 $ au Tigre Géant.Noémi Lincourt | Narcity Québec
Du côté des soins pour les lèvres, on retrouve les coffrets lip sleeping mask de Ruby & Millie, souvent présentés en ligne comme le dupe du fameux Lip Sleeping Mask de Laneige, avec plusieurs mini-pots de textures et parfums différents (baies, mangue, pastèque, gummy bear) accompagnés d'une petite spatule d'application.
Les beurres à lèvres à la goyave rose de la même marque, en format tube, sont eux souvent comparés au Lip Butter Balm de Summer Fridays et se retrouvent aussi dans la liquidation.
Des produits beauté, dont ce baume à lèvres Ruby & Millie, sont en liquidation à 2 $ au Tigre Géant.Noémi Lincourt | Narcity Québec
Pour le maquillage, les blush sticks crème de Ruby & Millie, offerts en teintes comme « Juicy Babe » (rose vif) et « Sangria », font fureur sur TikTok comme dupe du Pocket Blush de Rhode, et sont passés de 5 $ à 2 $.
Des produits de maquillage Ruby & Millie sont affichés à 2 $ dans la section liquidation du Tigre Géant.Noémi Lincourt | Narcity Québec
Pour le corps, les gommages Glow à la vanille-amande et au caramel salé misent sur un profil de parfum qui n'est pas sans rappeler certaines des notes de la fameuse fragrance Cheirosa '62 de Sol de Janeiro (celle du Bum Bum Cream).
Les brumes parfumées infusées à l'huile de cerise ou de pastèque font aussi partie des aubaines, tout comme les brumes rafraîchissantes de Dani Beauty.
Plusieurs soins pour le corps et produits beauté sont offerts à 2 $ en liquidation au Tigre Géant.Noémi Lincourt | Narcity Québec
Chez Sona Cosmetics, une marque canadienne, ce sont les bâtons de contour et de blush liquide qui sont visés par la promo, tout comme les duos d'huiles à lèvres hydratantes IZMO, offerts en formats fraise et noix de coco.
Plusieurs produits Sona Cosmetics sont offerts à 2 $ dans cette section beauté du Tigre Géant.Noémi Lincourt | Narcity Québec
Bref, entre les soins visage, les produits pour le corps et les incontournables pour les lèvres inspirés des grandes marques, il y a de quoi fouiner longtemps dans les allées du Tigre Géant sans se ruiner. Les rabais sont en vigueur jusqu'au 31 décembre... si tout ne disparaît pas avant!
Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.
Les prix mentionnés dans cet article étaient exacts au moment de la publication et peuvent avoir changé depuis.
- Tigre Géant vend des « dupes » des bouteilles Owala pour 12 $ et les couleurs sont WOW ›
- Tigre Géant vend un « dupe » à 60 $ du populaire séchoir Dyson et on l’a mis au test ›
- Tigre Géant vend le « dupe » parfait de ce classique populaire d'IKEA pour 50 % moins cher ›
- J’ai testé les «dupes» de Sol de Janeiro du Tigre Géant et je n’en reviens toujours pas…mais ›
- Tigre Géant vend des « dupes » de meubles luxueux à prix vraiment intéressants ›
- 12 « dupes » de produits de beauté de marques populaires vendus au Tigre Géant à mini-prix ›
- 11 «dupes» beauté de marques populaires vendus au Tigre Géant qui valent vraiment la peine ›