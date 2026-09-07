Salaire moyen au Canada : Les Québécois gagnent plus par semaine et voici combien
Es-tu quelque part dans la moyenne? 🤔
Oui, tout coûte cher en ces temps inflationnistes et de guerres tarifaires, que ce soit à l'épicerie ou à la station-service. Avec les dépenses prévues à ton budget, il est donc légitime de te demander si tu gagnes assez pour subvenir aux besoins de ton ménage ou si tu es loin du salaire moyen au Québec.
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Selon les plus récentes données de l'Enquête sur l'emploi, la rémunération et les heures de travail de Statistique Canada, le salaire hebdomadaire moyen à l'échelle du pays a atteint 1 343,86 $ en juin 2026, une hausse de 3,4 % par rapport à juin 2025.
Selon l'agence fédérale, cette progression s'explique par un ensemble de facteurs, dont les changements de salaire, la composition de l'emploi, les heures travaillées et certains effets liés à l'année de référence.
Au Québec, le salaire hebdomadaire moyen s'établit à 1 291,91 $ en juin, en hausse de 2,7 % par rapport à l'an dernier. Sur une base annuelle de 52 semaines, ça représente environ 67 179 $.
À l'échelle canadienne, la moyenne annualisée grimpe plutôt à près de 69 881 $, soit environ 2 702 $ de plus que dans la Belle Province.
C'est au Nunavut que le salaire hebdomadaire moyen est le plus élevé au pays, avec 1 883,29 $, pour un revenu annualisé avoisinant 97 931 $. À l'opposé, l'Île-du-Prince-Édouard ferme la marche avec 1 193,19 $ par semaine, soit environ 62 046 $ par année.
Voici le classement complet des provinces et territoires selon leur salaire hebdomadaire moyen en juin 2026 :
- Nunavut, 1 883,29 $ par semaine (environ 97 931 $ par année)
- Territoires du Nord-Ouest, 1 705,04 $ par semaine (environ 88 662 $ par année)
- Yukon, 1 502,89 $ par semaine (environ 78 150 $ par année)
- Alberta, 1 387,44 $ par semaine (environ 72 147 $ par année)
- Ontario, 1 383,94 $ par semaine (environ 71 965 $ par année)
- Colombie-Britannique, 1 351,02 $ par semaine (environ 70 253 $ par année)
- Saskatchewan, 1 306,71 $ par semaine (environ 67 949 $ par année)
- Terre-Neuve-et-Labrador, 1 302,07 $ par semaine (environ 67 708 $ par année)
- Québec, 1 291,91 $ par semaine (environ 67 179 $ par année)
- Nouveau-Brunswick, 1 246,25 $ par semaine (environ 64 805 $ par année)
- Nouvelle-Écosse, 1 229,95 $ par semaine (environ 63 957 $ par année)
- Manitoba, 1 210,66 $ par semaine (environ 62 954 $ par année)
- Île-du-Prince-Édouard, 1 193,19 $ par semaine (environ 62 046 $ par année)
Pour consulter le rapport complet de Statistique Canada, c'est par ici.
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