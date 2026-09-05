Mégaparc aquatique Mōrea à Mirabel : Voici pourquoi le projet n’a toujours pas débuté

Un projet qui fait jaser... mais qui se fait attendre. 👀

Le mégaparc aquatique Mōrea à Mirabel

On en sait un peu plus sur le mégaparc aquatique Mōrea à Mirabel et pourquoi le projet n’a toujours pas débuté.

Courtoisie
Éditeur Junior, Nouvelles

Le mégaparc aquatique Mōrea à Mirabel fait parler de lui depuis un bon moment, mais les premières pelletées de terre se font toujours attendre. Alors que certaines personnes pourraient croire que le projet est sur pause, l’équipe derrière celui-ci assure que ce n’est pas le cas et explique maintenant ce qui retarde le début de la construction.

À lire également : Voici pourquoi il n’y aura pas de piscine à vagues au MÉGA parc aquatique de Mirabel

Dans une présentation publiée en août dernier sur YouTube, le promoteur Ray Courtemanche et la directrice des finances du projet ont tenu à mettre les points sur les « i » et les barres sur les « t » concernant l’avancement de celui-ci.

Initialement annoncée en 2021, sous un autre nom, l'attraction a en effet beaucoup évolué et a connu de nombreuses péripéties depuis. Voici donc les dernières nouvelles sur le complexe Mōrea.

Pourquoi Mōrea n'a toujours pas commencé à être construit?

Ray Courtemanche explique que les banques seraient plus prudentes en raison du contexte économique mondial et des craintes d'une crise semblable à celle de 2008.

Comme Investissement Ray Junior, qui possède déjà plusieurs immeubles à logement, n'a encore aucune expérience en hôtellerie, les institutions financières exigeraient qu'un investisseur et opérateur hôtelier se joigne au projet.

Des discussions auraient déjà eu lieu avec plusieurs propriétaires d'hôtels. Le ou la partenaire recherché devrait fournir une partie de la mise de fonds, soit jusqu'à environ 15 M$, tandis qu'une somme équivalente serait injectée par les promoteurs. Le reste serait financé par les institutions financières.

L'équipe affirme également qu'elle doit attendre que le financement soit complété avant de lancer les travaux.

« Quand on commence un projet, les banques, un coup que tu l'as commencé, ils ne veulent pas embarquer en milieu de projet pour du financement », dit-on.

Combien d'argent a déjà été investi?

Même si aucun bâtiment n'est encore sorti de terre, plusieurs millions de dollars auraient déjà été consacrés au projet, indique-t-on.

Investissement Ray Junior affirme avoir investi environ 30 M$ dans les terrains et les infrastructures, auxquels s'ajouteraient quelque 5 M$ pour la documentation et les études. Au total, près de 35 M$ auraient donc déjà été investis.

La première phase de Mōrea serait évaluée à environ 200 M$, tandis que l'équipe dit rechercher autour de 160 M$ en financement.

Plusieurs démarches auraient aussi déjà été réalisées pour obtenir les autorisations nécessaires, notamment des études sur la circulation et la consommation d'eau, des tests de sol ainsi que des travaux liés aux égouts, à l'aqueduc et aux rues. Les plans de construction seraient toujours en préparation.

Une étude d'achalandage, des évaluations des terrains et des commerces ainsi que des projections financières sur 20 ans auraient également été réalisées.

À terme, le complexe Mōrea, qui sera situé à la sortie 28 de l'autoroute 15, à Cité Mirabel, devrait comprendre deux hôtels, un centre de congrès, une salle de spectacle, des restaurants, des boutiques et un spa.

La portion « parc aquatique » comprendrait notamment des glissades intérieures présentées comme les premières de ce genre au Québec, en plus de différentes attractions.

Pour l'instant, aucune date de début de construction n'est donnée, mais le chantier devrait démarrer une fois le financement entièrement bouclé et un partenaire hôtelier trouvé.


Des outils d'IA peuvent avoir été utilisés pour soutenir la création ou la distribution de ce contenu ; cependant, il a été soigneusement édité et vérifié par un membre de l'équipe éditoriale de Narcity. Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'IA, nos normes et notre éthique journalistique, veuillez consulter la page Normes Éditoriales de Narcity.

From Your Site Articles
parc aquatique au québec mirabel rive-nord
Québec Canada Nouvelles
  • Jean-Michel Clermont-Goulet

    Éditeur Junior

    Jean-Michel Clermont-Goulet est journaliste et éditeur junior chez Narcity Québec. Diplômé de l’Université du Québec à Montréal (UQAM) en journalisme, il a d’abord fait ses premières armes au sein d’un média spécialisé en techno avant d’embarquer dans la grande famille de Narcity Québec, où il a travaillé de 2019 à 2021. Après un passage dans l'équipe de 24 heures, où il a traité d’actualité locale, nationale et internationale, Jean-Michel est de retour en force en 2025 pour informer la communauté de Narcity. Bien qu’il soit intolérant au gluten, il mange de la politique à profusion et n’a pas peur de donner son opinion. Il accorde également une importance aux nouvelles concernant divers enjeux sociaux et environnementaux.

Tunnel et pont fermés : Ce sera l'enfer ce long week-end sur les routes du Grand Montréal

Mieux vaut prévoir tes détours (et beaucoup de patience). 😡🚗

Prédictions météo d'octobre 2026 au Québec : la neige risque de tomber avant l'Halloween

Ton balai à neige pourrait servir plus tôt que tu penses. 🚗❄️

Dollarama vend ces lotions corporelles populaires pour 50 % moins cher que chez Walmart

Le même format, la moitié du prix. 👀🤑

Les parcs nationaux du Québec seront GRATUITS durant 1 journée — Voici comment en profiter

Tu peux réserver ta place dès maintenant. 🙌 Mais fais vite!

Liquidation Marie va ouvrir une première succursale en Mauricie à l'automne 2026

« C'était une ville que personne n'attendait, mais qui était vraiment très en demande! »

Allocation canadienne pour enfants : Jusqu'à 680 $/enfant versés ce mois-ci et voici quand

Ça ne peut que faire du bien au budget des familles. 💸

5 nouveaux gars d'Occupation Double Panama sont dévoilés juste avant la Grande première

Ça sent la « twist »! 👀

Voici LA station-service avec l’essence la moins chère à Québec et Montréal actuellement

Quand tu peux payer 15 ¢/litre de moins, ça vaut le coût! 👀

7 prestations et crédits d'impôt pour les aînés du Québec versés ce mois-ci

Il y a toujours des avantages à vieillir! 💰

Jusqu’à 204 $ versés ce mois-ci à certains Québécois avec cette prestation fédérale

Car quand tout coûte cher, toutes sommes sont les bienvenues. 👀