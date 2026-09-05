Mégaparc aquatique Mōrea à Mirabel : Voici pourquoi le projet n’a toujours pas débuté
Un projet qui fait jaser... mais qui se fait attendre. 👀
Le mégaparc aquatique Mōrea à Mirabel fait parler de lui depuis un bon moment, mais les premières pelletées de terre se font toujours attendre. Alors que certaines personnes pourraient croire que le projet est sur pause, l’équipe derrière celui-ci assure que ce n’est pas le cas et explique maintenant ce qui retarde le début de la construction.
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Dans une présentation publiée en août dernier sur YouTube, le promoteur Ray Courtemanche et la directrice des finances du projet ont tenu à mettre les points sur les « i » et les barres sur les « t » concernant l’avancement de celui-ci.
Initialement annoncée en 2021, sous un autre nom, l'attraction a en effet beaucoup évolué et a connu de nombreuses péripéties depuis. Voici donc les dernières nouvelles sur le complexe Mōrea.
Pourquoi Mōrea n'a toujours pas commencé à être construit?
Ray Courtemanche explique que les banques seraient plus prudentes en raison du contexte économique mondial et des craintes d'une crise semblable à celle de 2008.
Comme Investissement Ray Junior, qui possède déjà plusieurs immeubles à logement, n'a encore aucune expérience en hôtellerie, les institutions financières exigeraient qu'un investisseur et opérateur hôtelier se joigne au projet.
Des discussions auraient déjà eu lieu avec plusieurs propriétaires d'hôtels. Le ou la partenaire recherché devrait fournir une partie de la mise de fonds, soit jusqu'à environ 15 M$, tandis qu'une somme équivalente serait injectée par les promoteurs. Le reste serait financé par les institutions financières.
L'équipe affirme également qu'elle doit attendre que le financement soit complété avant de lancer les travaux.
« Quand on commence un projet, les banques, un coup que tu l'as commencé, ils ne veulent pas embarquer en milieu de projet pour du financement », dit-on.
Combien d'argent a déjà été investi?
Même si aucun bâtiment n'est encore sorti de terre, plusieurs millions de dollars auraient déjà été consacrés au projet, indique-t-on.
Investissement Ray Junior affirme avoir investi environ 30 M$ dans les terrains et les infrastructures, auxquels s'ajouteraient quelque 5 M$ pour la documentation et les études. Au total, près de 35 M$ auraient donc déjà été investis.
La première phase de Mōrea serait évaluée à environ 200 M$, tandis que l'équipe dit rechercher autour de 160 M$ en financement.
Plusieurs démarches auraient aussi déjà été réalisées pour obtenir les autorisations nécessaires, notamment des études sur la circulation et la consommation d'eau, des tests de sol ainsi que des travaux liés aux égouts, à l'aqueduc et aux rues. Les plans de construction seraient toujours en préparation.
Une étude d'achalandage, des évaluations des terrains et des commerces ainsi que des projections financières sur 20 ans auraient également été réalisées.
À terme, le complexe Mōrea, qui sera situé à la sortie 28 de l'autoroute 15, à Cité Mirabel, devrait comprendre deux hôtels, un centre de congrès, une salle de spectacle, des restaurants, des boutiques et un spa.
La portion « parc aquatique » comprendrait notamment des glissades intérieures présentées comme les premières de ce genre au Québec, en plus de différentes attractions.
Pour l'instant, aucune date de début de construction n'est donnée, mais le chantier devrait démarrer une fois le financement entièrement bouclé et un partenaire hôtelier trouvé.
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