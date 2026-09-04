Les parcs nationaux du Québec seront GRATUITS durant 1 journée — Voici comment en profiter
Tu peux réserver ta place dès maintenant. 🙌 Mais fais vite!
Si ton été t'a coûté plus cher que prévu, sache que tu n'as pas à rester à la maison tout l'automne pour autant. Tu peux profiter d'une sortie en plein air complètement gratuite lors de la Journée des parcs nationaux du Québec de la Sépaq qui revient encore cette année. Allez hop! C'est le temps d'aller prendre une bouffée d'air frais.
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Le samedi 12 septembre, les grands espaces verts des 23 parcs nationaux situés aux quatre coins de la province s'ouvriront à toi gratuitement. Petite nouveauté cette année, c'est sous le thème de « La grande (dé)connexion nationale » que se déroulera l'événement. Le concept : à 13 h pile, tout le monde dans tous les parcs nationaux de la province s'arrête pendant dix minutes pour un « bain de nature » collectif. Pas de téléphone, pas de bruit, juste toi et les arbres.
Même si tu n'auras pas à débourser le traditionnel 10,30 $ pour l'accès quotidien, tu dois tout de même réserver ton passage d'avance et en ligne, puisque les quantités sont limitées.
Chaque parc a déjà dévoilé sa programmation spéciale pour l'occasion, mais ce n'est pas une raison de s'y limiter : les services habituels restent aussi accessibles pendant la journée, comme les sentiers de randonnée, le vélo et plusieurs autres.
Attention, certaines activités nautiques peuvent être retardées ou annulées si la météo ne coopère pas (vent, température de l'eau, etc.), et la location d'équipement entraîne généralement des frais supplémentaires. Comme l'offre varie d'un endroit à l'autre, mieux vaut vérifier la carte interactive pour savoir exactement ce qui t'attend sur place, que ce soit une activité familiale, une conférence sur la faune locale ou simplement l'accès à tes coins de nature préférés.
Envie de faire de ta sortie un séjour complet? Camping, prêt-à-camper ou chalet restent disponibles à réserver pour la fin de semaine, en plus de l'accès journalier gratuit.
Quels sont les parcs nationaux qui seront gratuits?
- Parc national d'Aiguebelle
- Parc national d'Anticosti
- Parc national du Bic
- Parc national du Fjord-du-Saguenay
- Parc national de Frontenac
- Parc national de la Gaspésie
- Parc national des Grands-Jardins
- Parc national des Hautes-Gorges-de-la-Rivière-Malbaie
- Parc national de l'Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé
- Parc national des Îles-de-Boucherville
- Parc national de la Jacques-Cartier
- Parc national du Lac-Témiscouata
- Parc national de Miguasha
- Parc national du Mont-Mégantic
- Parc national du Mont-Orford
- Parc national du Mont-Saint-Bruno
- Parc national du Mont-Tremblant
- Parc national des Monts-Valin
- Parc national d'Oka
- Parc national d'Opémican
- Parc national de Plaisance
- Parc national de la Pointe-Taillon
- Parc national de la Yamaska
Journée des parcs nationaux du Québec
Coût : Gratuit - Les droits d'accès quotidiens pour la journée des parcs nationaux du Québec sont déjà disponibles
Quand : Le samedi 12 septembre 2026
Adresse : 23 parcs nationaux à travers la province
Accessibilité : La plupart des installations sont accessibles aux fauteuils roulants et aux poussettes. Il est tout de même préférable de vérifier auprès du parc en particulier avant de s'y rendre.
Avant de partir à l'aventure, consulte notre Guide du voyageur responsable pour rester informé.e, en sécurité, intelligent.e et, surtout, respectueux.se durant ton voyage.
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