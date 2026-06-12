Ces 38 parcs régionaux au Québec offrent des accès GRATUITS : voici la liste complète

Pour une journée en plein air qui ne va pas te coûter un sou! 😍

Passerelle du Parc éco Laurentides au Québec.

Près de 40 parcs régionaux au Québec offrent des accès journaliers gratuits grâce au programme Accès nature.

Parc éco Laurentides | Facebook
Éditrice sénior, Nouvelles

Tu n'as plus de raison de ne pas profiter de la nature cet été. En plus de la Sépaq qui propose sa carte annuelle en rabais, plus d'une trentaine de parcs régionaux au Québec offrent des milliers d'accès gratuits cet été. Randonnée en forêt, escapade sur l'eau, ou balade à vélo, il y a moyen de sortir à travers la province sans te ruiner. On t'explique comment ça fonctionne.

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Lancé par le gouvernement du Québec en août 2024, le programme Accès Nature prévoit plus de 55 000 accès journaliers gratuits répartis dans les parcs participants.

Tu dois réserver ton accès gratuit en ligne à l'avance sur la plateforme de réservation, au minimum 24 heures avant ta visite. Impossible de te présenter à l'entrée et d'obtenir la gratuité sur place.

Chaque personne peut utiliser le programme jusqu'à quatre fois par parc régional. Si l'accès à un parc est déjà gratuit, le programme peut aussi couvrir les frais de stationnement, comme c'est le cas pour certains parcs-nature de l'île de Montréal.

Le programme est disponible jusqu'à épuisement de l'enveloppe budgétaire, alors mieux vaut ne pas attendre.


Les parcs participants

En date du 12 juin 2026, ce sont 38 parcs régionaux qui sont admissibles au programme :

  • Base Plein Air Sainte-Foy
  • Club d'Escalade et de Randonnée Montagne D'Argent
  • Parc Aventures Cap Jaseux
  • Parc de la Gorge de Coaticook
  • Parc de la rivière Batiscan
  • Parc de la Rivière-des-Mille-Îles
  • Parc de la Rivière-du-Moulin
  • Parc d'environnement naturel de Sutton
  • Parc des Sommets
  • Parc du Massif du Sud
  • Parc Harold F. Baldwin
  • Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies
  • Parc-nature de l'Île-de-la-Visitation
  • Parc Nature de Pointe-aux-Outardes
  • Parc-nature du Bois-de-Liesse
  • Parc-nature du Cap-Saint-Jacques
  • Parc naturel régional de Portneuf
  • Parc régional de Champboisé
  • Parc régional de la Chute-à-Bull
  • Parc régional de la Forêt Ouareau
  • Parc régional de la Rivière-du-Nord
  • Parc régional de la Rivière Gentilly
  • Parc régional de Val-David–Val-Morin (secteur Dufresne)
  • Parc régional de Val-David–Val-Morin (secteur Far Hills)
  • Parc régional des Appalaches
  • Parc régional des Chutes Monte-à-Peine-et-des-Dalles
  • Parc régional des Grandes-Coulées
  • Parc régional des Grandes-Rivières du lac Saint-Jean
  • Parc régional des Sept-Chutes
  • Parc régional du Lac Taureau
  • Parc régional du Mont-Ham
  • Parc régional du Mont-Saint-Joseph
  • Parc régional éducatif Bois de Belle-Rivière
  • Parc régional Kiamika
  • Parc régional Montagne du Diable
  • TERFA – Canyon des Portes de l'Enfer
  • TERFA – Réserve faunique Duchénier
  • Vallée Bras-du-Nord

Pour consulter la liste complète et à jour des parcs participants, tu peux aussi visiter directement le site toutlemondedehors.ca.

Il ne te reste plus qu'à choisir ta destination et à profiter de tout ce que la nature québécoise a à offrir.

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  • Ariane Fortin

    Éditrice sénior, Nouvelles

    Diplômée du programme de journalisme à l'UQAM, Ariane Fortin a commencé comme rédactrice chez Narcity Québec en 2018. Maintenant éditrice senior, elle dirige une équipe de rédacteurs et d'éditeurs pour couvrir tout ce qu'il se passe dans ta ville. Ariane a joué un rôle important dans le développement de la verticale Nouvelles sur le site et a su fortifier la place ainsi que la crédibilité de Narcity dans l'industrie médiatique de la province. Sa force est le journalisme de service et la vulgarisation de sujets d'actualité complexes pour les rendre informatifs et attrayants pour les lecteurs.

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