7 chutes presque irréelles au Québec que tu dois voir au moins une fois dans ta vie

Notre province cache vraiment des trésors de la nature!

Une personne devant une chute au Québec. Droite : Une chute et rivière émeraude au Québec.

Des chutes au Québec que tu dois voir au moins une fois dans ta vie.

@cl_bn | Instagram, @alexeeg | Instagram
Éditrice Junior

Si tu prépares un road trip au Québec cet été, certaines chutes méritent clairement une place sur ton itinéraire. Un peu partout dans la province, ces merveilles naturelles offrent des panoramas impressionnants et, bonne nouvelle, plusieurs peuvent se découvrir gratuitement. Que tu y ailles à la fin du printemps, lorsque la fonte des neiges gonfle les débits d’eau, ou en plein été, le spectacle est toujours aussi ravissant. Voici donc sept chutes au Québec à voir au moins une fois dans ta vie.

À lire également : 6 petites villes à visiter en road trip au Québec pour une escapade au bord de l'eau

En parcourant ces endroits, tu pourras admirer des paysages saisissants tout en empruntant des sentiers ponctués de belvédères, de passerelles et d’aires de pique-nique. De quoi transformer ta sortie en véritable aventure pour les personnes qui aiment le plein air et les panoramas grandioses.

Chutes Waber

Prix : 10 $ par adulte

Quand : Dès le 28 mai 2026

Adresse : Entrée Saint-Mathieu du parc national de la Mauricie - Quitter l'autoroute 55 à la sortie 217 et suivre les indications en direction de Saint-Mathieu-du-Parc, Shawinigan, QC

Pourquoi tu dois y aller : Découvrir les chutes Waber demande un peu d’aventure, mais l’expérience en vaut largement la peine. Avant d’atteindre ce spectacle naturel de 27 mètres de haut, il faut d’abord pagayer pendant environ une heure, puis poursuivre l’exploration à pied en s’enfonçant dans les bois pour une autre heure de marche.

Cette petite expédition fait partie du charme du lieu. Une fois sur place, la récompense est immédiate : la vue sur ces impressionnantes chutes, entourées de nature, offre un panorama spectaculaire qui fait vite oublier les efforts du trajet.

Note que, bien qu’il soit possible de s’y baigner, il est interdit sauter du haut des chutes ou d’escalader leur paroi rocheuse.

Accessibilité : Non accessible aux personnes en fauteuil roulant.

Site Internet de Parcs Canada

Les chutes de la Chaudière

Prix : Accès et stationnement gratuits

Quand : Tous les jours, le stationnement y est interdit entre 23 h et 5 h

Adresse : Parc des Chutes-de-la-Chaudière - 3300, rue Parc des chutes, Lévis, QC

  • Stationnement Secteur Est – Autoroute 73, sortie 130
  • Stationnement Secteur Ouest – Autoroute 20, sortie 311 puis la route 116 ouest

Pourquoi tu dois y aller : Le parc des Chutes-de-la-Chaudière est un endroit où la nature en met plein la vue. Sur place, tu peux admirer une impressionnante chute de 35 mètres, notamment depuis une passerelle suspendue à 23 mètres de hauteur ou à partir des différents belvédères aménagés. Entre les panoramas spectaculaires, les 4,5 kilomètres de sentiers et les coins parfaits pour un pique-nique, c’est le genre de lieu qui mérite clairement une place sur ta bucket list.

Site Internet du Parc des Chutes-de-la-Chaudière

Chute à Philomène

Prix : Accès et stationnement gratuits

Quand : En tout temps

Adresse : Chute à Philomène - Rang Saint-Louis, Saint-Alexandre-des-Lacs, QC

Pourquoi tu dois y aller : Haute de 33 mètres, la chute à Philomène offre un spectacle naturel impressionnant qui attire les regards dès qu’on s’en approche. Tu peux l’admirer depuis une plateforme suspendue qui donne une vue dégagée sur la chute, ou encore descendre jusqu’à son pied pour ressentir toute la force de l’eau qui se déverse. Peu importe l’angle choisi, le panorama est saisissant et mérite qu’on s’y arrête. Si tes pas te mènent du côté du Bas-Saint-Laurent, c’est clairement un arrêt à ajouter à ton itinéraire pour profiter de ce décor naturel dans toute sa splendeur.

Accessibilité : La passerelle suspendue est accessible aux personnes en fauteuil roulant via un chemin sans obstacle.
Les chiens en laisse sont les bienvenus sur le site, à condition de respecter les autres personnes et de ramasser derrière eux.

Site Internet de La Matapédia

La chute Archambault

Prix : 8 $ par voiture

Quand : Tous les jours entre 9 h et 18 h

Adresse : Centre de plein air de l’UQAM - 2424, chemin du Lac-Quenouille, Lac-Supérieur, QC

Pourquoi tu dois y aller : Le Centre de plein air de l’UQAM, situé à environ 90 minutes de Montréal, est une belle idée de sortie pour passer du temps en nature. Sur place, plusieurs sentiers de randonnée permettent de se balader tranquillement en forêt et de profiter du calme des lieux.

L’un des attraits du site reste toutefois sa charmante chute, où l’eau tourbillonne et attire les personnes qui souhaitent se rafraîchir lors des journées chaudes. C’est un endroit parfait pour faire une pause près de l’eau après une randonnée. Il faut cependant garder en tête que le secteur n’est pas surveillé, donc la prudence est de mise si tu décides d’y aller pour te baigner.

Accessibilité : Le nombre de visiteur.euse.s à la chute est limité et les groupes de huit personnes et plus sont interdits de juin à la mi-septembre. Non accessible aux personnes à mobilité réduite.

Site Internet du Centre de plein air de l’UQAM

La cascade du parc de la Rivière-Beauport

Prix : Accès gratuit

Quand : Tous les jours de 6 h au coucher du soleil

Adresse : Parc de la Rivière-Beauport - Av. des Cascades, Québec, QC

Pourquoi tu dois y aller : Au parc des Moulins, la nature et l’histoire se rencontrent au fil des sentiers. En suivant une boucle facile d’environ 2,4 km, tu pourras te rendre jusqu’à une jolie cascade de dix mètres de haut, nichée tout près du parc Armand-Grenier, qui offre un décor naturel vraiment impressionnant.

Mais la visite ne s’arrête pas là. Le site propose près de 6,5 kilomètres de sentiers qui longent la rivière Beauport, en plus d’un trajet de passerelles d’environ un kilomètre qui te permet d’explorer le secteur sous un autre angle. En chemin, tu pourras aussi apercevoir plusieurs vestiges du passé industriel des lieux, notamment d’anciens moulins, des distilleries et des brasseries qui témoignent de l’histoire du site.

Accessibilité : Le parc est accessible partiellement aux personnes à mobilité réduite.

Site Internet de la Ville de Québec

Chute Jean-Larose

Prix : Accès gratuit

Quand : Du 15 mai au 30 novembre 2026

Adresse : Chute Jean-Larose - Saint-Ferréol-les-Neiges, QC | Après avoir passé le feu de signalisation du Mont-Sainte-Anne sur la route 360, dirige-toi vers le stationnement situé à ta droite, tout juste après le pont.

Pourquoi tu dois y aller : Pour voir la chute Jean-Larose dans toute sa grandeur, prépare-toi à emprunter le sentier Mestachibo Ouest, accessible à partir du stationnement du boulevard des Neiges, qui mène vers cette impressionnante chute à travers un environnement naturel spectaculaire.

Sur le trajet, un escalier de 350 marches longe la chute et te permet de grimper progressivement vers plusieurs belvédères aménagés. Ces points d’observation offrent différentes perspectives sur la chute et la vallée environnante, transformant la montée en une série de panoramas mémorables.

Accessibilité : La baignade est permise. Les chiens en laisse sont les bienvenus sur le site, à condition d'être respectueux des autres personnes et de laisser les lieux propres.

Site Internet du Sentier Mestachibo.

Chute de la Rivière Émeraude

Prix : 12 $ par personne de 13 ans et plus pour l'accès journalier de juin à la mi-octobre (gratuit pour les moins de 13 ans)

Quand : Tous les jours de 9 h à 17 h

Adresse : Chemin de la Carrière, Bridgeville, QC

Pourquoi tu dois y aller : Nichée dans le parc municipal de la Rivière Émeraude, à Bridgeville près de Percé, cette chute vaut le détour. Pour l’atteindre, il faut emprunter un sentier d’un peu moins d’un kilomètre, plutôt accidenté, qui mène à un escalier de plus de 100 marches.

Une fois rendu.e au bas de celles-ci, tu découvriras une chute entourée d’une eau limpide aux reflets verts où il est possible de se rafraîchir et même d’apercevoir les pierres au fond. Il faut toutefois rester prudent, puisque le site n’est pas surveillé.

Accessibilité : Ce site n’est pas accessible pour les personnes à mobilité réduite et/ou en fauteuil roulant

Site Internet de Tourisme Percé

From Your Site Articles
chutes gratuite au québec activité gratuite au québec quoi faire au québec randonnées au québec chutes au québec
Québec Canada Voyage
  • Noémi Lincourt

    Éditrice junior

    Noémi Lincourt est éditrice junior et rédactrice de contenu choses à faire et voyage pour Narcity Québec. Avant ce titre, elle a été éditrice, chef de section, pour la compagnie pendant près de trois ans. Bachelière en études littéraires, elle adore dénicher les récits extraordinaires du quotidien et les grandes aventures à vivre entre amis. En tant que citadine dans l’âme, Noémi perçoit le grouillement de la ville comme une belle histoire qui ne demande qu’à être racontée.

9 sentiers avec passerelles à moins de 2h30 de Montréal pour profiter de l’automne

Ta « bucket list » de la saison est prête! 🍂

7 sentiers avec passerelles pour des randonnées d'hiver faciles et WOW près de Montréal

Paysages enneigés à perte de vue! ❄️✨😍

8 endroits au Québec où les couleurs t’en mettront vraiment plein la vue cet automne

La « bucket list » ultime de l'automne! 😍

6 activités à Montréal qui valent la sortie en hiver pour éviter les attrape-touristes

Ta bucket list est prête!

Voici les 16 secteurs d'emploi les mieux payés au Québec en ce moment

Non, le numéro 1 n’est ni le droit, ni la médecine ou la finance.

8 « hacks » à utiliser chez Maxi pour économiser encore plus sur ton panier d'épicerie

Ciao les factures salées non prévues!

5 jobs en télétravail qui paient entre 85 000 $ et 145 000 $ au Québec actuellement

Être bien payé, sans avoir à sortir (ou presque) de chez soi = OUI! 🙌

Un concept de jeu d'évasion avec 30 salles à réussir en 90 min vient d'ouvrir à Montréal

Es-tu « game »? 🔥👀

Juste pour rire ne s'associera pas avec Julien Lacroix, après avoir causé une controverse

Opinion publique: 1 - Juste pour rire : 0

La STM embauche avec un sec. 5 et les salaires offerts vont de 28,95$ à 35,64$/ h

Si tu as ton permis et un peu d'expérience à la clientèle, c'est pour toi!

Voici les gros salaires des patrons des 5 grandes banques du Canada

On est loin du salaire moyen des Québécois!🥲

Ce «hack» d'organisation IKEA sauve de l’espace et coûte 70% moins cher que sur Amazon

Une trouvaille pour ton ménage de printemps!

On a trouvé les 8 quartiers à Montréal où les 3 1/2 sont les moins chers en mars 2026

Il y en a plusieurs qui comptent des loyers à moins de 1 000 $! 🤯

6 petites villes à visiter en road trip au Québec pour une escapade au bord de l'eau

Cet été s'annonce parfait!