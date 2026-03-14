7 chutes presque irréelles au Québec que tu dois voir au moins une fois dans ta vie
Notre province cache vraiment des trésors de la nature!
Si tu prépares un road trip au Québec cet été, certaines chutes méritent clairement une place sur ton itinéraire. Un peu partout dans la province, ces merveilles naturelles offrent des panoramas impressionnants et, bonne nouvelle, plusieurs peuvent se découvrir gratuitement. Que tu y ailles à la fin du printemps, lorsque la fonte des neiges gonfle les débits d’eau, ou en plein été, le spectacle est toujours aussi ravissant. Voici donc sept chutes au Québec à voir au moins une fois dans ta vie.
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En parcourant ces endroits, tu pourras admirer des paysages saisissants tout en empruntant des sentiers ponctués de belvédères, de passerelles et d’aires de pique-nique. De quoi transformer ta sortie en véritable aventure pour les personnes qui aiment le plein air et les panoramas grandioses.
Chutes Waber
Prix : 10 $ par adulte
Quand : Dès le 28 mai 2026
Adresse : Entrée Saint-Mathieu du parc national de la Mauricie - Quitter l'autoroute 55 à la sortie 217 et suivre les indications en direction de Saint-Mathieu-du-Parc, Shawinigan, QC
Pourquoi tu dois y aller : Découvrir les chutes Waber demande un peu d’aventure, mais l’expérience en vaut largement la peine. Avant d’atteindre ce spectacle naturel de 27 mètres de haut, il faut d’abord pagayer pendant environ une heure, puis poursuivre l’exploration à pied en s’enfonçant dans les bois pour une autre heure de marche.
Cette petite expédition fait partie du charme du lieu. Une fois sur place, la récompense est immédiate : la vue sur ces impressionnantes chutes, entourées de nature, offre un panorama spectaculaire qui fait vite oublier les efforts du trajet.
Note que, bien qu’il soit possible de s’y baigner, il est interdit sauter du haut des chutes ou d’escalader leur paroi rocheuse.
Accessibilité : Non accessible aux personnes en fauteuil roulant.
Les chutes de la Chaudière
Prix : Accès et stationnement gratuits
Quand : Tous les jours, le stationnement y est interdit entre 23 h et 5 h
Adresse : Parc des Chutes-de-la-Chaudière - 3300, rue Parc des chutes, Lévis, QC
- Stationnement Secteur Est – Autoroute 73, sortie 130
- Stationnement Secteur Ouest – Autoroute 20, sortie 311 puis la route 116 ouest
Pourquoi tu dois y aller : Le parc des Chutes-de-la-Chaudière est un endroit où la nature en met plein la vue. Sur place, tu peux admirer une impressionnante chute de 35 mètres, notamment depuis une passerelle suspendue à 23 mètres de hauteur ou à partir des différents belvédères aménagés. Entre les panoramas spectaculaires, les 4,5 kilomètres de sentiers et les coins parfaits pour un pique-nique, c’est le genre de lieu qui mérite clairement une place sur ta bucket list.
Chute à Philomène
Prix : Accès et stationnement gratuits
Quand : En tout temps
Adresse : Chute à Philomène - Rang Saint-Louis, Saint-Alexandre-des-Lacs, QC
Pourquoi tu dois y aller : Haute de 33 mètres, la chute à Philomène offre un spectacle naturel impressionnant qui attire les regards dès qu’on s’en approche. Tu peux l’admirer depuis une plateforme suspendue qui donne une vue dégagée sur la chute, ou encore descendre jusqu’à son pied pour ressentir toute la force de l’eau qui se déverse. Peu importe l’angle choisi, le panorama est saisissant et mérite qu’on s’y arrête. Si tes pas te mènent du côté du Bas-Saint-Laurent, c’est clairement un arrêt à ajouter à ton itinéraire pour profiter de ce décor naturel dans toute sa splendeur.
Accessibilité : La passerelle suspendue est accessible aux personnes en fauteuil roulant via un chemin sans obstacle.
Les chiens en laisse sont les bienvenus sur le site, à condition de respecter les autres personnes et de ramasser derrière eux.
La chute Archambault
Prix : 8 $ par voiture
Quand : Tous les jours entre 9 h et 18 h
Adresse : Centre de plein air de l’UQAM - 2424, chemin du Lac-Quenouille, Lac-Supérieur, QC
Pourquoi tu dois y aller : Le Centre de plein air de l’UQAM, situé à environ 90 minutes de Montréal, est une belle idée de sortie pour passer du temps en nature. Sur place, plusieurs sentiers de randonnée permettent de se balader tranquillement en forêt et de profiter du calme des lieux.
L’un des attraits du site reste toutefois sa charmante chute, où l’eau tourbillonne et attire les personnes qui souhaitent se rafraîchir lors des journées chaudes. C’est un endroit parfait pour faire une pause près de l’eau après une randonnée. Il faut cependant garder en tête que le secteur n’est pas surveillé, donc la prudence est de mise si tu décides d’y aller pour te baigner.
Accessibilité : Le nombre de visiteur.euse.s à la chute est limité et les groupes de huit personnes et plus sont interdits de juin à la mi-septembre. Non accessible aux personnes à mobilité réduite.
La cascade du parc de la Rivière-Beauport
Prix : Accès gratuit
Quand : Tous les jours de 6 h au coucher du soleil
Adresse : Parc de la Rivière-Beauport - Av. des Cascades, Québec, QC
Pourquoi tu dois y aller : Au parc des Moulins, la nature et l’histoire se rencontrent au fil des sentiers. En suivant une boucle facile d’environ 2,4 km, tu pourras te rendre jusqu’à une jolie cascade de dix mètres de haut, nichée tout près du parc Armand-Grenier, qui offre un décor naturel vraiment impressionnant.
Mais la visite ne s’arrête pas là. Le site propose près de 6,5 kilomètres de sentiers qui longent la rivière Beauport, en plus d’un trajet de passerelles d’environ un kilomètre qui te permet d’explorer le secteur sous un autre angle. En chemin, tu pourras aussi apercevoir plusieurs vestiges du passé industriel des lieux, notamment d’anciens moulins, des distilleries et des brasseries qui témoignent de l’histoire du site.
Accessibilité : Le parc est accessible partiellement aux personnes à mobilité réduite.
Chute Jean-Larose
Prix : Accès gratuit
Quand : Du 15 mai au 30 novembre 2026
Adresse : Chute Jean-Larose - Saint-Ferréol-les-Neiges, QC | Après avoir passé le feu de signalisation du Mont-Sainte-Anne sur la route 360, dirige-toi vers le stationnement situé à ta droite, tout juste après le pont.
Pourquoi tu dois y aller : Pour voir la chute Jean-Larose dans toute sa grandeur, prépare-toi à emprunter le sentier Mestachibo Ouest, accessible à partir du stationnement du boulevard des Neiges, qui mène vers cette impressionnante chute à travers un environnement naturel spectaculaire.
Sur le trajet, un escalier de 350 marches longe la chute et te permet de grimper progressivement vers plusieurs belvédères aménagés. Ces points d’observation offrent différentes perspectives sur la chute et la vallée environnante, transformant la montée en une série de panoramas mémorables.
Accessibilité : La baignade est permise. Les chiens en laisse sont les bienvenus sur le site, à condition d'être respectueux des autres personnes et de laisser les lieux propres.
Chute de la Rivière Émeraude
Prix : 12 $ par personne de 13 ans et plus pour l'accès journalier de juin à la mi-octobre (gratuit pour les moins de 13 ans)
Quand : Tous les jours de 9 h à 17 h
Adresse : Chemin de la Carrière, Bridgeville, QC
Pourquoi tu dois y aller : Nichée dans le parc municipal de la Rivière Émeraude, à Bridgeville près de Percé, cette chute vaut le détour. Pour l’atteindre, il faut emprunter un sentier d’un peu moins d’un kilomètre, plutôt accidenté, qui mène à un escalier de plus de 100 marches.
Une fois rendu.e au bas de celles-ci, tu découvriras une chute entourée d’une eau limpide aux reflets verts où il est possible de se rafraîchir et même d’apercevoir les pierres au fond. Il faut toutefois rester prudent, puisque le site n’est pas surveillé.
Accessibilité : Ce site n’est pas accessible pour les personnes à mobilité réduite et/ou en fauteuil roulant
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