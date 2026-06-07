18 essentiels de camping à moins de 5 $ vendus chez Dollarama
Pas besoin de te ruiner pour bien t'équiper pour le plein air! 🏕️
Partir en camping, c’est souvent synonyme de liberté, d’air frais et de moments loin du quotidien, mais ça vient aussi avec son lot de petits oublis qui peuvent rapidement compliquer le séjour. Du côté de Dollarama, on retrouve justement plein de produits qui peuvent t’éviter bien des pépins une fois sur place. Entre ce que tu penses avoir apporté et ce que tu réalises trop tard avoir laissé derrière, la liste peut vite s’allonger.
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Ce que plusieurs personnes ne savent pas, c’est qu’il existe une tonne d’options pratiques à très petit prix au magasin du dollar. Sans tomber dans le glamping ou les gadgets inutiles, on parle ici d’items simples, efficaces et surtout utiles quand on aime le camping plus débrouillard, en forêt ou loin des installations tout équipées.
On a justement fouillé pour repérer ce genre de trouvailles qui peuvent vraiment faire une différence. L’idée n’est pas de tout acheter, mais plutôt de te rappeler certains essentiels faciles à oublier ou de te faire découvrir des options abordables qui peuvent dépanner.
Que ce soit pour cuisiner, s’éclairer, s’organiser ou improviser une solution au besoin, ces petits achats à moins de cinq dollars pourraient bien devenir les héros discrets de ton prochain séjour. À noter que la sélection peut varier d’une succursale à l’autre.
Lampe de poche rechargeable
Lampe de poche rechargeable en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,80 $Cette lampe de poche change un peu la donne pour le camping. Fini les piles à remplacer : elle se recharge directement à la lumière du jour. Avec ses 120 lumens, elle éclaire suffisamment pour te déplacer autour du camp une fois la nuit tombée, et ses trois modes d'éclairage ainsi que sa conception imperméable en font un accessoire simple mais vraiment fiable à avoir sous la main.
Serviette en microfibre
Serviette en microfibre en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,25 $
Quand l'objectif c'est de voyager léger, la serviette en microfibre est difficile à ignorer. Son tissu ultra-absorbant sèche rapidement et t'évite de trimballer quelque chose de trempé dans ton sac toute la journée. Une fois roulée dans son étui, elle prend à peine de place dans ton rangement. Compacte et efficace, elle est parfaite à avoir sous la main après une baignade ou une pluie imprévue.
Bol compressible
Bol compressible en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,50 $
Dans un sac déjà bien rempli, le bol compressible trouve facilement sa place. Sa structure en silicone sans BPA se replie en quelques secondes et résiste à la chaleur sans problème. Discret au transport, il devient vite indispensable au moment de manger en plein air.
Couverture de secours
Couverture de secours en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 1,50 $
La couverture de secours, c'est le classique qu'on espère ne jamais avoir à utiliser, mais qu'on est bien content d'avoir glissé dans son sac le moment venu. Ultra légère et minuscule une fois pliée, elle peut aider à conserver la chaleur ou dépanner en cas de situation imprévue. Ça prend presque zéro espace, et en camping plus isolé, ce genre de petit ajout peut vraiment faire la différence.
Ensemble de couverts multiusages
Ensemble de couverts multiusages en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,50 $
Impossible de parler repas en camping sans mentionner cet ensemble de couverts. Il se sépare en deux pour utiliser le couteau et la fourchette en même temps : fini l'improvisation bancale. Compact, polyvalent et facile à ranger, il simplifie clairement les repas loin de chez soi.
Oreiller auto-gonflable
Oreiller auto-gonflable en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Le sommeil en plein air gagne clairement un niveau avec cet oreiller auto-gonflable. Dégonflé, il prend très peu de place dans ton sac, et déployé, sa surface de 20 x 12 pouces offre un confort suffisant pour bien récupérer après une longue journée active.
Bracelet à la citronelle
Bracelet à la citronelle en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4,25 $Les insectes n'attendent pas la fin de journée pour se manifester, et ce bracelet à la citronnelle arrive comme solution toute simple. Ses cartouches parfumées diffusent leur odeur pendant plusieurs jours chacune, sans aucun effort de ta part. Un accessoire léger à porter qui ajoute un petit confort non négligeable quand tu passes du temps en pleine nature.
Ventilateur chasse-mouches
Ventilateur chasse-mouches en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $Sur la table ou dans la tente, ce ventilateur devient vite un allié discret. Son mouvement continu aide à éloigner les insectes pendant les repas ou les moments de repos, sans intervention de ta part. Il fonctionne autant avec un câble USB qu'avec deux piles AA : pratique pour l'adapter selon ce que tu as sous la main.
Ruban pour réparation de moustiquaire
Ruban pour réparation de moustiquaire en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,50 $
Un simple trou dans une moustiquaire peut vite gâcher une nuit, mais le ruban de réparation permet de régler ça rapidement. Avec ses deux pouces par 73 pieds, il couvre largement les petits bris sans remplacer tout l’équipement. Une solution rapide pour dormir sans compagnie indésirable.
Petit siège pliable
Petit siège pliable en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $
Quand l'envie de s'asseoir au sol se fait moins attrayante, ce petit siège pliable devient vite utile. Sans dossier, il reste léger et se glisse facilement dans un sac sans trop de place. Il s'installe en quelques secondes et offre une assise pratique pour les pauses autour du camp ou près du feu.
Répulsif à insectes
Répulsif à insectes en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 3,50 $
Les insectes ne donnent pas toujours de répit en forêt, et ce répulsif en format 30 ml se glisse facilement dans une poche. Sa formule à l'aloès et à la citronnelle est pensée pour offrir une protection maximale en milieu boisé. Petit format, mais clairement utile quand les moustiques sont à leur pire.
Fourchette de camping à rallonge
Fourchettes de camping à rallonge en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,50 $
Autour du feu, la fourchette à rallonge est un classique qu'on ne se lasse pas d'utiliser. Son format extensible permet de garder une bonne distance pendant la cuisson des guimauves ou des saucisses, et une fois rangée, elle prend à peine de place dans ton équipement.
Trousse de survie
Trousse de survie en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 2,50 $
En pleine nature, cet outil compact rassemble plusieurs essentiels en un seul objet : sifflet, boussole, miroir de signalement, allumettes imperméables et silex. Tout ce qu'il faut pour rester prêt.e en cas d'imprévu, dans un format pensé pour les sorties loin des sentiers battus.
Hamac
Hamac en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 5 $Le hamac, c'est l'accessoire qui transforme instantanément une pause en forêt ou près d'une rivière en vrai moment de détente. Léger et facile à installer entre deux arbres, il s'intègre sans complication dans n'importe quelle sortie en plein air. Une façon simple de souffler entre deux activités, et ce à petit prix!
Allume-feu
Allume-feu en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 1,25 $
Allumer un feu devient beaucoup moins stressant avec ces morceaux composés de fibre de bois et de cire. Ils s'enflamment rapidement, même quand les conditions ne jouent pas en ta faveur. Leur format compact permet de les glisser facilement dans une petite pochette de ton sac sans y penser.
Briquet torche
Briquet torche en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4 $
Combiné aux allume-feu, ce briquet torche rechargeable devient encore plus utile. Sa flamme intense permet de partir un feu rapidement, même quand le bois est légèrement humide ou que les conditions sont moins coopératives, et son format allongé te garde à bonne distance pour éviter de te brûler les doigts.
Corde d'extérieur
Corde d'extérieur en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 1,75 $
La corde d’extérieur de quinze mètres fait partie de ces objets qui trouvent toujours une utilité. Suspendre de l’équipement, tendre une bâche ou improviser une solution sur place, elle s’adapte à presque tout. Simple, mais extrêmement polyvalente. Un p'tit 2 $ très bien investi.
Tasse portable
Tasse portable en vente au Dollarama.
Claudia Chrétien | Narcity Québec
Prix : 4 $
Cette tasse portable solide et pratique, en acier inoxydable est pensée pour suivre tes aventures sans te compliquer la vie. Sa poignée en forme de mousqueton permet de l’accrocher facilement à un sac, ce qui libère de l’espace tout en gardant l’essentiel à portée de main.
Ces prix sont confirmés au moment de la publication, mais ils peuvent changer à tout moment. Les taxes et les frais ne sont peut-être pas inclus.