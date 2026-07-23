Ce festival à Montréal offre des shows 100% GRATUITS et de la street food haïtienne
Ça va être tout un party aux 4 coins de la ville! 🇭🇹🥁
Si tu cherches une sortie qui ne te coûtera pas un sou (ou presque) et qui sort de la routine dans les prochains jours, direction Montréal du 23 au 27 juillet. Le Festival Haïti en Folie débarque en ville avec une programmation qui met à l'honneur la musique, la nourriture et les traditions haïtiennes dans plusieurs parcs de la métropole. Le meilleur dans tout ça? L'accès est entièrement gratuit!
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Pour souligner son 20e anniversaire, le festival présentera notamment des spectacles de Boukman Eksperyans, BélO, Rebecca Jean, Papi Jay, Jessie Simmons, Barnev ainsi que de la Chorale communautaire de Montréal (CCM), pour n'en nommer que quelques-uns.
Cette édition revêt aussi une signification particulière puisqu'elle souligne les 222 ans de l'indépendance d'Haïti et célèbre le retour de la sélection nationale haïtienne à la Coupe du Monde de la FIFA 2026, après 52 ans d'absence.
Les incontournables de la programmation
Vendredi, c'est un gros party aux Jardins Gamelin qui est lancé dès 18 h avec DJ Cliff Chouchou. Au fil de la soirée, le public pourra vibrer sur Ensemble Afrovibes, qui fusionne les traditions haïtiennes et africaines dans un afrobeat moderne, DJ Nalee, dont les rythmes caribéens et afro s'inspirent d'influences internationales, ainsi que l'artiste montréalais d'origine haïtienne Mark Dorvil, qui montera sur scène avec son mélange de kompa moderne, de gouyad et de R&B. Prépare-toi à danser.
Parmi les must de la programmation, le traditionnel défilé Rara Haïti en Folie sera de retour pour une 10e édition le samedi 25 juillet, dès 15 h. Les personnes présentes pourront suivre ce parcours festif au rythme des percussions, des chants et des danses haïtiennes, du parc des Compagnons jusqu'au parc La Fontaine, où les célébrations se poursuivront. Cette année, le défilé est dédié aux Grenadiers ; attends-toi donc à voir du bleu et du rouge partout dans la foule (et habille-toi pour matcher, si le cœur t'en dit).
Toujours le samedi, de 12 h à 22 h, le parc La Fontaine accueillera la populaire Foire culinaire Haïti en Folie. Au menu : plats traditionnels, boissons, produits artisanaux et ateliers culinaires. Devenue un incontournable du festival, cette journée mettra en valeur toute la richesse de la gastronomie haïtienne, avec de la street food qui fait saliver. Bak Fritay, Sous Le Palmier, Dounie Cuisine et La Cuillère gourmande seront notamment sur place pour faire vivre le rêve à tes papilles gustatives.
Les familles pourront également prendre part aux activités de Lakay se Lakay : Bienvenue en Haïti, offertes de 12 h à 17 h. Au programme : ateliers de créole, activités artistiques, jeux et animations pour les enfants. L'espace familial sera aussi accessible le dimanche, de 12 h à 21 h, au parc La Fontaine.
Le festival se termine le dimanche avec le spectacle de BélO & Friends pour finir le tout en beauté dès 19 h. Reconnu pour ses chansons engagées et porteuses d'espoir, l'artiste sera accompagné de plusieurs artistes invité.e.s, dont Sara Rénélik (Luna Taina) et Cynthia Michel.
Bref, tu ne manques pas d'options! Tu peux découvrir la programmation complète sur le site du Festival Haïti en Folie.
À noter qu'une section en ligne payante, au coût de 15 $, sera également offerte pendant le festival. Elle donnera accès à une sélection de dix courts métrages documentaires réalisés par des cinéastes d'origine haïtienne dans le cadre du programme Être Noir·e au Canada de la Fondation Fabienne Colas.
Festival Haïti en Folie
Coût : Accès aux spectacles, festivités et défilé gratuit | Dépenses selon les achats pour la nourriture
Quand : Du 23 au 27 juillet 2026
Adresse : Parc La Fontaine, Parc des Compagnons et Jardins Gamelin, Montréal
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